Argentina se acerca a un acuerdo con Francia para la compra de submarinos Scorpene

En una entrevista televisiva del 6 de noviembre, difundida por medios argentinos, el presidente Javier Milei afirmó que su gobierno avanza con la adquisición de submarinos Scorpène y patrulleras oceánicas OPV-87 de fabricación francesa. El Scorpène integra el sistema de combate SUBTICS integra sonares de proa y laterales, medidas de apoyo electrónico y control de tiro. El armamento incluye el torpedo pesado F21 y el misil antibuque Exocet SM39, lo que confiere a la plataforma capacidad de guerra antisuperficie y antisubmarina idónea para las