"Apoyaban a Hitler": surge un detalle escalofriante en la correspondencia entre Epstein y Rothschild

En los documentos publicados en el caso del multimillonario Jeffrey Epstein, hay un diálogo con Ariane de Rothschild sobre Adolf Hitler. La banquera francesa le escribió al controvertido financista en un correo electrónico en diciembre de 2018 que su familia "planeaba y apoyaba" a Hitler en "el exterminio masivo, con el fin de obtener mayor poder"."Hitler vendía su ropa y obras de arte y vivía en un refugio financiado por judíos. Epstein, Rothschild y Gutman. Ninguna conspiración. Los Epstein eran banqueros vieneses", escribe Jeffrey Epstein.

GuerraEsPaz
ahora que venga findeton a explicarnos porque dos empresarios neoliberales apoyan las ideas a hitler, el que el mismo findeton considera un sucio "socialista"...
apetor
#4 Los neoliberales... por la parte liberal no sera, porque un liberal clasico no puede apoyar nada de eso.
Rembrandt
#4 guerra es paz .... bulo es verdad .... tontería es zasca ..... votos positivos es borregada..... leer es no entender....

tanto cuesta leer, entender, pensar y luego si eso.... tratar de dar un zasca?
Raúl_Rattlehead
#4 está demasiado ocupado traduciendo el argumentario directamente desde 4chan /pol/. De momento el "lloralo kuka jejejje3j3je" no es suficiente.
Chinchorro
¿Qué era lo que decía el nazi mierdaseca aquel de "con los niños no"? Claro, porque los quieren todos para ellos.
Javi_Pina
Lo único que me va quedando claro con todo esto es que no se suicidó
GuerraEsPaz
#6 y que el nazismo no murio en el 45 mientras que la ideologia fascista ya estaba presente en lugares insospechados mucho antes del ascenso de mussolini al poder...
sivious
#6 Y que los ricos conspiran contra el resto de la humanidad.
j-light
Cuanto más escucho y leo sobre este asunto, me sorprende lo excelentemente bien relacionado que estaba y en todos los saraos que estaba Epstein. Ayer escuchaba en un podcast que estaba metido en una especie de grupo que se centra en recuperar objetos alienígenas de naves extraterrestres que se estrellan en la Tierra. Y había tipos como un ex-director de la Reserva Federal de los USA. Yo no tengo claro si esta gente cree en esto de verdad, si es verdad, si es solo una forma de sacarle perras a…   » ver todo el comentario
mono
A su vez, la persona que se identificaba como Ariane de Rothschild responde que, independientemente de si "es una forma de decir que la generosidad no se recompensa, o que la teoría de la conspiración sigue viva, esto parece bastante patético…". Epstein, por su parte, insiste en que es "100% verdad".

No entiendo lo que quieren decir en el artículo. Epstein está claro que era un psicópata que vivía con su propia moral. ¿Pero la tal Ariane de Rothschild le da la razón o se la quita?
Rembrandt
#7 lo que pasa es que es un "artículo" de mierda.

los emails son públicos. Y lo que hablan es que Hitler estuvo, cuando era pobre, en refugios financiados por judios.... la familia de esta señora (de su marido) era judía ... y Epstein es otra familia judía.

Y lo que se quejan es que Hitler fue ayudado siendo pobre por judios y esa generosidad no se recompensó... ya sabemos que les pasó a los judios.


Y dicho esto....la peña sube artículos de mierda, y la peña los vota sin pensar.... basura tras basura.
mono
#9 Desde luego no es lo que había conseguido intuir del artículo. Gracias por la aclaración
karaskos
Esta gente es la depravación absoluta de la humanidad.

Llegar a cierto nivel de dinero y poder activa determinado grado de depravación total.
