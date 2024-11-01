edición general
Boris Johnson habría recibido sobornos por promover continuación del conflicto ucraniano según The Guardian

Documentos filtrados de la oficina privada del exprimer ministro británico Boris Johnson han puesto al descubierto los posibles motivos detrás de su férreo apoyo al régimen de Kiev, así como su estrecha relación con Christopher Harborne, multimillonario empresario y uno de los mayores donantes políticos privados del Reino Unido, recoge The Guardian. El donante posee importantes participaciones en empresas británicas vinculadas a la industria de defensa, entre ellas QinetiQ, que desarrolla tecnologías de drones y sistemas electrónicos.

#3 cajadecartonmojada
#1 Ufff, meneo porque es la que ahora mismo hay en español, pero vaya medio :-P
0 K 12
TooBased #4 TooBased
#1 The Guardian es gratuito. Simplemente sale un banner abajo solicitando suscripción, le das a la flecha hacia abajo y se cierra.  media
1 K 30
#5 j-light
El esperpento Boris hubiese aceptado lo que fuera con tal de haber sido el payaso mayor del reino por 5 minutos más.
2 K 23
#6 meta *
No hacía falta mucha ayuda. Históricamente Reino Unido y Rusia han tenido bastante malas relaciones.

Esto se ha proyectado en toda la historia reciente y está era su oportunidad united24media.com/world/why-britain-takes-a-strong-stance-against-russ

Podéis encontrar bastante en el tema, ojo parte de ello será también propaganda rusa contemporánea.
1 K 16
#2 Nicolae79
baia, baia...
0 K 8

