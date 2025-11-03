edición general
37 meneos
98 clics
Àngels Barceló, tras la dimisión de Mazón: "Su discurso ha sido una recopilación de todas las mentiras usadas durante este tiempo"

Àngels Barceló, tras la dimisión de Mazón: "Su discurso ha sido una recopilación de todas las mentiras usadas durante este tiempo"

"Entiendo que hoy las víctimas, como el miércoles pasado, se han echado las manos a la cabeza al escucharle"

| etiquetas: mazon , dana , dimisión , mentiras
30 7 2 K 269 politica
7 comentarios
30 7 2 K 269 politica
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Conviene más hablar de las mentiras de que siguen negando el cambio climático, siguen construyendo en zonas inundables, tiran a la mejor meteorologa de valencia que salvo vidas...

Se va el capo pero la trama sigue
2 K 47
Esteban_Rosador #3 Esteban_Rosador
El PP le ha estado aplaudiendo hasta el funeral de estado. Y Vox le ha sostenido con sus votos en su puesto.

La derecha y la extrema derecha son culpables.
3 K 45
karakol #4 karakol
Si hubiera justicia este miserable mentiroso estaría en Picassent, y no en el pueblo precisamente.
2 K 37
#1 serperga
No ha podido dar más asco la comparecencia de este sub ser
2 K 26
Dene #6 Dene
#1 pues espérate a la próxima, puede superarse
0 K 12
#7 serperga
#6 Difícil superarse con esta comparecencia llena de mentiras y sin asumir responsabilidades. Viene a darselas de pobre victima y la culpa es de otros.
0 K 6
#5 Juantxi
No ha tenido ni un gesto de responsabilidad ni nobleza, dimite sin decirlo de firma expresa, pero ni se sabe para cuando ni si dimitirá de su escaño, que seguramente tratará de seguir ocupando para librarse de la exhaustiva investigación de esa persistente e imparable jueza. Ella sí que tiene profesionalidad y nobleza.
0 K 11

menéame