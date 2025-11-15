Los bosnios que alertaron sobre los ‘safaris humanos’ en Sarajevo: “Lo más impactante fue descubrir que cada víctima tenía un precio”

Durante la guerra de Bosnia, testigos denuncian los llamados “safaris humanos” en Sarajevo: civiles extranjeros, principalmente italianos, habrían pagado para disparar contra habitantes durante el asedio (92-96). Edin Subasic, exanalista de inteligencia, relata que prisioneros serbios confirmaron la presencia de cazadores armados. El SISMI italiano verificó la información en 1994 y aseguró haber neutralizado la práctica. Benjamina Karic, exalcaldesa de Sarajevo, presentó denuncias ante la Fiscalía. La investigación sigue abierta en Milán