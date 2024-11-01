edición general
21 meneos
33 clics
El boicot a Israel en la comida: los productos y empresas alimentarias en el punto de mira

El boicot a Israel en la comida: los productos y empresas alimentarias en el punto de mira  

“¿Qué puedo hacer yo por Palestina?”. Esta es una pregunta que seguramente se hacen muchas personas horrorizadas por las acciones de Israel en Gaza, con al menos 65.000 personas masacradas en apenas dos años. Para protestar se puede acudir a manifestaciones, ayudar económicamente a ONGs o, lo más cómodo, manifestar indignación en las redes sociales. Pero existe otra forma de ejercer presión de manera individual: el boicot a los productos israelís o a las empresas internacionales que colaboran con su ejército o con la colonización ilegal

| etiquetas: bds , boycott , israel , genocidio , carrefour
18 3 1 K 231 cultura
7 comentarios
18 3 1 K 231 cultura
ingenierodepalillos #1 ingenierodepalillos
Yo sé de uno que lleva más de ciento cincuenta pedidos a Israel… cancelados a la que salen del destino, hacer que dejen de ganar está bien, pero hacer que pierdan es más agradable.
7 K 89
beltzak #4 beltzak
#1 Joder, pues si que es un boicot importante ese.

Con todos mis respetos, un buen hueso duro de roer tu amigo.:-P
0 K 9
ingenierodepalillos #5 ingenierodepalillos
#4 Es un cabrón que no anda descalzo con mucho tiempo libre, de lo más incómodo para tener como enemigo.
1 K 22
beltzak #7 beltzak *
#5 Entre amigos hubiera usado prácticamente el mismo adjetivo jaja

Más concretamente… un kbronazo
0 K 9
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
No podia faltar el voto "irrelevante" del indigno de Pozz
1 K 21
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
asi que queda guay y por redes, pero cuando hay que mirar los lereles para jalar y vas al mercadona sin compañia... lo de mirar la procendecia...:roll:
0 K 8
beltzak #6 beltzak
#3 Yo una vez miré casi 8 paquetes de legumbres porque todos eran de origen USA o Argentina . Al final me llevé alubias rojas porque eran de origen español, que no era lo que quería pero aún quiero menos comprar basura norteamericana.
1 K 15

menéame