Antonio, dueño de una constructora: "falta mano de obra profesional, necesitamos jóvenes dispuestos a hacer este sacrificio personal tanto físico como en los horarios"

Añade que, aunque se puede encontrar personal para ayudar, carece de la cualificación necesaria: "cada vez la gente está huyendo más de los trabajos físicos y tener que emplear todo el día para poder ir y volver del trabajo". Explica que la percepción de los jóvenes sobre el sector es muy negativa, una barrera que se suma a las condiciones salariales que no siempre compensan la dureza. Lamenta que existan "otros trabajos más fáciles, sin responsabilidades, en sitios que están más cerca de casa y con horarios distintos".