La Audiencia de Madrid avala que se investigue a Begoña Gómez por un delito de malversación

La audiencia de Madrid ha respaldado la decisión del juez que investiga la actividad profesional de Begoña Gómez de atribuirle un delito de malversación por la contratación de su asesora en Moncloa. Juan Carlos Peinado sostiene que Cristina Álvarez cobra un sueldo público a cambio de ayudar a la mujer del presidente del Gobierno en sus actividades privadas.

begoña gomez , audiencia madrid , malversación
angelitoMagno #9 angelitoMagno
resulta dudoso y puede ser el primer indicio que sustente el delito de malversación, que el nombramiento de la asistente de la esposa del Presidente de Gobierno, haya recaído en una amiga íntima de Begoña Gómez, pues sería la primera vez, en este tipo de nombramientos, que no se hace recaer en un funcionario experto en protocolo, para el mejor ejercicio de la función, sino que se hace recaer en una persona de su máxima confianza

Ah, que el indicio de malversación es que la asesora…   » ver todo el comentario
eskape #1 eskape
Lo del padre de Rajoy, ya tal...
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Y lo del novio de lady death, parado junto a lo de Montoro
Ankor #3 Ankor
Con esto van a abrir un buen melon.
Solo espero que salpique a todos y cada uno de los políticos de este país que hayan usado un medio público para algo particular.
Y me da a mi que pocos o muy pocos se salvan.
#4 sorlak
Si no tiene cargo publico alguno, ¿Cómo puede malversar dinero que no puede gestionar?
angelitoMagno #6 angelitoMagno *
#4 Si no tiene cargo público, ¿porqué tenía una asesora personal pagada con dinero público?

Si es como dices, sería aún peor.
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
#6 Pero no seria ella la investigada....
Meneador_Compulsivo #10 Meneador_Compulsivo
9 comentarios y nadie habla de lawfare {0x1f601}
Orange_Noticias #12 Orange_Noticias
#10 se sobreentiende es obvio,

a estas alturas unicamente los hooligans de ultraderecha se creen este circo mediático.
Gry #5 Gry
Ojalá la condenen, así sientan precedente y pueden empezar a jugar a todos los políticos (y a sus familiares ) que alguna vez hayan pedido algo personal a asesores, asistentes o empleados públicos. :popcorn:
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
Pues se me ha venido a la cabeza esto....

Mariano Rajoy carga al presupuesto de La Moncloa el cuidado de su padre
www.eldiario.es/politica/rajoy-presupuestos-moncloa-gastos-atencion_1_
Battlestar #11 Battlestar *
Cristina Álvarez cobra un sueldo público a cambio de ayudar a la mujer del presidente del Gobierno en sus actividades privadas.

Bueno, pero Begoña hace tareas como representante española sin tener cargo ni sueldo. Porque por contrato social cuando viene un mandatario extranjero solo o con su familia de visita ella tiene que estar ahí dando el callo, también tiene que acompañar a su marido a actos a los que igual no le apetece una mierda ir y nadie podría obligarla.

Que se le contrate…   » ver todo el comentario
