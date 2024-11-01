edición general
13 meneos
138 clics
Caos en México luego de que el ejército abatiera a ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Caos en México luego de que el ejército abatiera a ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

A través de redes sociales están circulando videos de la situación en lugares como Guadalajara, Jalisco, Nayarit, entre otros.

| etiquetas: méxico , nercos
11 2 0 K 152 actualidad
8 comentarios
11 2 0 K 152 actualidad
Kasterot #4 Kasterot
He visto un Costco de Guadalajara (creo) reventado, parecía irak
1 K 33
Supercinexin #3 Supercinexin
Narcotraficantes armados como si fueran ejércitos, carabinas M4, granadas, RPGs, ametralladoras punto cincuenta... Todo conseguido en la frontera norte en los Estados Unidos.

Ahora los derechistas españoles que hagan un ejercicio de empatía y piensen si en España hubiéramos tenido a Francia armando al narco, o para más risas a la ETA, con granadas, ametralladoras MG, fusiles FAMAS...

Ésta es la puta mierda que tienen que aguantar todos los hispanoamericanos de los putos USA, el país más tóxico de la Historia después de la Alemania Nazi.
1 K 32
Barney_77 #6 Barney_77
#3 Se arman ellos. No les quites merito
0 K 20
Supercinexin #8 Supercinexin *
#6 Con las armas con las que les permite armarse el país vecino, que no mueve ni un dedo por evitarlo y que incluso hace la vista gorda, y ahora que México tiene un gobierno de rojos de mierda,. pues todavía más.

No les quites la culpa a los gringos, que la tienen toda, y haz ese ejercicio del que hablaba. Piensa en qué dirías si la chavalería pudiera pasar a Francia, o a Marruecos, a conseguir armas automáticas sin problemas y la policía de allí se cagara en controlar nada de eso. De hecho, Trump ha mandado una flota entera a hundir barcos al Caribe bajo ese argumento.
0 K 19
D303 #7 D303
#3 Ojala les hubieran dado los FAMAS hubieran matado bastante menos. Porque era bastante malo hasta el punto que los paracaidistas franceses descubrieron que tras el salto no funcionaba o lo hacía bastante mal.
0 K 10
Andreham #2 Andreham
Imagina ser tan SUBNORMAL como para liarte a tiros con el ejército de tu país porque tu jefe, un DELINCUENTE, que es infinitamente más rico que tú y disfruta del infinito dinero que generas TÚ jugándote la vida moviendo droga y con el potencial de morir de forma horrible por culpa de otras bandas (con sus jefes ricos), ha sido asesinado.

Coño, celebra que han matado a tu jefe como cualquier hijo de vecino :troll:
1 K 21
Barney_77 #5 Barney_77
#2 Básicamente porque ese que se han cargado te paga...
1 K 39
#1 Jacusse
Habrá que dejarlos. Morena no quiere matanzas.
0 K 12

menéame