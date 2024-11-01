edición general
Brasil: abogada argentina fue detenida tras realizar gestos racistas en un bar de Ipanema

Una abogada argentina fue arrestada por la Policía Militar de Brasil luego de protagonizar un altercado en el barrio de Ipanema. La situación se desencadenó cuando la mujer y su grupo de amigas mantuvieron una disputa con los empleados de un local por presuntos errores en la facturación de sus consumos, lo que derivó en una agresión verbal de carácter discriminatorio.

mis_cojones_en_bata #2 mis_cojones_en_bata
Pues ale, espero que la metan un buen puro y se le quiten las ganas de hacer el imbécil un tiempo.
Guanarteme #3 Guanarteme
Los argentinos, sobre todo los descendientes de europeos de la capital (te vas al "Interior", como dicen ellos y hay bastante indígena) pueden llegar a ser unos racistas de cuidado.

Encima se creen "europeos"; sí, sin haber nacido en Europa, a ver cómo se come eso....
