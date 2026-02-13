"Apoyaban a Hitler": surge un detalle escalofriante en la correspondencia entre Epstein y Rothschild

En los documentos publicados en el caso del multimillonario Jeffrey Epstein, hay un diálogo con Ariane de Rothschild sobre Adolf Hitler. La banquera francesa le escribió al controvertido financista en un correo electrónico en diciembre de 2018 que su familia "planeaba y apoyaba" a Hitler en "el exterminio masivo, con el fin de obtener mayor poder"."Hitler vendía su ropa y obras de arte y vivía en un refugio financiado por judíos. Epstein, Rothschild y Gutman. Ninguna conspiración. Los Epstein eran banqueros vieneses", escribe Jeffrey Epstein.
tanto cuesta leer, entender, pensar y luego si eso.... tratar de dar un zasca?
No entiendo lo que quieren decir en el artículo. Epstein está claro que era un psicópata que vivía con su propia moral. ¿Pero la tal Ariane de Rothschild le da la razón o se la quita?
los emails son públicos. Y lo que hablan es que Hitler estuvo, cuando era pobre, en refugios financiados por judios.... la familia de esta señora (de su marido) era judía ... y Epstein es otra familia judía.
Y lo que se quejan es que Hitler fue ayudado siendo pobre por judios y esa generosidad no se recompensó... ya sabemos que les pasó a los judios.
Y dicho esto....la peña sube artículos de mierda, y la peña los vota sin pensar.... basura tras basura.
Llegar a cierto nivel de dinero y poder activa determinado grado de depravación total.