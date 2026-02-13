"Apoyaban a Hitler": surge un detalle escalofriante en la correspondencia entre Epstein y Rothschild

En los documentos publicados en el caso del multimillonario Jeffrey Epstein, hay un diálogo con Ariane de Rothschild sobre Adolf Hitler. La banquera francesa le escribió al controvertido financista en un correo electrónico en diciembre de 2018 que su familia "planeaba y apoyaba" a Hitler en "el exterminio masivo, con el fin de obtener mayor poder"."Hitler vendía su ropa y obras de arte y vivía en un refugio financiado por judíos. Epstein, Rothschild y Gutman. Ninguna conspiración. Los Epstein eran banqueros vieneses", escribe Jeffrey Epstein.