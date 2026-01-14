Juristas y organizaciones presentan denuncia contra Donald Trump y Marco Rubio ante la Corte Penal Internacional por crímenes en la agresión de EEUU contra Venezuela

Con un abundante detalle de las acciones de agresión de parte del régimen imperialista de Estados Unidos contra Venezuela, un significativo número de juristas, abogados, y organizaciones de derechos humanos, presentaron una «comunicación» ante la Corte Penal Internacional denunciando los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario cometidos por Donald Trump, Marco Rubio, y posibles otras autoridades implicadas en las acciones militares y secuestro del presidente de la República...