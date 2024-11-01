Los 7 tipos de ESTÚPIDOS de Internet explicados  

Internet prometía convertirse en la mayor biblioteca del conocimiento humano. Y en muchos sentidos lo logró. Pero también reveló algo menos cómodo: la facilidad con la que la estupidez puede multiplicarse cuando encuentra una audiencia. En el mundo digital aparecen figuras que se repiten constantemente: el conspiracionista viral que cree haber descubierto secretos ocultos, el influencer del absurdo que convierte lo ridículo en espectáculo, el experto de comentarios que corrige a especialistas, el gurú instantáneo que vende sabiduría rápida