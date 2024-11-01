edición general
2 meneos
20 clics
Los 7 tipos de ESTÚPIDOS de Internet explicados

Los 7 tipos de ESTÚPIDOS de Internet explicados  

Internet prometía convertirse en la mayor biblioteca del conocimiento humano. Y en muchos sentidos lo logró. Pero también reveló algo menos cómodo: la facilidad con la que la estupidez puede multiplicarse cuando encuentra una audiencia. En el mundo digital aparecen figuras que se repiten constantemente: el conspiracionista viral que cree haber descubierto secretos ocultos, el influencer del absurdo que convierte lo ridículo en espectáculo, el experto de comentarios que corrige a especialistas, el gurú instantáneo que vende sabiduría rápida

| etiquetas: internet , estúpidos , trolls , foros , viral
2 0 0 K 18 cultura
1 comentarios
2 0 0 K 18 cultura
FatherKarras #1 FatherKarras
el troll profesional que vive del conflicto, el cazador de cancelaciones que busca errores para amplificarlos y el imitador viral que repite cualquier tendencia. Porque la pregunta incómoda no es por qué existen… sino con qué facilidad cualquiera puede terminar comportándose como uno de ellos.

Autores y obras mencionadas en el video:

• Teorías de la conspiración y otras ideas peligrosas — Cass Sunstein (2014)
• Simulacro y simulación — Jean Baudrillard (1981)
• Divertirse hasta morir: el

…   » ver todo el comentario
0 K 12

menéame