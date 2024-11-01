Carta abierta a mi médico.Julen Goñi. Profesor de filosofía

Me cuesta entender que algunas personas médicas se quejen de exceso de trabajo y, sin embargo, compatibilicen trabajar en los centros públicos y en los privados o que tengan consulta privada propia. Mientras se derivan millones de euros públicos a centros privados, mal llamados concertados, cuesta entender que entre vuestras peticiones no esté el de dedicar más recursos a lo público y eliminar el desvío del dinero público a centros privados. Reclamar la mejora de vuestras condiciones laborales exigiendo mayor inversión en la sanidad pública..
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es junto jueces, militares y policías los únicos a los que hay a día de hoy que hablar de usted.
y se aprovechan además que la sociedad es especialmente sensible a los problemas de la sanidad publica.
"Por otra parte, me gustaría que me explicaras qué reivindicaciones, excepto la de la elaboración del Estatuto, que corresponde al gobierno central, no dependen de las autonomías, regidas mayoritariamente por el PP o por nacionalistas no precisamente de izquierdas".