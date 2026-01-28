·
11
meneos
35
clics
Archivado la causa contra los miembros del grupo Yakovlev 42
Seis integrantes de la formación oiartzuarra fueron denunciados por la Guardia Civil por incitar al odio
punk
oiartzun
guardia civil
odio
#1
Juantxi
Están empeñados en que todo el mundo les aguante y calle, la libertad de expresión sólo se la respetan a los franquistas.
