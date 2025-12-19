La Audiencia de Madrid avala que se investigue a Begoña Gómez por un delito de malversación

La audiencia de Madrid ha respaldado la decisión del juez que investiga la actividad profesional de Begoña Gómez de atribuirle un delito de malversación por la contratación de su asesora en Moncloa. Juan Carlos Peinado sostiene que Cristina Álvarez cobra un sueldo público a cambio de ayudar a la mujer del presidente del Gobierno en sus actividades privadas.