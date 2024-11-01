Documentos filtrados de la oficina privada del exprimer ministro británico Boris Johnson han puesto al descubierto los posibles motivos detrás de su férreo apoyo al régimen de Kiev, así como su estrecha relación con Christopher Harborne, multimillonario empresario y uno de los mayores donantes políticos privados del Reino Unido, recoge The Guardian. El donante posee importantes participaciones en empresas británicas vinculadas a la industria de defensa, entre ellas QinetiQ, que desarrolla tecnologías de drones y sistemas electrónicos.
| etiquetas: borish johnson , ucrania , sobornos , guerra , corrupción
www.theguardian.com/politics/2025/oct/10/the-1m-man-why-did-boris-john
x.com/Geopolitik_2030/status/1977342979196015018
Esto se ha proyectado en toda la historia reciente y está era su oportunidad united24media.com/world/why-britain-takes-a-strong-stance-against-russ
Podéis encontrar bastante en el tema, ojo parte de ello será también propaganda rusa contemporánea.