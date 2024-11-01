Boris Johnson habría recibido sobornos por promover continuación del conflicto ucraniano según The Guardian

Documentos filtrados de la oficina privada del exprimer ministro británico Boris Johnson han puesto al descubierto los posibles motivos detrás de su férreo apoyo al régimen de Kiev, así como su estrecha relación con Christopher Harborne, multimillonario empresario y uno de los mayores donantes políticos privados del Reino Unido, recoge The Guardian. El donante posee importantes participaciones en empresas británicas vinculadas a la industria de defensa, entre ellas QinetiQ, que desarrolla tecnologías de drones y sistemas electrónicos.