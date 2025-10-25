edición general
Así falló el sistema de avisos de cáncer de mama: se ordenó dejar de notificar a las mujeres porque “lo haría la nueva empresa”

Una investigación de EL PAÍS revela que los responsables del Hospital Virgen del Rocío indicaron a los técnicos que dejaran de notificar a las pacientes con mamografías dudosas porque esperaban que lo hiciera el nuevo programa informático.

| etiquetas: cribado , cancer , mama , avisos , gestión , sevilla
Veelicus #3 Veelicus
Criminales.
Votar al PP mata.
Sandilo #9 Sandilo *
#3 ¿Ves? De eso va todo esto, de hacer campaña política.

Se acercan las elecciones y los socialistas solo buscan liarla para hacer su campañote y para eso no dudan en sacar sus grandes armas, la enfermedad y la muerte para rascar votos.

La sanidad en Andalucía, aún siendo mejorable, está mejor que nunca . Nada que ver con cómo estaba cuando gobernaba la chusma putera y cocainómana de los Eres.

Los socialistas y aquí no vuelen a gobernar, ténganlo claro.
Veelicus #11 Veelicus
#9 para ti ira de elecciones, la gente os importa una mierda, esta claro, pero lo cierto y verdad es que votar el a PP mata.
Sandilo #15 Sandilo
#11 No cuela el campañote, vais a tener que inventar otro bulo a ver si hay más suerte.
Veelicus #16 Veelicus
#15 de que bulo hablas?
Glidingdemon #17 Glidingdemon
#11 Es tan ........ Que no se da cuenta de que entre todas esas mujeres, por pura estadística, el 50%de ellas son votantes de la basura que el vota, pero está aquí a por su ración diaria de {0x1f4a9} que le paga su partido, me tiene bloqueado y yo le voy hacer lo mismo por el asco que me da leerle.
Javi_Pina #5 Javi_Pina
Pues sí que es mejor la gestión privada de la sanidad, sí
JackNorte #6 JackNorte
Cuando los irresponsables gobiernan el coste es mas caro y la factura en vidas tambien.
#2 guillersk
La culpa será del informático, ya verás....
ContinuumST #14 ContinuumST
"“La informática te ayuda, pero no es la que te resuelve el problema. Si tú no tienes a nadie detrás preocupado, llamando al médico que no ha hecho el trabajo, al auxiliar administrativo que no ha hecho la llamada… Al final da igual cómo se registren los cribados”, incide."
#13 poxemita
El otro día escuché al presidente de la AECC en la radio y hacía hincapié en la necesidad de que estos sistemas de cribado sean auditables. Si este sistema hubiese sido auditable a alguien le habría saltado la alarma de que algo raro había.

Esto no es un problema de digitalización, sino de mala digitalización y urge se depuren responsabilidades, y por supuesto que se corrija la situación para las afectadas.
eltoloco #1 eltoloco
Pues ahora falta por saber si la nueva empresa incumplió el contrato, y si es así denuncia por negligencia
tul #4 tul
#1 la nueva empresa son los familiares de los peperos andaluces asi que no van a denunciar nada
sotillo #7 sotillo
#1 Privatizar mata y destruye lo público mientras mantiene el clientelismo y los sobornos, encarece el servicio y no mejora la atención, es un saqueo descarado por qué no funciona la competencia y solo funciona el amigo de o el familiar de
jewel_throne #10 jewel_throne
DERECHA ESPAÑOLA = Traidora al pueblo y a la nación que dicen amar y defender.
#12 Somozano
#10 En León aún estamos esperando dimisiones en Asturias por la mina ilegal donde fallecieron 4 jóvenes leoneses y que el PSOE asturiano dejó seguir sacando carbón cuando se supone debería estar cerrada
Y esto que tiene que ver?
Que las mierdas del PSOE se las lleva el viento
Lyovin81 #8 Lyovin81
Votantes del PP, cómplices y mal nacidos.
