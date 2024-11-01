·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8827
clics
Las nuevas y comprometedoras fotos del ex príncipe Andrés: jugando con un misterioso niño y una pelota con un pezón
4577
clics
¿Cómo se comunicaban Carlos V e Isabel de Portugal? Lo tuvieron claro desde el primer día
3733
clics
Operación therians: cómo organiza la ultraderecha una distracción coordinada que blinda el poder
4849
clics
Las Fuerzas Armadas de China difunden imágenes satelitales del despliegue militar de EE.UU. en Medio Oriente
2816
clics
La unidad de la izquierda [En las tiras de humor de prensa]
más votadas
324
La Justicia archiva sin investigar el intento de soborno de López Madrid al comisario del caso de acoso a la doctora Pinto
668
The London Economic: Los multimillonarios odian al presidente del Gobierno español: debe estar haciendo algo bien [Ing]
375
El Comité Olímpico de Israel se ha visto obligado a sacar de la competición a sus atletas tras saberse que estos habían hecho trampas
305
Trump envía un barco hospital a Groenlandia para los "enfermos sin atención" y Dinamarca responde que allí tienen sanidad "gratuita"
251
Embajador de EEUU en Israel justifica asesinatos de niños en Gaza; “son agentes de Hamas”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
138
clics
Caos en México luego de que el ejército abatiera a ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación
A través de redes sociales están circulando videos de la situación en lugares como Guadalajara, Jalisco, Nayarit, entre otros.
|
etiquetas
:
méxico
,
nercos
11
2
0
K
152
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
2
0
K
152
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Kasterot
He visto un Costco de Guadalajara (creo) reventado, parecía irak
1
K
33
#3
Supercinexin
Narcotraficantes armados como si fueran ejércitos, carabinas M4, granadas, RPGs, ametralladoras punto cincuenta... Todo conseguido en la frontera norte en los Estados Unidos.
Ahora los derechistas españoles que hagan un ejercicio de empatía y piensen si en España hubiéramos tenido a Francia armando al narco, o para más risas a la ETA, con granadas, ametralladoras MG, fusiles FAMAS...
Ésta es la puta mierda que tienen que aguantar todos los hispanoamericanos de los putos USA, el país más tóxico de la Historia después de la Alemania Nazi.
1
K
32
#6
Barney_77
#3
Se arman ellos. No les quites merito
0
K
20
#8
Supercinexin
*
#6
Con las armas con las que les permite armarse el país vecino, que no mueve ni un dedo por evitarlo y que incluso hace la vista gorda, y ahora que México tiene un gobierno de rojos de mierda,. pues todavía más.
No les quites la culpa a los gringos, que la tienen toda, y haz ese ejercicio del que hablaba. Piensa en qué dirías si la chavalería pudiera pasar a Francia, o a Marruecos, a conseguir armas automáticas sin problemas y la policía de allí se cagara en controlar nada de eso. De hecho, Trump ha mandado una flota entera a hundir barcos al Caribe bajo ese argumento.
0
K
19
#7
D303
#3
Ojala les hubieran dado los FAMAS hubieran matado bastante menos. Porque era bastante malo hasta el punto que los paracaidistas franceses descubrieron que tras el salto no funcionaba o lo hacía bastante mal.
0
K
10
#2
Andreham
Imagina ser tan SUBNORMAL como para liarte a tiros con el ejército de tu país porque tu jefe, un DELINCUENTE, que es infinitamente más rico que tú y disfruta del infinito dinero que generas TÚ jugándote la vida moviendo droga y con el potencial de morir de forma horrible por culpa de otras bandas (con sus jefes ricos), ha sido asesinado.
Coño, celebra que han matado a tu jefe como cualquier hijo de vecino
1
K
21
#5
Barney_77
#2
Básicamente porque ese que se han cargado te paga...
1
K
39
#1
Jacusse
Habrá que dejarlos. Morena no quiere matanzas.
0
K
12
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ahora los derechistas españoles que hagan un ejercicio de empatía y piensen si en España hubiéramos tenido a Francia armando al narco, o para más risas a la ETA, con granadas, ametralladoras MG, fusiles FAMAS...
Ésta es la puta mierda que tienen que aguantar todos los hispanoamericanos de los putos USA, el país más tóxico de la Historia después de la Alemania Nazi.
No les quites la culpa a los gringos, que la tienen toda, y haz ese ejercicio del que hablaba. Piensa en qué dirías si la chavalería pudiera pasar a Francia, o a Marruecos, a conseguir armas automáticas sin problemas y la policía de allí se cagara en controlar nada de eso. De hecho, Trump ha mandado una flota entera a hundir barcos al Caribe bajo ese argumento.
Coño, celebra que han matado a tu jefe como cualquier hijo de vecino