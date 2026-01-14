edición general
Juristas y organizaciones presentan denuncia contra Donald Trump y Marco Rubio ante la Corte Penal Internacional por crímenes en la agresión de EEUU contra Venezuela

Juristas y organizaciones presentan denuncia contra Donald Trump y Marco Rubio ante la Corte Penal Internacional por crímenes en la agresión de EEUU contra Venezuela

Con un abundante detalle de las acciones de agresión de parte del régimen imperialista de Estados Unidos contra Venezuela, un significativo número de juristas, abogados, y organizaciones de derechos humanos, presentaron una «comunicación» ante la Corte Penal Internacional denunciando los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario cometidos por Donald Trump, Marco Rubio, y posibles otras autoridades implicadas en las acciones militares y secuestro del presidente de la República...

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Se une al club de Putin y Netanyahu, normal que quieran hacer su propia liga de la justicia
2
Beltenebros #3 Beltenebros *
#2
Estás equiparando a un genocida con un tipo que no lo es.
2
#9 Grahml *
#2 Además Putin está en busca y captura por la CPI por crímenes de guerra considerados genocidio.

La deportación forzosa de niños ucranianos por parte de Moscú es genocidio, afirma el Consejo de Europa
www.theguardian.com/world/live/2023/apr/27/russia-ukraine-war-live-rus


Buena comparación. {0x1f44d}
0
IkkiFenix #10 IkkiFenix
#9 ¿Deportación? Si los salvaron de la guerra.
0
Beltenebros #1 Beltenebros *
Seguramente algún comentario dirá que esto no va a servir para nada, pero eso no es cierto. Y con el tiempo será fácil de entender.
4
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
#1 Te digo yo que no va a servir de nada, al menos, en la práctica.

Pero si tiene una orden de detención del CPI, en teoría no podrá pisar países europeos ni muchos otros del mundo que tendrían la obligación de detenerle.

No creo que ninguno tenga huevos, pero si alguno los tiene... Las risas serán mayúsculas. ¿Se atreverá el vicepresidente a atacar un país que puede matar al presidente porque lo tiene preso?
0
nemeame #7 nemeame
#1 Siempre sirve incluso si no sucede nada. Todos se retratan y así queda para la historia. Somos los neandertales del futuro
0
#5 laruladelnorte
E. Pillaje y apropiación ilícita de bienes civiles y recursos naturales
Las operaciones militares previas y concomitantes a la invasión del 3 de enero de 2026 incluyeron la incautación de embarcaciones comerciales y la apropiación de bienes venezolanos y de recursos naturales transportados en el marco de actividades comerciales lícitas.
Hasta la fecha, se desconoce el paradero de los bienes incautados y la situación de los tripulantes de dichas embarcaciones, lo que configura actos de

…   » ver todo el comentario
2
reithor #6 reithor
Pues bien hecho, estos crímenes deben ser juzgados. Cuantos menos poderes internacionales fallen, más fácil será volver a una convivencia pacífica en el futuro.
0
neuron #8 neuron
Netanyaju sigue en busca y captura en muchos países de europa entre otros.
Dependerá si se respeta la organización legal no vinculante. Alemania ahí tiene un super gran conflicto
0

