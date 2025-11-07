edición general
Antonio, dueño de una constructora: "falta mano de obra profesional, necesitamos jóvenes dispuestos a hacer este sacrificio personal tanto físico como en los horarios"

Añade que, aunque se puede encontrar personal para ayudar, carece de la cualificación necesaria: "cada vez la gente está huyendo más de los trabajos físicos y tener que emplear todo el día para poder ir y volver del trabajo". Explica que la percepción de los jóvenes sobre el sector es muy negativa, una barrera que se suma a las condiciones salariales que no siempre compensan la dureza. Lamenta que existan "otros trabajos más fáciles, sin responsabilidades, en sitios que están más cerca de casa y con horarios distintos".

#1 BoosterFelix
¿Y cuánto se sacrifica el amo? ¿cortará un trozo de tarta menor para él? ¿o el sacrificio es para los inexperimentados y manejables jóvenes?
8
#3 Ransa
Pay them moreeee, es el mercado amigo, y todo eso
4
#6 Aguarrás
¿Sacrificio?. Esto son negocios, prenda.
Si lo quieres, paga. :peineta:
3
#2 Macadam
Qué ternura que inspira este Antonio
2
#9 Khadgar
Antonio lamenta que existan "otros trabajos más fáciles, sin responsabilidades, para trabajar en otros sitios que están más cerca de su casa y que tienen unos horarios distintos".

Antonio, con todo el cariño del mundo: vete a la mierda.
3
#7 pitercio
Antonio, no sé si eres un pringao o un hijoputa.
2
#4 g3_g3
Que paguen más y en consecuencia que vendan más caro.
1
#5 BoosterFelix
#4 Si el amo se sacrifica en su ambición, avaricia y egoísmo no hace falta vender mas caro.
3
#10 sotillo
Están esperando que entre Vox y quite las paguitas y los privilegios sindicales para que la gente tenga que ir a trabajar como cuando Franco, de sol a sol y por lo que sea
1
#11 ostiayajoder
El otro dia vi una noticia de un empresario que decia que no le parecia bien que un jefe de obra cobrara 1800 y un albañil 1500, que solo cobrara 300 euros mas el jefe de obra.....

Y los pisos a 300-400k.....

Quiero decir: ese dinero NO va a los que construyen pisos....
1
#12 Zamarro
#11 En mi ciudad TODO el suelo construible se vendió hace MUCHOS AÑOS mas de 20 o 30, a Roca( el del caso malaya y demas corruptelas), y a 2 empresarios mas de la zona, lo tienen TODO BLOQUEADO, y no construyen nada ni ceden los terrenos que consiguieron tiradisimos de precio. Si sale alguna promocion es de pisos de lujo en las afueras de la ciudad por 400-500k ...
Los albañiles y jefes de obra ni hay ni se les espera, ya que estan a chapuzas y reformas, ya que no hay nueva construccion desde hace mas de 20 años.
Se espera que los proximos 50 años suban el precio por la estrangulacion de la oferta.
1
#13 ostiayajoder
#12 En mi ciudad estamos igual: terreno urbanizado y vendido desde hace décadas que no se construye o se construye a cuenta gotas para que no baje el precio....

Todo en manos privadas que están, exactamente igual, estrangulando el mercado....

Me parece muy curioso porque ni vivimos cerca y notamos que el problema es ese y nada que se arregle 'construyendo mas' pq eso es algo que no va a pasar si no se hace nada mas.

En cuantas ciudades mas estará pasando lo que en la tuya y en la mía?.... (y en ciudades mas grandes en lugar de tenerlas 2 empresarios las tienen 4 o 20...)
1
#14 Zamarro
#13 Muchos amigos me llaman loco y otros me llaman genio, pero una propuesta para acabar con ese problema seria expropiar los terrenos vendidos para construccion, si no se ha presentado proyecto en los 5 años sigiuentes o si no se ha terminado la construccion y entrega de pisos antes de los 10 años desde la venta de los terrenos.
Se les paga lo que pagaron por los terrenos +IPC acumulado de estos años, y se recuperan los terrenos, y se ponen a la venta de nuevo, pero sin aumentar el precio y…   » ver todo el comentario
1
#15 ostiayajoder
#14 A mi me suena bien.

Lo unico; si a alguien le suena mal expropiar tambien se pueden poner unos impuestos brutales a quien no construya en x años (por ejemplo q vaya subiendo exponencialmente cada año) y asi el q lo tenga vende (al ayuntamiento de vuelta para evitar trapicheos) o lo construye...
0
#8 minossabe
Que sacrifiquen las constructoras sus beneficios y paguen más a los obreros... ¿Eso no se te ha ocurrido, Antonio?
0

