Los bosnios que alertaron sobre los ‘safaris humanos’ en Sarajevo: “Lo más impactante fue descubrir que cada víctima tenía un precio”

Durante la guerra de Bosnia, testigos denuncian los llamados “safaris humanos” en Sarajevo: civiles extranjeros, principalmente italianos, habrían pagado para disparar contra habitantes durante el asedio (92-96). Edin Subasic, exanalista de inteligencia, relata que prisioneros serbios confirmaron la presencia de cazadores armados. El SISMI italiano verificó la información en 1994 y aseguró haber neutralizado la práctica. Benjamina Karic, exalcaldesa de Sarajevo, presentó denuncias ante la Fiscalía. La investigación sigue abierta en Milán
| etiquetas: bosnia , sarajevo , safaris humanos
Los mayores de esa edad probablemente estarán muertos.
Y por eso sale ahora esta denuncia, en mi opinión, y no antes. Lo habrán estado tapando para que no pasara lo que dices.
Muy revelador que el SISMI (la antigua agencia de inteligencia italiana) confirmó el turismo asesino
Ahora a esa gente habría que llevarla a Sarajevo a pasar sus días en una cárcel.