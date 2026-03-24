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El calvario de un hostelero de Oviedo para encontrar personal: "Ni se presentan a las entrevistas"

El calvario de un hostelero de Oviedo para encontrar personal: "Ni se presentan a las entrevistas"

El chef Alberto Casanova, que quiere abrir un segundo restaurante en la ciudad, denuncia la asfixiante falta de profesionales: 'Ofrecemos condiciones de convenio y estabilidad, pero no hay interés'

| etiquetas: oviedo , hostelero , convenio , empleo , trabajo , restaurante
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35 comentarios
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Comentarios destacados:      
Doisneau #1 Doisneau
Probablemente porque el tufillo a explotador ya huela de lejos antes de la entrevista... que ya nos conocemos a los hosteleros de españita
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#6 Eukherio
#1 Si el tío tiene ya especialmente mala fama dentro de la hostelería, que tampoco es precisamente fácil, no va ni Dios con un mínimo de experiencia.
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Quel #15 Quel
#1 Como comentario populista está guay. El problema es cuando todos queremos que el ganadero cobre lo que merece, el transportista y la manufactura de la materia prima también. Y el camarero, por supuesto. Pero al mismo tiempo que no me suban el precio del menú por encima de los 15€.

Que todos somos muy generosos cuando nomes con nuestro dinero.
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Gadfly #19 Gadfly
#15 has presentado ya tu candidatura? Ya tardas!
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#21 jiji
#15 lo que tampoco puedes pretender es que terceros subvencionen los bienes y servicios que recibes.
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sotillo #33 sotillo
#21 O que el negocio dependa de deslomar a los trabajadores, mejor que cierre
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Doisneau #22 Doisneau
#15 Yo creo que raspando de la plusvalia la mayoria de hosteleros podrian sacar precios competitivos y buenos sueldos, pero es que soy muy rojo. Bueno y tambien conozco a un monton de hosteleros por una circunstancia personal, y es bastante absurdo el margen de beneficios que se llevan mientras precarizan a sus empleados
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allaquevamos #28 allaquevamos
#15 Y la máxima que todos conocemos y que se suele mirar para otro lado.

En España sobran la mitad de los bares y restaurantes, que sobreviven por pagar esos sueldos bajos, y los pagan por cobrar bajo sus productos para ser competitivos con los otros 10 que tiene alrededor.

Quita la mitad o más de los bares, los que queden pueden subir la caña de 2 euros a 3-4 euros; y ahora si puede pagar un sueldo competitivo.
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#34 calcetus
#28 5 euros acabo de pagar por una caña y un pincho. Espero que quien trabaje en este sitio gane lo que merece
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sotillo #32 sotillo
#15 El problema de que te cobren 15 euros por un menú es que tú no ganas mucho más que un camarero, los sueldos deberían estar acordes al trabajo que realizas y este no es el caso
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Priorat #16 Priorat *
#1 Bueno, he estado haciendo bastantes entrevistas en las últimas semanas. Nada que ver con hosteleria o restauración. Lo de no presentarse es una epidemia. Incluso decir que si a un trabajo y no presentarse el día en que se espera.

Y luego encima ghosting. Porque llamas para preguntar, porque puede que pase algún imprevisto, y ni te pillan el teléfono. Parece que la educación de llamar y ya no me interesa o encontré algo mejor, ya se ha perdido. Yo esto lo hice muchas veces. Jamás dejé de asistir a una entrevista o no me presenté el día convenido para empezar a trabajar sin antes llamar para avisar. Jamás de los jamases. La única excusa para hacer esto es la mala educación. No hay ninguna excusa más.
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Doisneau #20 Doisneau *
#16 Si son empleos sin cualificar, suele haber tanta rotacion que la gente va echando curriculums a bulto y necesitan el trabajo. No creo que sea malintencionado sino sintoma de un mercado laboral muy duro en la actualidad. Al menos las personas sin estudios que conozco viven en ese limbo de alta rotacion y mucha necesidad de ingresos. Que ya las formas y formalidad fallen tal y como estan las cosas no me extraña, pero si el mercado laboral te trata como una herramienta al final acabas asi. Solo mi opinion vaya, no me he visto en la tesitura de tener que contratar gente nunca.

Un saludo
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Priorat #25 Priorat *
#20 Le podemos dar las vueltas que quieras. Quedo con alguien para una entrevista. Por lo que sea no la voy a hacer, un email o un whatsapp no cuesta nada. Y si digo que si a empezar a trabajar un día, tampoco cuesta nada avisar.

Yo tengo 53 años y asumo que la mayoria de los que escribís sois menores que yo. Que me justifiqueis hacer cosas que están meridianamente claras que no hay que hacer, me hace sentir muy viejo, la verdad. Me hace sentir jubileta. Esto es algo en que hace 20 años el…   » ver todo el comentario
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Doisneau #35 Doisneau
#25 A ver, veo dos barreras muy grandes aqui, la primera es la edad, que con la tuya viviste siendo joven un mercado laboral mucho mas amable, pero la mas importante es que yo estoy hablando de trabajos sin cualificar, no de puestos de ingenieria. En esos lares la rotacion es altisima y te acostumbras a ver segun que cosas que te llevan a una mentalidad mas dura. Al final se echa curriculum en racimo, en muchas cosas que no tienen nada que ver y la amplia mayoria muy precarias. No tiene sentido hablar de educacion cuando hablamos de hosteleros que en la amplia mayoria de casos te van a hacer de echar horas de mas y pagar de menos, y los tratan en consecuencia.

Un saludo
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sotillo #31 sotillo
#1 No se quieren enterar pero en el fondo lo saben
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Uge1966 #5 Uge1966
Ya me se yo el convenio, ya... pero quieres contratar a personal experto con contratos de ayudante. :take:
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#4 Marisadoro
Genuino publireportaje
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Skiner #10 Skiner
#4 Te ofrezco las condiciones del convenio porque la pasta grande me la quiero llevar yo, guiño, guiño.
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#11 EISev
Traduzco:

Ofrecemos pagar lo mínimo legal y contratación indefinida porque ya hay que justificar la temporalidad, y no se puede hacer ya temporal por obra y servicio en fraude de ley

De lo que deduzco

Hay restaurantes que pagan por encima de convenio y son más atractivos o a mismo sueldo te pillan más cerca de casa

Si pagas lo mínimo legal del convenio el que quiere hacer el fraude de cobrar paro/IMV/ayudas varias y a la vez trabajar en negro tampoco le compensa

Así que te quedan dos vías: pagar más que el mínimo, buscar gente que viva enfrente del local o pagar en negro y alimentar la rueda del fraude de la hostelería
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#23 calcetus
El salario más alto del convenio son 1350 euros + 3 pagas (una más pequeña). Repito, el más alto, que debe ser gerente o algo así (no ponía la descripción donde lo vi). Por ese dinero supongo que la gente preferirá trabajar en un supermercado.

El convenio es un acuerdo de mínimos, tendría que empezar a ofrecer salarios (bastante) por encima del convenio como se hace en otros sectores.
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#14 sliana
oh, no, pobrecito yo, me agarro a una mierda de convenio que me impide ofrecer mejores sueldos y no viene nadie...
como? que el convenio son los minimos que hay que cumplir por ley y se pueden mejorar todo lo que quieras? claro..y los reyes son los padres. pobrecito yo!!
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ombresaco #2 ombresaco
Esta noticia es premium
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winstonsmithh #8 winstonsmithh
¿Cuando es la canonización?
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buronix #30 buronix
Por que pagar convenio es pagar una mierda.
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DayOfTheTentacle #27 DayOfTheTentacle
Quizás el convenio es una mierda.
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#17 Zerjillo
Supongo que él gana también el mínimo que establece el convenio.
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domadordeboquerones #3 domadordeboquerones *
40 horas según convenio y dos dias libres……pero nada
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Skiner #7 Skiner
#3 Quizás el convenio es muy poco alentador y hay que ofrecer más cosas.
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domadordeboquerones #9 domadordeboquerones
#7 De eso se trata
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javibaz #12 javibaz
#7 algunos no se enteran que el convenio establece los mínimos.
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Skiner #13 Skiner
#12 Se hacen los ofendidos por ofrecerte lo mínimo. :troll:
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#18 Perico12
#7 #12 #13 exacto. El convenio dice x, nadie se presenta. El mercado te está diciendo que tu puesto de trabajo no es competitivo, ergo tendrás que mejorar la oferta o no cubrir los puestos
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Skiner #24 Skiner
#18 "Es el mercado amigo" :troll:
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allaquevamos #26 allaquevamos
#3 posibles problemas que no digo que sea asi:

Jornada partida y/o turnos con diferentes horarios casa semana: 12-16h y de 21-1h.
Libres Lunes-Miércoles, Martes-Jueves semanas alternas y un finde al mes.
Vacaciones en Verano ni pensarlo, solo en temporada baja.
Stress y condiciones bajo presión a diario.
Sueldo de unos 1500-1700e.

Ahora compara con trabajar en el Mercadona, Ikea, Zara, Primark.
Jornada continua de mañana o de tarde, de L-V.
Todos los findes libres. Vacaciones cuando quieras.
Tranquilidad y baja presión.
Sueldo unos 1300-1500e.

¿Tu cual escoges?
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Skiner #29 Skiner *
#26 Y no te olvides de las horas extras muy comunes en la hostelería, muchas de ellas a beneficio de la empresa sin cobrar.
(Otras empresas de todos los sectores también lo hacen) :troll:
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menéame