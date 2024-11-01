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La asesora espiritual de Trump dice que decirle no es como decirle que no a Dios [ENG]

La asesora espiritual de Trump dice que decirle no es como decirle que no a Dios [ENG]

Cain-White fue nombrada “empleada especial del gobierno y asesor principal” en la “Oficina de Fe de la Casa Blanca” al comienzo del segundo mandato de Trump. Su negocio oficial, Paula White Ministries, ha dicho a sus seguidores que puede “asignar un ángel” a aquellos que pagan al ministerio $ 1,000. El ángel supuestamente “te dará una larga vida” y “será un enemigo de tus enemigos”, afirmó, según Rachel Maddow. Además, los $ 1,000 incluyen una cruz de cristal que supuestamente “liberará siete bendiciones sobrenaturales”, agregó.

| etiquetas: trump , paula , white , dios
29 11 1 K 317 Trump
29 comentarios
29 11 1 K 317 Trump
Comentarios destacados:      
karakol #2 karakol
White-Cain cree que Dios personalmente la asignó para ser la asesora espiritual de Trump y ha advertido de las consecuencias de Dios para aquellos que no están con el presidente, afirmando que aquellos que se oponen a él están “luchando contra la mano de Dios”. También dice que personalmente ha “ungido” la Casa Blanca en “calles sagrados” a través de “la sangre superior de Jesús”.

El día antes de Halloween 2019, se unió a otros cristianos de extrema derecha para orar por la protección de Trump contra “los malvados”, incluidos los “demonios” que temen sus nombramientos en la Corte Suprema.

Esta peste de estafadores teleevangelistas es como una plaga bíblica que se extiende por el planeta.
7 K 97
#14 Grahml *
#2 Aquí exorcismos que la señora protagoniza

x.com/i/status/2045130950103707927

Atención a los "efectos especiales" que la señora hace con el micro.

#8 Esta tipa es la que le da Trump las ideas de leer versículos de la Biblia, nivel telepredicador. Así que para mí más actual no puede ser.
2 K 42
Un_señor_de_Cuenca #25 Un_señor_de_Cuenca
#14 Me pongo enfermo de ver esta mierda chamánica de pacotilla.
0 K 15
Cantro #26 Cantro
#2 idolatría, apostasía, soberbia, blasfemia...

Nada mal para una asesora espiritual
0 K 11
d5tas #6 d5tas
Yo ya no se si en The Boys sacan su guión del gobierno de Trump o es el gobierno de Trump que saca su relato de la serie.
7 K 71
#13 laruladelnorte
puede “asignar un ángel” a aquellos que pagan al ministerio $ 1,000. El ángel supuestamente “te dará una larga vida” y “será un enemigo de tus enemigos”,

Cuesta creer que esta gente viva en el siglo XXI... o_o
2 K 41
ur_quan_master #16 ur_quan_master
#13 Hemos tenido la suerte de vivir en un momento de la historia en que ha habido avances técnicos y sociales increíbles. Tenemos el sesgo de que el mundo siempre progresa... a lo peor no es así.
0 K 12
Aguarrás #5 Aguarrás
Lo peor es ver a locos de mierda, timando y lo que es peor, influyendo en tanto subnormal.
Tantos que eligieron al presidente. :roll:
1 K 28
#3 Bravok1
Y ahi sigue, libre como los pajaritos cuando tendría que estar encerrada en un psiquiátrico o en la carcel por estafadora ridícula.
1 K 22
#4 veratus_62d669b4227f8
Cuando todo esto pase, tengo esa esperanza todavía, alguién hará una pelicula con todo esto, con todos estos personajes. Cuando eso ocurra nos parecerá imposible que esto haya sucedido, nos parecerá absurdo y ridículo, nos preguntaremos como fue posible.
1 K 22
chemado_chema #11 chemado_chema
#4 Me pregunto si incluso diradirá algo asiasí como ¿Que es necesario para que no vuelva a pasar? Y luego vaya y lo haga.
1 K 21
UnoYDos #1 UnoYDos *
Lo que le faltaba al hombre sin ego. Me recuerda mucho al vendehumos de la serie de Siicon Valley. Lamiendo el culo a conciencia no vaya a quedarse sin esa gran fuente de ingresos.
1 K 22
MiguelDeUnamano #15 MiguelDeUnamano *
#1 A mí me recuerda a The Boys, a pesar de haber preparado la última temporada hace tiempo, van clavando lo que sucede en EEUU. Como he dicho alguna que otra vez, Trump es El Patriota sin superpoderes.
2 K 47
UnoYDos #18 UnoYDos
#15 Tengo que reconocer que no he terminado de verla. Las dos primeras temporadas me encantaron, la tercera de me gusto, pero a partir de ahí comencé a perder el interés.
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MiguelDeUnamano #20 MiguelDeUnamano
#18 Esto es sobre la quinta temporada: Esta ha sido la primera temporada en la que tuvimos que especular sobre cómo serían unos Estados Unidos autoritarios basándonos en lo que hemos visto en otros regímenes autoritarios en la historia. Luego las elecciones tuvieron lugar, y ha sido preocupante ver cuántas cosas que escribimos se han hecho realidad”

www.meneame.net/story/ultima-barrabasada-the-boys-importante-reirse-ge
0 K 16
UnoYDos #23 UnoYDos
#20 Es interesante. Aunque creo que acercarse tanto a la realidad perjudica a la serie. Normalmente un villano de serie o película quiere dominar el mundo, pero como medio para conseguir algo. En este caso el objetivo es la propia dominación. Lo que hace poco interesante al personaje en la ultimas temporadas y parece que vaya de alli para alla sin tener muy claro que quiere. Y te hace pensar que cualquier cruce con los otros personajes va a ser meramente casual para rellenar un hueco o forzar alguna necesidad de guion.
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josde #24 josde
Madre mía cuanto loco/a y retrasado/a mental hay en EE.UU.
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Nylo #12 Nylo
Por cierto, el titular es bastante sensacionalista. Ella no habla en general. Habla concretamente de cuando Trump le pidió que aceptase el cargo. Y dice que lo aceptó porque se lo dijo Dios (sic). Entonces, obviamente, si Dios (sic) te ha dicho (sic) que le digas que sí a Trump, entonces decirle que no a Trump es decirle que no a Dios (sic).
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Cuñado #17 Cuñado
Nos llevamos las manos a la cabeza, y con razón, pero vivimos en un país donde millones de personas creen que al Papa lo ha elegido Dios.
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powernergia #10 powernergia
Osea que se la tira.
O lo intenta.
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Kamillerix #22 Kamillerix
“Oficina de Fe de la Casa Blanca”. Eso casi rivaliza con los "Ministerios de Promoción de la Virtud" de otros países... :troll:
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asola33 #29 asola33 *
Estas tonterias no son ninguna novedad. Todas las religiones inventan maravillas y sus fieles las creen sin necesitar ninguna prueba.
Yo mismo, de joven, creí lo increible.
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ummon #27 ummon
Segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano
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Nylo #8 Nylo *
Dupe y antigua
www.meneame.net/story/decirle-no-presidente-trump-seria-decirle-no-dio

Vale, en realidad no es dupe... simplemente ha dicho ahora la misma gilipollez que ya dijo hace más de 6 meses.
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Nube_Gris #9 Nube_Gris
Usando la religión para declarar guerras, como en los tiempos de las cruzadas... :palm: :palm: :palm:

Vamos para atrás, como los cangrejos, pero al mismo tiempo contentos como cerdos en su pocilga.
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ronko #28 ronko
La casa blanca de locos .
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#21 Bravok1
Esta tiparraca es la estafa llevada a su máxima representación. No puede dar más verguenza ajena, no puede ser más ridícula.
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menéame