Los boicots a empresas y alimentos ligados a Israel | EL COMIDISTA

Los boicots a empresas y alimentos ligados a Israel | EL COMIDISTA  

Existe una forma de ejercer presión de manera individual: el boicot a los productos israelís o a las empresas internacionales que colaboran con su ejército o con la colonización ilegal de territorio palestino. Esta práctica es polémica y tiene sus defensores y sus detractores. Como en El Comidista hablamos de comida, en este vídeo vemos qué dicen las organizaciones que promueven estas acciones sobre algunas grandes empresas del sector alimentario, y sobre los productos comestibles que vienen de Israel.

2 comentarios
karakol #1 karakol
Aquí en versión escrita.

elpais.com/gastronomia/el-comidista/2025-10-01/la-comida-como-presion-

Lo de Carrefour es para dar de comer aparte, concretamente en la pocilga.

Para una lista más completa existe la aplicación No thanks.

play.google.com/store/apps/details?id=com.bashsoftware.boycott

apps.apple.com/es/app/no-thanks-app/id6476206516
jacm #2 jacm
Últimamente he estado comprando esporádicamente en un Carrefour cercano a casa. Me arrepiento.
