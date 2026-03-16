Andalucía propone a 2.500 profesores jubilados que vuelvan a las aulas para realizar labores de asesoramiento y formación sin cobrar

El Consejo de Gobierno andaluz ha dado luz verde al nuevo decreto que regula la figura del “profesorado emérito colaborador en centros educativos sostenidos con fondos públicos no universitarios”, además de establecer la Red ‘Comparte Experiencia’ en la que se enmarca el proyecto. El propósito, según la información facilitada por la propia Junta de Andalucía, es canalizar la experiencia del profesorado jubilado para que continúe aportando valor al sistema educativo de la comunidad, pero sin ningún tipo de remuneración.
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Primero que doblen el lomos sus votantes, a ver si espabilan.
Que los profesores de las escuelas concertadas privadas, hagan horas extras sin cobrar para hacer ese mismo trabajo.
Esto lo pongo para poner en evidencia que dinero hay, pero quieren que ese dinero vaya "solo a los bolsillos adecuados"
La concertada solo tenía sentido como medida provisional cuando los centros públicos no tenían plazas suficientes.
Y con lo poco que pagan lo mismo ni les compensa.
Habilitar a maestros (hay cursos incluso para ellos) para que puedan dar clases en los niveles iniciales de la ESO donde podrían trabajar por ámbitos.