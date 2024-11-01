El asesor de Trump pide que Estados Unidos reclame ‘Victory’ y se retire de la guerra de Irán

(ingles)Un alto asesor del presidente estadounidense Donald Trump ha sugerido que Washington debería considerar declarar la victoria y retirarse de la guerra en curso con Irán, advirtiendo que una mayor escalada podría tener graves consecuencias para el Medio Oriente en general. Ya hemos degradado las capacidades iraníes a gran escala, dijo Sacks, añadiendo que podría ser el momento adecuado para que Washington reclame el éxito y busque un camino para salir del conflicto.
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Las consecuencias... que las pague otro presidente, tactica clasica infalible.
No puede ser, está ansioso por invocar la insurrection act y fundar una dinastía en el poder de EEUU.
Si EEUU le dice a Israel que se retira, Israel les dirá que entonces usarán armas nucleares.
El problema de esta guerra es que Israel no puede ganar, pero tampoco puede perder.
Una voz muy relevante en la Casa Blanca, seguro que le hacen caso
Son tan profundamente subnormales (entiéndase como que tienen un IQ muy por debajo de lo normal) que igual creen que Irán va a guardar todos sus misiles
Van a estar tirando fuegos artificiales sobre Israel hasta que quepan todos en Jerusalem que es el único sitio que no va bombardear nadie.
Esto lo para el propio pueblo usano deteniendo y entregando a Trump y a su gabinete, con un tarjeta que ponga: "Lo siento mucho. Nos hemos equivocado. No volverá a ocurrir"
Victory y para casa