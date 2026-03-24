El calvario de un hostelero de Oviedo para encontrar personal: "Ni se presentan a las entrevistas"

El chef Alberto Casanova, que quiere abrir un segundo restaurante en la ciudad, denuncia la asfixiante falta de profesionales: 'Ofrecemos condiciones de convenio y estabilidad, pero no hay interés'
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Que todos somos muy generosos cuando nomes con nuestro dinero.
En España sobran la mitad de los bares y restaurantes, que sobreviven por pagar esos sueldos bajos, y los pagan por cobrar bajo sus productos para ser competitivos con los otros 10 que tiene alrededor.
Quita la mitad o más de los bares, los que queden pueden subir la caña de 2 euros a 3-4 euros; y ahora si puede pagar un sueldo competitivo.
Y luego encima ghosting. Porque llamas para preguntar, porque puede que pase algún imprevisto, y ni te pillan el teléfono. Parece que la educación de llamar y ya no me interesa o encontré algo mejor, ya se ha perdido. Yo esto lo hice muchas veces. Jamás dejé de asistir a una entrevista o no me presenté el día convenido para empezar a trabajar sin antes llamar para avisar. Jamás de los jamases. La única excusa para hacer esto es la mala educación. No hay ninguna excusa más.
Un saludo
Yo tengo 53 años y asumo que la mayoria de los que escribís sois menores que yo. Que me justifiqueis hacer cosas que están meridianamente claras que no hay que hacer, me hace sentir muy viejo, la verdad. Me hace sentir jubileta. Esto es algo en que hace 20 años el… » ver todo el comentario
Un saludo
Ofrecemos pagar lo mínimo legal y contratación indefinida porque ya hay que justificar la temporalidad, y no se puede hacer ya temporal por obra y servicio en fraude de ley
De lo que deduzco
Hay restaurantes que pagan por encima de convenio y son más atractivos o a mismo sueldo te pillan más cerca de casa
Si pagas lo mínimo legal del convenio el que quiere hacer el fraude de cobrar paro/IMV/ayudas varias y a la vez trabajar en negro tampoco le compensa
Así que te quedan dos vías: pagar más que el mínimo, buscar gente que viva enfrente del local o pagar en negro y alimentar la rueda del fraude de la hostelería
El convenio es un acuerdo de mínimos, tendría que empezar a ofrecer salarios (bastante) por encima del convenio como se hace en otros sectores.
como? que el convenio son los minimos que hay que cumplir por ley y se pueden mejorar todo lo que quieras? claro..y los reyes son los padres. pobrecito yo!!
Jornada partida y/o turnos con diferentes horarios casa semana: 12-16h y de 21-1h.
Libres Lunes-Miércoles, Martes-Jueves semanas alternas y un finde al mes.
Vacaciones en Verano ni pensarlo, solo en temporada baja.
Stress y condiciones bajo presión a diario.
Sueldo de unos 1500-1700e.
Ahora compara con trabajar en el Mercadona, Ikea, Zara, Primark.
Jornada continua de mañana o de tarde, de L-V.
Todos los findes libres. Vacaciones cuando quieras.
Tranquilidad y baja presión.
Sueldo unos 1300-1500e.
¿Tu cual escoges?
(Otras empresas de todos los sectores también lo hacen)