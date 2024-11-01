edición general
Un británico gana la lotería y crea un imperio de narcotráfico

Un británico gana la lotería y crea un imperio de narcotráfico

La organización criminal liderada por el hombre de 80 años "inundó" la región de Gran Mánchester con pastillas de etizolam camufladas como diazepam, valoradas en hasta 288 millones de libras

BastardWolf #2 BastardWolf
Un emprendedor que supo invertir el dinero para ganar aun mas
#4 BurraPeideira_
#2 Parece más bien que vio muchas películas y ese era su sueño.
#5 Eukherio
#2 Ya, lo joden solo porque es entrepreneur y usa el dinero para generar más dinero. Se nota que los polis y los jueces son funcionarios.
devilinside #8 devilinside
#5 Y comunistas
woody_alien #13 woody_alien
#2 un gran hombre, no quería ser una carga para el sistema y se ha mantenido activo mas allá de la jubilación.  media
The_Ignorator #3 The_Ignorator
Queen Victoria seal of approval
#17 troglodoto
porque los narcos no compran loterias premiadas para blanquear el dinero
#9 Pixmac
El dinero le daba de sobra con 80 años. Se metió en complicaciones sin necesitarlo y ahora puede que termine sus días en prisión. Seguro que ya tuviera la idea mucho antes pero la falta de dinero impidió que se metiera a narco, sueño que pudo cumplir gracias a la lotería.
#14 tpm1
#9 #6 Según las fechas que cuentan, los ganó con 65.
estemenda #12 estemenda
¿Etizolam camuflado como diazepam? No se diferencian en mucho más que en su situación legal.
azathothruna #1 azathothruna
Un verdadero pirata roba/mata/envenena a su familia y vecinos :troll: :troll: :troll:
Yo solo practico pirateria de la buena

www.reddit.com/r/FREEMEDIAHECKYEAH/
#7 Galton
Y una vez más... la realidad supera la ficción... ¿Verdad W.W?
#16 AlexGuevara *
La Nueva temporada de Braking Bad !!
#18 Aas59
Un emprendedor de altos vuelos.
Los de las lanchas del sur de Andalucía, son unos aficionados.
#10 carraxe *
Etizolam camuflado como diazepam. ¿Si fuese diazepam no habría problema? Es ridículo. Además sensacionalista.... es un medicamento parecido a las benzos, pero con más efectos secundarios. No es peligrosa hierba ni farlopa ni anfetas
Ramsay_Bolton #6 Ramsay_Bolton
con 80 tacos ya son ganas de meterte en jaleos ajajaja
antesdarle #11 antesdarle
#6 para lo que le queda en el convento
flyingclown #15 flyingclown
#6 "A pesar de haber ganado la lotería, usted continuó llevando una vida delictiva más allá de lo que normalmente habrían sido sus años de jubilación", le dijo el juez en la sentencia, en referencia al premio obtenido en 2010.
