Brasil: abogada argentina fue detenida tras realizar gestos racistas en un bar de Ipanema

Una abogada argentina fue arrestada por la Policía Militar de Brasil luego de protagonizar un altercado en el barrio de Ipanema. La situación se desencadenó cuando la mujer y su grupo de amigas mantuvieron una disputa con los empleados de un local por presuntos errores en la facturación de sus consumos, lo que derivó en una agresión verbal de carácter discriminatorio.