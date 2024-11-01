·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6277
clics
¿Qué porcentaje de salario es necesario para alquilar un piso de un dormitorio en las capitales europeas?[ENG]
4103
clics
Sagrada Familia: los comportamientos desconcertantes de Jesús, María y José según los evangelios apócrifos
5343
clics
El Mundo (...del Bulo)
3413
clics
Gabriel Rufián liderará “Izquierdas de Frente” (IdF), coalición para generales entre Podemos, Bildu, BNG, ERC, IU y Sumar
3578
clics
Villamanín, el día después: tres décimos cobrados y bajo sospecha, desconfianza, calles vacías y la sensación de que "el acuerdo verbal saltará por los aires"
más votadas
567
Gabriel Rufián liderará “Izquierdas de Frente” (IdF), coalición para generales entre Podemos, Bildu, BNG, ERC, IU y Sumar
350
Moreno Bonilla abandona la sanidad pública infantil: vacunas de pago y niños sin pediatras
287
Fallece a los 91 años el icono del cine francés Brigitte Bardot (FR)
244
Las ovejas han abrazado al lobo
245
La CIA es una organización terrorista [EN]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
174
clics
Así nació el mítico Kojak: el caramelo relleno de chicle de los años 70 que se sigue vendiendo a espuertas en España
Meter chicle dentro de un chupachups fue un enorme éxito tecnológico, cuya imitación sigue siendo un reto hoy en día para los fabricantes de caramelos.
|
etiquetas
:
creación
,
chupa-chup
,
caramelo
,
chicle
,
venta
,
espuertas
10
3
0
K
291
cultura
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
3
0
K
291
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Robe7064
"Koyak" es el nombre genérico de los "+caramelos con palito" en Chile, no se usa ni se entiende otro.
1
K
14
#10
Jakeukalane
#9
¿ok? ok.
0
K
13
#5
Jakeukalane
*
No lo conocía, primera noticia
0
K
13
#6
Bombástico
#5
Quizás ya eras mayor cuando salieron, yo rozo los 40 y me crié con ellos.
0
K
8
#7
Jakeukalane
#6
supongo que tampoco tenía mucho acceso a golosinas, en mi casa se comía sano...
0
K
13
#9
Bombástico
#7
Ah, que vienes a intentar hacerte el interesante.
Ok.
0
K
8
#2
alfema
A mi si me dicen piruleta entiendo un caramelo, normalmente circular y aplastado con un palito, el de forma esférica siempre lo he conocido como chupa-chups.
0
K
11
#3
woody_alien
Ponga un calvo en su boca.
0
K
11
#4
MoñecoTeDrapo
Lo del chicle dentro nunca me gustó. No soy chicleteiro (ni bicicleteiro)
0
K
10
#11
OrialCon_Darkness
Vendiendo a espuertas? Al precio que está el kojack lo dudo mucho, que los he visto a 60 centimos
0
K
10
#8
gadish
Incluso rage against the machine le compuso una canción:
"Dame un chupa de kojak"
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ok.
"Dame un chupa de kojak"