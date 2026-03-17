Belarra reclama a Sumar reflexionar sobre su papel en el Gobierno, al que culpa del avance electoral de la derecha

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado al resto de partidos de la izquierda alternativa, en especial a las formaciones de la coalición Sumar, que reflexionen sobre su papel en el Gobierno tras el varapalo electoral del conjunto del espacio en las elecciones de Castilla y León. De esta forma, ha responsabilizado al Gobierno y su inacción de la subida de PP y Vox, al espetar que es una "fábrica de hacer crecer a la derecha y a la ultraderecha".