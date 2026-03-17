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Belarra reclama a Sumar reflexionar sobre su papel en el Gobierno, al que culpa del avance electoral de la derecha

Belarra reclama a Sumar reflexionar sobre su papel en el Gobierno, al que culpa del avance electoral de la derecha

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado al resto de partidos de la izquierda alternativa, en especial a las formaciones de la coalición Sumar, que reflexionen sobre su papel en el Gobierno tras el varapalo electoral del conjunto del espacio en las elecciones de Castilla y León. De esta forma, ha responsabilizado al Gobierno y su inacción de la subida de PP y Vox, al espetar que es una "fábrica de hacer crecer a la derecha y a la ultraderecha".

| etiquetas: belarra , podemos , culpa , sumar
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21 comentarios
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Comentarios destacados:        
Catapulta #2 Catapulta *
Te tienes que reír. Resulta que el 0 de Podemos es culpa de Sumar y que el auge de la ultraderecha en vez del crecimiento de Podemos es del gobierno.

Lo que es pegar tiros a lo loco y empezar a decir chorradas al viento como VOX. La autocrítica ya...

Si estás explicaciones se las cree el afiliado de Podemos ya es señal de algo que no voy a decir por respeto.
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#1 tyrrelco
Belarra déjalo ya...ya está, deja hacer y buscate la vida de otra forma.
10 K 101
#5 poxemita
Irene Montero y su corte han hecho bastante más por Vox que los sin sangre de Sumar.
4 K 57
eltxoa #9 eltxoa
#5 En el futuro se sabrá que han estado a sueldo del capital para triturar a la clase trabajadora.

Tenemos al Felipe como precedente.
0 K 11
Aguarrás #18 Aguarrás
#5 Me han puesto a caldo varias veces por decir eso mismo.
Montero trabaja para Vox. Sube el pan cada vez que abre la boca... :palm:
1 K 23
elTieso #6 elTieso
Tristemente creo que Podemos pasará a la historia en las próximas elecciones y menudo viaje para la Historia, de la aparente esperanza demoledora de 2011 a la nada casi absoluta del presente.
3 K 45
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
Menudas harkonadas gasta la señora...
3 K 40
Raziel_2 #3 Raziel_2
Siempre me rio de quienes dicen que ante los malos resultados de los partidos de izquierda, se debe hacer autocritica.

Pero voy a hacer una excepción. Ione, bonita, callate la boquita. Es mejor quedarse callado que soltar imbecilidades.
2 K 33
MiguelDeUnamano #16 MiguelDeUnamano
#13 Lo puedes comprobar aquí: hay mucho imbécil que desea ver un gobierno de derechas diciendo "nadie defiende a los trabajadores" y similares. Con fomentar el descontento es suficiente. Cuando era Podemos quien presionaba al PSOE para sacar las medidas sociales la cantinela era la misma, tan sólo ves que se les achaca "feminismo" y que no "les interesan los problemas de la gente", todo bien amplificado por los medios y ya está.

No tienen en cuenta la diferencia…   » ver todo el comentario
1 K 27
hazardum #17 hazardum
Personalmente creo que avanza mas la derecha si los partidos de izquierda se tiran mierda entre ellos, en vez de hacer contra-política contra la derecha, desmentir cosas de la derecha, etc.

Entiendo que Podemos no va a poder rascar votos de PP y Vox, solo puede si quita votos a Sumar y al PSOE, pero joder, creo que no es el camino.
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Falk #19 Falk
#17 ni si quiera tiene q desmentir nada pq eso es hacerle el juego. Estar continuamente a la defensiva erosiona la visión que tiene la gente. Hay 2 formas de atajar eso, contraatacar o ignorarlos al punto de tratarlos como locos o retrasados.
1 K 15
#14 Quimycof *
#13 La culpa de los demás, la autocrítica si acaso ya la dejamos para cuando las ranas críen pelo...

En 2023 hice este ensayo, en el que ya vaticinaba la caída de la izquierda esta, que de izquierda tiene lo que yo de millonario...

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1 K 18
Atusateelpelo #20 Atusateelpelo
¿Dia y medio de reflexion sobre los resultados en CyL dan para que Belarra salga a decir eso?

:palm:
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Pues parece que algunos en Sumar piensan de manera similar, otra cosa diferente son los motivos. Y que haya quien lo filtre a los medios cloaqueros, hay que ser miserable.  media
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#7 MPPC
#4 "Recreación de los chats internos" :palm:
2 K 28
Catapulta #8 Catapulta
#4 No, no piensan de manera similar. No piensan que Podemos se hunda por Sumar. Ni culpan a Podemos de sus resultados. Lo que hablan es de pros y contras de estar en el gobierno, cosa que es obviamente una constante. Tampoco hablan de que la ultraderecha suba por su culpa o la de Podemos.
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MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano *
#4 Y sí, tiene razón (dejando de lado la crítica a Sumar). Si el PSOE no hace políticas de izquierda, quien avanza es la derecha. No es algo que se haya inventado ella, pasó mientras gobernaban UP y PSOE y pasa ahora que Sánchez no tiene vicepresidentes que le quiten el sueño y es algo que se ha reflejado muchas veces en artículos.

Y no merece la pena salir del gobierno, como otros exigían a UP, si se les vota es para que gobiernen y peleen cada ley que quieran sacar, no para que se mantengan…   » ver todo el comentario
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Catapulta #13 Catapulta
#11 Creo que es un análisis errado. Si la gente quiere políticas de izquierdas y hay partidos de izquierdas que las ofrecen ¿Por qué no les votan? O no hay partidos que ofrezcan izquierda o la gente no es de izquierdas. O los medios atontan y la gentete es tonta.
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Alakrán_ #15 Alakrán_
#4 Yo voté a Sumar para que estuviera en el gobierno, si era posible, para que condicionara sus políticas.
Desde luego no los voté para que los diputados de Podemos fueran tránsfugas y dedicarán todos sus esfuerzos en erosionar a Sumar y al gobierno.
Resultado, pues que el espacio es absolutamente irrelevante, la izquierda a la izquierda del PSOE nunca fue tan débil.
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Herrerii #10 Herrerii
Quién de verdad hizo daño a Podemos fue Ferreras, Villarejo e Inda. A ver si sale ya el juicio y vemos declarar a Cospedal
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DayOfTheTentacle #21 DayOfTheTentacle
#10 fue irene
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menéame