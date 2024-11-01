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Apple abandona el "glamour" para unirse a Donald Trump y trabajar para el Departamento de Defensa

Apple abandona el "glamour" para unirse a Donald Trump y trabajar para el Departamento de Defensa

De Silicon Valley al Pentágono: Cupertino moviliza 600.000 millones de dólares para fabricar servidores de inteligencia militar y blindar la infraestructura crítica nacional con sus propios chips

| etiquetas: apple , defensa , ee uu , donald trump , pentágono
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17 comentarios
22 5 1 K 260 actualidad
#1 Suleiman
Donde hay pasta, se olvidan principios y glamour ..
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mariKarmo #9 mariKarmo
#1 Acabas de descubrir lo que es una gran empresa.
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capitan__nemo #10 capitan__nemo
Departamento de guerra, no departamento de defensa.
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#12 Quillotro
#10 DEPARTAMENTO DE DEFENSA. Fuente: La Casa Blanca, que creo que algo sabrá...

www.usa.gov/es/agencias/departamento-de-defensa
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Kantinero #13 Kantinero
#12 Y dónde dice ahí nada de Apple?

Es un bulo del panfleto este de Murcia empresas
Eso no quita para que en Defensa USA trabajen con material Apple, Microsoft, Dell, etc....
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#14 Quillotro
#13 ¿Qué tienes contra ese periódico? Pero en fin, si tu búsqueda para decir que es un bulo, por cierto, es tan acertada como este comentario.... La cita a la Casa Blanca es para otro listillo que ha corregido Departamento de Guerra con Departamento de Defensa. A ti paso de responderte. Ya has demostrado tu inteligencia. Y en cuanto a lo de bulo, investiga mejor (al menos, mejor que lo de la Casa Blanca,) paleto, listillo y maleducado.
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#15 Quillotro
#14 O léete periódicos americanos de pago a las siete de la mañana, que seguro que dominas el inglés...
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Kantinero #16 Kantinero
#15 A ti paso de responderte.
Ya has demostrado tu inteligencia
Te contestas tu solo
xD xD xD xD xD
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#17 Quillotro *
#16 ¿De verdad dejan votar a la gente como tú? No te he respondido, solo te he dicho que investigues mejor, pero si quieres que empiece a contarte una historia que comienza en 2023 cuando el vicepresidente de Apple por casualidad se convierte en el director de la Unidad de Innovación de Defensa (DIU) lo hizo por el sueldo, claro. Y sí, ya sé que dimitió en 2025, lo cual no significa que los "contactos" hayan parado. Tira del hilo hasta que llegues al ovillo, anda, que yo tengo cosas más importantes que hacer. Pero cuando llegues al ovillo, párate y no sigas, ya sabes aquello de cuando un tonto sigue un camino... CHAO. Y si quieres bulos, pásate a OKDiario, anda...
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
Conociendo a Apple, serán incompatibles con todo lo anterior hasta los enchufes eléctricos.
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nopolar #5 nopolar
#3 Próximamente necesitarán una conexión eléctrica de 175V a 32Hz. Ello te venderán el transformador por 1000€ mas.
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HartzBaltz #8 HartzBaltz
Hace años dije que silicon valley no era mas que un departamento mas del pentagono y recibi muchas criticas. Con el tiempo ya esta quedando bastante claro. Por ejemplo las redes sociales son la mayor herramienta de captacion de informacion y manipulacion jamas creada. Lo unico seguro que hay en internet es que te estan espiando.
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Kantinero #6 Kantinero *
He estado buscando noticias similares y no encuentro nada, lo que dicen es que retornan producción a USA,
es.investing.com/news/stock-market-news/apple-subira-a-600000-millones
Bulo
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#7 angar300
Seguid comprando el último modelo de iphone, así ayudáis a "salvar" el mundo...
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#2 Tecar
Juntar lo peor del capitalismo con lo peor del comunismo.
Un plan sin fisuras.
:troll:
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#4 Quillotro
#2 ¿Cuál de las dos partes es el "comunismo"?
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#11 Tecar *
#4 La connivencia empresa-estado.
Básicamente es el modelo chino donde el estado manda y ordena en las empresas.
Sólo que en EE.UU no tienen la cobertura social china.
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menéame