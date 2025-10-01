Los boicots a empresas y alimentos ligados a Israel | EL COMIDISTA  

Existe una forma de ejercer presión de manera individual: el boicot a los productos israelís o a las empresas internacionales que colaboran con su ejército o con la colonización ilegal de territorio palestino. Esta práctica es polémica y tiene sus defensores y sus detractores. Como en El Comidista hablamos de comida, en este vídeo vemos qué dicen las organizaciones que promueven estas acciones sobre algunas grandes empresas del sector alimentario, y sobre los productos comestibles que vienen de Israel.
israel , boicot , comida , comidista
Lo de Carrefour es para dar de comer aparte, concretamente en la pocilga.
Para una lista más completa existe la aplicación No thanks.
