Apple abandona el "glamour" para unirse a Donald Trump y trabajar para el Departamento de Defensa

De Silicon Valley al Pentágono: Cupertino moviliza 600.000 millones de dólares para fabricar servidores de inteligencia militar y blindar la infraestructura crítica nacional con sus propios chips
| etiquetas: apple , defensa , ee uu , donald trump , pentágono
www.usa.gov/es/agencias/departamento-de-defensa
Es un bulo del panfleto este de Murcia empresas
Eso no quita para que en Defensa USA trabajen con material Apple, Microsoft, Dell, etc....
Ya has demostrado tu inteligencia
Te contestas tu solo
es.investing.com/news/stock-market-news/apple-subira-a-600000-millones
Bulo
Un plan sin fisuras.
Básicamente es el modelo chino donde el estado manda y ordena en las empresas.
Sólo que en EE.UU no tienen la cobertura social china.