Archivado la causa contra los miembros del grupo Yakovlev 42

Archivado la causa contra los miembros del grupo Yakovlev 42

Seis integrantes de la formación oiartzuarra fueron denunciados por la Guardia Civil por incitar al odio

#1 Juantxi
Están empeñados en que todo el mundo les aguante y calle, la libertad de expresión sólo se la respetan a los franquistas.
