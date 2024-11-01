La asesora espiritual de Trump dice que decirle no es como decirle que no a Dios [ENG]

Cain-White fue nombrada “empleada especial del gobierno y asesor principal” en la “Oficina de Fe de la Casa Blanca” al comienzo del segundo mandato de Trump. Su negocio oficial, Paula White Ministries, ha dicho a sus seguidores que puede “asignar un ángel” a aquellos que pagan al ministerio $ 1,000. El ángel supuestamente “te dará una larga vida” y “será un enemigo de tus enemigos”, afirmó, según Rachel Maddow. Además, los $ 1,000 incluyen una cruz de cristal que supuestamente “liberará siete bendiciones sobrenaturales”, agregó.
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El día antes de Halloween 2019, se unió a otros cristianos de extrema derecha para orar por la protección de Trump contra “los malvados”, incluidos los “demonios” que temen sus nombramientos en la Corte Suprema.
Esta peste de estafadores teleevangelistas es como una plaga bíblica que se extiende por el planeta.
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Atención a los "efectos especiales" que la señora hace con el micro.
#8 Esta tipa es la que le da Trump las ideas de leer versículos de la Biblia, nivel telepredicador. Así que para mí más actual no puede ser.
Nada mal para una asesora espiritual
Cuesta creer que esta gente viva en el siglo XXI...
Tantos que eligieron al presidente.
www.meneame.net/story/ultima-barrabasada-the-boys-importante-reirse-ge
O lo intenta.
Yo mismo, de joven, creí lo increible.
www.meneame.net/story/decirle-no-presidente-trump-seria-decirle-no-dio
Vale, en realidad no es dupe... simplemente ha dicho ahora la misma gilipollez que ya dijo hace más de 6 meses.
Vamos para atrás, como los cangrejos, pero al mismo tiempo contentos como cerdos en su pocilga.
blancade locos .