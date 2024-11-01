·
«Decirle que no al presidente Trump sería decirle que no a Dios» [Eng]
Palabras de la "asesora espiritual de Trump", Paula White.
|
etiquetas:
:
secta
,
maga
,
fascismo
,
trump
,
usa
,
religión
actualidad
14 comentarios
actualidad
Comentarios destacados:
#3
Dene
pero esta gente se esta volviendo ya subnormal perdida o que?
5
K
82
#5
Urasandi
#3
Una jilipollez de tantas...
0
K
11
#8
DonaldBlake
#3
Eran así, el problema fue que nos lo tomamos a sorna en su momento, y lo que parecía ridículo y absurdo, se ha convertido en una pesadilla real.
2
K
34
#10
Verdaderofalso
#3
siempre fueron así
1
K
28
#12
Nylo
#3
a ver, es la "asesora espiritual" de Trump. Mientras ella diga a Trump lo mismo que quiere hacer Trump, conserva el puesto. Y mientras Trump haga lo mismo que ella le dice, obviamente Trump está siguiendo los designios divinos, de los que ella se supone que es algo así como portavoz. Entonces, la declaración sale sola.
0
K
10
#4
pip
Bueno, tampoco sería el primer mandatario en atribuirse linea directa con Dios. Ahora lo que tiene que escoger es un título más acorde que "presidente". Tiene caudillo, führer, duce, líder supremo ... hay para elegir.
2
K
33
#6
Urasandi
#4
Amado lider, supersayayín,...
0
K
11
#2
Sandman
En ese caso...
1
K
28
#1
XtrMnIO
*
Augustus Trump Imperator.
1
K
24
#7
meroespectador
#1
Más bien Nerón...
0
K
6
#13
Asimismov
#7
en mi opinión es más parecido a Calígula que a Nerón.
0
K
12
#9
meroespectador
Delirio mesiánico:
psicologiaymente.com/clinica/delirio-mistico
1
K
21
#11
DayOfTheTentacle
Bush decía tonterías parecidas.
Pero si creen en dios ¿pq no esto?
0
K
7
#14
Kuruñes3.0
*
Dios nunca escogería a semejante retrasado malvado como su enviado, si este hihueputa sirve a algún poder sobrehumano es al de abajo
0
K
7
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
