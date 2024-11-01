edición general
El ayatolá Sánchez insiste en desafiar a Trump y promete llevar la “Guerra Sancha” a Estados Unidos

“No a la guerra”, ha dicho amenazando a Estados Unidos y a la Unión Europea y prometiendo, con esas palabras, llevar la “Guerra Sancha” a territorio americano. “No vamos a apoyar este desastre”, ha dicho el dictador, manteniendo su inquebrantable hostilidad hacia Estados Unidos e Israel.

#3 cKr1
La Guerra Sancha, menuda genialidad :hug: :hug: :hug:
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#3 Atrapados en el sanchifato, poco pueden hacer los españoles para responder ante su líder xD xD xD
#7 capitan.meneito
#3 Con lo dados que son EMT a meterlas dobladas, esto lo va a leer algún yanki, y nos van a meter en un lío gordo xD xD xD xD xD xD
karakol #2 karakol
Perro Akbar.
pitercio #1 pitercio
Le falta subirse en un burro mientras grita ¡yiija, yiiija!
#6 Perrota
Juaaaa. Es buenísimo. xD
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Sánchez se ha pronunciado después de que el Ejecutivo rechazara que Estados Unidos utilizase las bases militares de uso conjunto de Rota y Morón, impidiendo las misiones de paz de Trump en Oriente Medio y cortando las esperanzas de millones de iraníes de conocer la democracia.

OkToday siendo el fiel reflejo de buena parte de la prensa española.
Pepepaco #8 Pepepaco
#5 Es que El Mundo Today está en decadencia, ahora ya se dedica al plagio. Se están quedando sin ideas esta gente
Este mismo párrafo lo he visto yo publicado en ABC, El Mundo, La Razón, etc. y coincide 100% con lo que han dicho grandes comuniadores como Carlos Herrera, Losantos, Griso, Ana Rosa, Marhuenda, etc.
