El bus VLB: cuando decidieron ponerle un cohete a la placa base y salió regular

El VESA Local Bus, más conocido como VLB, fue uno de esos inventos que solo pudieron nacer en los turbulentos años noventa, cuando la industria del PC estaba creciendo a un ritmo demasiado rápido como para esperar a que Intel lo resolviera todo con elegancia.
En la foto, una tarjeta Hércules. De 8 bits.
Yo tuve un 486 dx2 con gráfica VLB y aquello para la época volaba. Era una Cirrus Logic, aún me acuerdo porque fe mi primer PC y estuve acariciando sus especificaciones durante semanas hasta que lo fuimos a recoger.
Gracias a aquel aparato, con 14 años aprendí a usar Autocad y 3D Studio en casa, con manuales que entonces se vendían bastante para aprender a usar programas de PC, y disfruté muchísimo.
Además tenía unos juegos estupendos que se movían con una agilidad digna del Amiga (que empezaba justamente a quedarse atrás el pobre..)