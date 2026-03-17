Belarra reclama a Sumar reflexionar sobre su papel en el Gobierno, al que culpa del avance electoral de la derecha

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado al resto de partidos de la izquierda alternativa, en especial a las formaciones de la coalición Sumar, que reflexionen sobre su papel en el Gobierno tras el varapalo electoral del conjunto del espacio en las elecciones de Castilla y León. De esta forma, ha responsabilizado al Gobierno y su inacción de la subida de PP y Vox, al espetar que es una "fábrica de hacer crecer a la derecha y a la ultraderecha".
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Lo que es pegar tiros a lo loco y empezar a decir chorradas al viento como VOX. La autocrítica ya...
Si estás explicaciones se las cree el afiliado de Podemos ya es señal de algo que no voy a decir por respeto.
Tenemos al Felipe como precedente.
Montero trabaja para Vox. Sube el pan cada vez que abre la boca...
Pero voy a hacer una excepción. Ione, bonita, callate la boquita. Es mejor quedarse callado que soltar imbecilidades.
No tienen en cuenta la diferencia… » ver todo el comentario
Entiendo que Podemos no va a poder rascar votos de PP y Vox, solo puede si quita votos a Sumar y al PSOE, pero joder, creo que no es el camino.
En 2023 hice este ensayo, en el que ya vaticinaba la caída de la izquierda esta, que de izquierda tiene lo que yo de millonario...
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Y no merece la pena salir del gobierno, como otros exigían a UP, si se les vota es para que gobiernen y peleen cada ley que quieran sacar, no para que se mantengan… » ver todo el comentario
Desde luego no los voté para que los diputados de Podemos fueran tránsfugas y dedicarán todos sus esfuerzos en erosionar a Sumar y al gobierno.
Resultado, pues que el espacio es absolutamente irrelevante, la izquierda a la izquierda del PSOE nunca fue tan débil.