El boicot a Israel en la comida: los productos y empresas alimentarias en el punto de mira  

“¿Qué puedo hacer yo por Palestina?”. Esta es una pregunta que seguramente se hacen muchas personas horrorizadas por las acciones de Israel en Gaza, con al menos 65.000 personas masacradas en apenas dos años. Para protestar se puede acudir a manifestaciones, ayudar económicamente a ONGs o, lo más cómodo, manifestar indignación en las redes sociales. Pero existe otra forma de ejercer presión de manera individual: el boicot a los productos israelís o a las empresas internacionales que colaboran con su ejército o con la colonización ilegal