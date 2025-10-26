Ana Redondo, ministra de igualdad: "Hay que combatir Only Fans, las jóvenes entran falsamente empoderadas y pueden acabar en la prostitución"

"Todo lo que supone ese mundo es peligrosísimo. Muchas mujeres, sobre todo las jóvenes, entran en esas páginas bajo la falsa sensación de que ‘yo hago con mi cuerpo lo que considero y estoy empoderada’ y me parece tremendamente perjudicial, porque pueden terminar en prostitución y en esclavitud. A veces simplemente para tener dinero extra. No lo podemos consentir, y en eso estamos, con las dificultades de una industria muy potente y poderosa, que maneja muchísimo dinero y que lleva instalada, lamentablemente en Europa y España siglos"