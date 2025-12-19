La Audiencia de Madrid avala que se investigue a Begoña Gómez por un delito de malversación

La audiencia de Madrid ha respaldado la decisión del juez que investiga la actividad profesional de Begoña Gómez de atribuirle un delito de malversación por la contratación de su asesora en Moncloa. Juan Carlos Peinado sostiene que Cristina Álvarez cobra un sueldo público a cambio de ayudar a la mujer del presidente del Gobierno en sus actividades privadas.
Ah, que el indicio de malversación es que la asesora…
Solo espero que salpique a todos y cada uno de los políticos de este país que hayan usado un medio público para algo particular.
Y me da a mi que pocos o muy pocos se salvan.
Si es como dices, sería aún peor.
a estas alturas unicamente los hooligans de ultraderecha se creen este circo mediático.
Mariano Rajoy carga al presupuesto de La Moncloa el cuidado de su padre
www.eldiario.es/politica/rajoy-presupuestos-moncloa-gastos-atencion_1_
Bueno, pero Begoña hace tareas como representante española sin tener cargo ni sueldo. Porque por contrato social cuando viene un mandatario extranjero solo o con su familia de visita ella tiene que estar ahí dando el callo, también tiene que acompañar a su marido a actos a los que igual no le apetece una mierda ir y nadie podría obligarla.
Que se le contrate…