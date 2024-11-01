Carta abierta a mi médico.Julen Goñi. Profesor de filosofía

Me cuesta entender que algunas personas médicas se quejen de exceso de trabajo y, sin embargo, compatibilicen trabajar en los centros públicos y en los privados o que tengan consulta privada propia. Mientras se derivan millones de euros públicos a centros privados, mal llamados concertados, cuesta entender que entre vuestras peticiones no esté el de dedicar más recursos a lo público y eliminar el desvío del dinero público a centros privados. Reclamar la mejora de vuestras condiciones laborales exigiendo mayor inversión en la sanidad pública..