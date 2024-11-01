"Caliento mi casa en Essex con un centro de datos en la cabaña del jardín"  

Una pareja de Essex se ha convertido en la primera del país en probar un sistema que les permite calentar su hogar utilizando un centro de datos instalado en el cobertizo de su jardín. Terrence y Lesley Bridges han visto cómo sus facturas de energía se reducían drásticamente, de 375 libras al mes a tan solo 40, desde que cambiaron su caldera de gas por un HeatHub, un pequeño centro de datos con más de 500 ordenadores.
| etiquetas: essex , reino unido , datacenters , calefacción , heathub , eco-friendly