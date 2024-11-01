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El asesor de Trump pide que Estados Unidos reclame ‘Victory’ y se retire de la guerra de Irán

El asesor de Trump pide que Estados Unidos reclame ‘Victory’ y se retire de la guerra de Irán

(ingles)Un alto asesor del presidente estadounidense Donald Trump ha sugerido que Washington debería considerar declarar la victoria y retirarse de la guerra en curso con Irán, advirtiendo que una mayor escalada podría tener graves consecuencias para el Medio Oriente en general. Ya hemos degradado las capacidades iraníes a gran escala, dijo Sacks, añadiendo que podría ser el momento adecuado para que Washington reclame el éxito y busque un camino para salir del conflicto.

| etiquetas: trump , iran , , fascismo
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20 comentarios
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Comentarios destacados:      
johel #1 johel *
Salir corriendo de Vietnam es lo mejor que pueden hacer :roll:
Las consecuencias... que las pague otro presidente, tactica clasica infalible.
6 K 88
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#1

No puede ser, está ansioso por invocar la insurrection act y fundar una dinastía en el poder de EEUU.
0 K 17
makinavaja #19 makinavaja *
#1 De Vietnam también salieron diciendo que habían ganado la guerra.... como en Afganistan, y siempre... xD xD xD xD
0 K 12
#2 eipoc
Israel está condenada a desaparecer. Si EEUU se retira sería algo más inmediato.
4 K 66
#13 Alcalino
#2 EEUU no se va a retirar.

Si EEUU le dice a Israel que se retira, Israel les dirá que entonces usarán armas nucleares.

El problema de esta guerra es que Israel no puede ganar, pero tampoco puede perder.
2 K 30
Mauro_Nacho #20 Mauro_Nacho
#2 No ha desaparecer, estará obligado a portarse bien, reconstruir Gaza y Cijosrdania, devolver territorios, eliminar las leyes racistas, eliminar el nazismo de Israel, desnazificación como se hizo en Alemania, desmilitarización de Israel.
0 K 15
#7 cajadecartonmojada
"David Sacks, who serves as a White House adviser on artificial intelligence and cryptocurrency"

Una voz muy relevante en la Casa Blanca, seguro que le hacen caso :roll:
2 K 40
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
#7 Trump le va a regalar a este tipo unos zapatos tres números más pequeños para joderle. xD xD xD
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Sandman #15 Sandman
#7 A ver, echaron a casi todos los expertos en Oriente Medio poco antes de atacar Irán... de escuchar a alguien, ya solo queda gente sin pajolera idea del asunto. Tan bueno este como cualquier otro.
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ur_quan_master #5 ur_quan_master
Si se llevan su apoyo militar a Israel y abandonan las bases de los otros países del golfo me parece bien. Que declaren victoria y se vayan.
1 K 28
eldet #8 eldet
El daño ya esta hecho. Trump podra decir que ha ganado, pero ahora Iran no tiene por que aceptar nada y puede que siga bloqueando el estrecho.
1 K 22
HeilHynkel #3 HeilHynkel
No es mala idea. Aquí todos nuestros OTANazis iban a celebrar la victoria aunque luego siguieran cayendo drones sobre las bases de usa en la zona y sobre los sionazis.
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#16 UNX
Me parece bastante razonable, porque puedes definir "victoria" de cien maneras. Pero si Israel dice que no, no hay discusión.
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asola33 #9 asola33
Antes de retirarse, que pida permiso a Netanyahu.
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D303 #17 D303
Esto me recuerda al Misión cumplida de George Bush JR. Eso sí los soldados y marines estadounidenses siguieron muriendo hasta el 2011.
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DDJ #18 DDJ *
Venga nos vamos, hemos ganado xD xD

Son tan profundamente subnormales (entiéndase como que tienen un IQ muy por debajo de lo normal) que igual creen que Irán va a guardar todos sus misiles xD xD

Van a estar tirando fuegos artificiales sobre Israel hasta que quepan todos en Jerusalem que es el único sitio que no va bombardear nadie.

Esto lo para el propio pueblo usano deteniendo y entregando a Trump y a su gabinete, con un tarjeta que ponga: "Lo siento mucho. Nos hemos equivocado. No volverá a ocurrir"

Victory y para casa xD xD
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dark_soul #11 dark_soul
Yo llevo un tiempo intentando averiguar en qué han tenido la victoria por qué Irán no para de destruir bases de USA en oriente medio
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ElJamoon #12 ElJamoon
No sé. ¿Hay alguna cosa procedente de los que dirigen la política norteamericana que no suene infantil?
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Dasmandr #14 Dasmandr
Todo uno. Leer el titular y pensar en el que juega al ajedrez con una paloma.
0 K 7
#6 elmato
Quieren que se marque una Bush.
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menéame