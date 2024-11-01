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El brote mortal de meningitis en Reino Unido no está controlado y desata las alarmas: agota las vacunas y desborda las farmacias

El brote mortal de meningitis en Reino Unido no está controlado y desata las alarmas: agota las vacunas y desborda las farmacias

El ministro de Sanidad asegura que es un brote "sin precedentes" en cuanto a su propagación, pero que el riesgo general es "muy bajo".

| etiquetas: meningitis , reino unido , vacunas , farmacias , brote
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11 comentarios
24 5 0 K 348 actualidad
#2 username
Ahora sí se vacunan no?
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correcorrecorre #1 correcorrecorre
Riesgo bajo, mis cojones...
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Edheo #4 Edheo
#1 Sólo habrás 10 o 12 casos más
Nada preocupante
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correcorrecorre #5 correcorrecorre
#4 Preparándonos para la siguiente pandemia...
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ombresaco #6 ombresaco *
#1 Las autoridades sanitarias nunca te van a decir que es el momento de correr en círculos gritando

(y normalmente tienen razón)
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ur_quan_master #10 ur_quan_master
#1 la primera medida debería ser el linchamiento de figuras públicas antivacunas y campos de concentración para no vacunados.
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#11 unocualquierax
#1
Ellos seguro que no corren riesgo.
Todos los familiares del ministro se han vacunado.
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aupaatu #7 aupaatu
Entonces ya existe un control sanitario para los turistas ingleses de salida hacia Europa ,por lo que no debemos preocuparnos o los controles son solo para entrar.
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pitercio #8 pitercio *
"Las personas mayores de 11 años no están protegidas a menos que sus padres les hayan vacunado contra la meningitis B, lo que en Reino Unido se hace ya de forma privada". 127€ x 3. Colaboración público-privada, se priva al público de algo para que tenga que darle dinero a una empresa privada o asumir un riesgo público.
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mariKarmo #3 mariKarmo
Necesito que Fernando Simón salga a tranquilizarnos
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#9 joseac *
Supongo que los antivacunas serán coherentes y simplemente esperaran a que pase solo el brote.... {0x1f44d} .
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menéame