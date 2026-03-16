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Andalucía propone a 2.500 profesores jubilados que vuelvan a las aulas para realizar labores de asesoramiento y formación sin cobrar

Andalucía propone a 2.500 profesores jubilados que vuelvan a las aulas para realizar labores de asesoramiento y formación sin cobrar

El Consejo de Gobierno andaluz ha dado luz verde al nuevo decreto que regula la figura del “profesorado emérito colaborador en centros educativos sostenidos con fondos públicos no universitarios”, además de establecer la Red ‘Comparte Experiencia’ en la que se enmarca el proyecto. El propósito, según la información facilitada por la propia Junta de Andalucía, es canalizar la experiencia del profesorado jubilado para que continúe aportando valor al sistema educativo de la comunidad, pero sin ningún tipo de remuneración.

| etiquetas: pp , profesorado , gratuito , jeta
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Y de paso en el recreo que hagan unas mamografías.
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efectogamonal #2 efectogamonal
Joder la misma idea que tuvo y le tiraron para atrás aAla Abaskala, que casualidad, eh?? {0x1f525}
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HeilHynkel #4 HeilHynkel
Mira, yo propongo que los votantes de POX se vayan a hacer carreteras a pico y pala .. sin cobrar, claro.
3 K 46
Dene #7 Dene *
#4 y los políticos del PP que? Si esto es vocacional...tampoco necesitan la paguita
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HeilHynkel #9 HeilHynkel
#7

Primero que doblen el lomos sus votantes, a ver si espabilan.
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#11 Pitchford
A ver si los que vayan van a querer cobrar en especie...
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#3 Alcalino
propongo una solución alternativa:

Que los profesores de las escuelas concertadas privadas, hagan horas extras sin cobrar para hacer ese mismo trabajo.

Esto lo pongo para poner en evidencia que dinero hay, pero quieren que ese dinero vaya "solo a los bolsillos adecuados"
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#8 Cuchifrito
#3 ¿Crees que no les gustaría lo que dices? Estarían más que encantados de poder explotar aún más a los curritos de la privada
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#10 MenéameApesta
#3 Los que hacen negocio con la concertada no son los profesores, eso seguro.
La concertada solo tenía sentido como medida provisional cuando los centros públicos no tenían plazas suficientes.
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#5 daniMate
Y como piensan conseguirlo? Porque no creo que lo vayan a hacer gratis.
Y con lo poco que pagan lo mismo ni les compensa.
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#6 daniMate
Como idea alternativa a nivel nacional:

Habilitar a maestros (hay cursos incluso para ellos) para que puedan dar clases en los niveles iniciales de la ESO donde podrían trabajar por ámbitos.
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menéame