Así nació el mítico Kojak: el caramelo relleno de chicle de los años 70 que se sigue vendiendo a espuertas en España

Meter chicle dentro de un chupachups fue un enorme éxito tecnológico, cuya imitación sigue siendo un reto hoy en día para los fabricantes de caramelos.

#1 Robe7064
"Koyak" es el nombre genérico de los "+caramelos con palito" en Chile, no se usa ni se entiende otro.
Jakeukalane #10 Jakeukalane
#9 ¿ok? ok. :-|
Jakeukalane #5 Jakeukalane *
No lo conocía, primera noticia
#6 Bombástico
#5 Quizás ya eras mayor cuando salieron, yo rozo los 40 y me crié con ellos.
Jakeukalane #7 Jakeukalane
#6 supongo que tampoco tenía mucho acceso a golosinas, en mi casa se comía sano...
#9 Bombástico
#7 Ah, que vienes a intentar hacerte el interesante.

Ok.
alfema #2 alfema
A mi si me dicen piruleta entiendo un caramelo, normalmente circular y aplastado con un palito, el de forma esférica siempre lo he conocido como chupa-chups.
woody_alien #3 woody_alien
Ponga un calvo en su boca.
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
Lo del chicle dentro nunca me gustó. No soy chicleteiro (ni bicicleteiro)
OrialCon_Darkness #11 OrialCon_Darkness
Vendiendo a espuertas? Al precio que está el kojack lo dudo mucho, que los he visto a 60 centimos
#8 gadish
Incluso rage against the machine le compuso una canción:
"Dame un chupa de kojak"
