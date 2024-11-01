El asesor de Trump pide que Estados Unidos reclame ‘Victory’ y se retire de la guerra de Irán

(ingles)Un alto asesor del presidente estadounidense Donald Trump ha sugerido que Washington debería considerar declarar la victoria y retirarse de la guerra en curso con Irán, advirtiendo que una mayor escalada podría tener graves consecuencias para el Medio Oriente en general. Ya hemos degradado las capacidades iraníes a gran escala, dijo Sacks, añadiendo que podría ser el momento adecuado para que Washington reclame el éxito y busque un camino para salir del conflicto.