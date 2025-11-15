edición general
23 meneos
43 clics
Los bosnios que alertaron sobre los ‘safaris humanos’ en Sarajevo: “Lo más impactante fue descubrir que cada víctima tenía un precio”

Los bosnios que alertaron sobre los ‘safaris humanos’ en Sarajevo: “Lo más impactante fue descubrir que cada víctima tenía un precio”

Durante la guerra de Bosnia, testigos denuncian los llamados “safaris humanos” en Sarajevo: civiles extranjeros, principalmente italianos, habrían pagado para disparar contra habitantes durante el asedio (92-96). Edin Subasic, exanalista de inteligencia, relata que prisioneros serbios confirmaron la presencia de cazadores armados. El SISMI italiano verificó la información en 1994 y aseguró haber neutralizado la práctica. Benjamina Karic, exalcaldesa de Sarajevo, presentó denuncias ante la Fiscalía. La investigación sigue abierta en Milán

| etiquetas: bosnia , sarajevo , safaris humanos
19 4 0 K 294 actualidad
7 comentarios
19 4 0 K 294 actualidad
toshiro #2 toshiro
Espero, rezo, por qué cada una de estas bestias queden expuestos para vergüenza de su familia y amigos. Espero que lo pierdan todo.
8 K 103
#3 tropezon *
#2 El que entonces tenía 40 años, ahora tiene 70.
Los mayores de esa edad probablemente estarán muertos.
Y por eso sale ahora esta denuncia, en mi opinión, y no antes. Lo habrán estado tapando para que no pasara lo que dices.
5 K 65
eldarel #7 eldarel
#3 Pues Reverte insinúa que todo esto es un bulo. Que él nunca escuchó lo de los safaris humanos.
0 K 10
#1 tropezon *
Hablan quienes vivieron las "visitas".
Muy revelador que el SISMI (la antigua agencia de inteligencia italiana) confirmó el turismo asesino

relacionadas:
www.meneame.net/m/actualidad/denuncian-italia-viajes-matar-guerra-bosn
www.meneame.net/m/actualidad/abogado-caso-safaris-humanos-sarajevo-era
1 K 28
Imag0 #4 Imag0
Homo homini lupus
0 K 13
JuanCarVen #6 JuanCarVen
#4 De esa época es la película "Blanco Humano (1993)" de JC van Damme. Tienen dinero pero carecen de imaginación para divertirse.
0 K 14
elGude #5 elGude
Luego, estos mismos europeos dando lecciones de que los inmigrantes vienen solo a delinquir.

Ahora a esa gente habría que llevarla a Sarajevo a pasar sus días en una cárcel.
0 K 11

menéame