La asesora espiritual de Trump dice que decirle no es como decirle que no a Dios [ENG]

Cain-White fue nombrada “empleada especial del gobierno y asesor principal” en la “Oficina de Fe de la Casa Blanca” al comienzo del segundo mandato de Trump. Su negocio oficial, Paula White Ministries, ha dicho a sus seguidores que puede “asignar un ángel” a aquellos que pagan al ministerio $ 1,000. El ángel supuestamente “te dará una larga vida” y “será un enemigo de tus enemigos”, afirmó, según Rachel Maddow. Además, los $ 1,000 incluyen una cruz de cristal que supuestamente “liberará siete bendiciones sobrenaturales”, agregó.