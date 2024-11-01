edición general
1 meneos
2 clics

Argentina se acerca a un acuerdo con Francia para la compra de submarinos Scorpene

En una entrevista televisiva del 6 de noviembre, difundida por medios argentinos, el presidente Javier Milei afirmó que su gobierno avanza con la adquisición de submarinos Scorpène y patrulleras oceánicas OPV-87 de fabricación francesa. El Scorpène integra el sistema de combate SUBTICS integra sonares de proa y laterales, medidas de apoyo electrónico y control de tiro. El armamento incluye el torpedo pesado F21 y el misil antibuque Exocet SM39, lo que confiere a la plataforma capacidad de guerra antisuperficie y antisubmarina idónea para las

| etiquetas: argentina , milei , submarinos , patrulleras , scorpène , opv-87 , exocet
1 0 0 K 14 actualidad
2 comentarios
1 0 0 K 14 actualidad
azathothruna #2 azathothruna
Estan hasta el cuello en el bolsillo y quieren armas
Que no habia austeridad?
0 K 14
Catacroc #1 Catacroc
Argentina siempre ha confiado en la tecnologia belica francesa (ese exocet de las Malvinas popularizo el dispositivo), pero el problema es como van a pagarlo. ¿Venderan la Patagonia?
0 K 10

menéame