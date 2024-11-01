El ayatolá Sánchez insiste en desafiar a Trump y promete llevar la “Guerra Sancha” a Estados Unidos

“No a la guerra”, ha dicho amenazando a Estados Unidos y a la Unión Europea y prometiendo, con esas palabras, llevar la “Guerra Sancha” a territorio americano. “No vamos a apoyar este desastre”, ha dicho el dictador, manteniendo su inquebrantable hostilidad hacia Estados Unidos e Israel.
| etiquetas: ocio , humor
OkToday siendo el fiel reflejo de buena parte de la prensa española.
Este mismo párrafo lo he visto yo publicado en ABC, El Mundo, La Razón, etc. y coincide 100% con lo que han dicho grandes comuniadores como Carlos Herrera, Losantos, Griso, Ana Rosa, Marhuenda, etc.