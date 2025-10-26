Ana Redondo, ministra de igualdad: "Hay que combatir Only Fans, las jóvenes entran falsamente empoderadas y pueden acabar en la prostitución"

"Todo lo que supone ese mundo es peligrosísimo. Muchas mujeres, sobre todo las jóvenes, entran en esas páginas bajo la falsa sensación de que ‘yo hago con mi cuerpo lo que considero y estoy empoderada’ y me parece tremendamente perjudicial, porque pueden terminar en prostitución y en esclavitud. A veces simplemente para tener dinero extra. No lo podemos consentir, y en eso estamos, con las dificultades de una industria muy potente y poderosa, que maneja muchísimo dinero y que lleva instalada, lamentablemente en Europa y España siglos"
pero esto es muy y mucho feminismo moderno, eres libre de hacer lo que quieras...pero solo lo que yo te diga
- No permitas que ningun hombre te vuelva a llamar jamas "puta", por hacer con tu ciuerpo y te sexualidad lo que mas te plazca!
Las mujeres empiezan a eliminar el sentimiento de culpa alrededor de su sexualidad, y empiezan a hacer uso de su poder sexual, mientras los hombre poco a poco empiezan a aceptarlo, y en el fondo descubriendo que es algo que es positivo para todo el mundo.
Luego el feminismo llama a esas mujeres "putas!"
Alucinante
Por cierto en OnlyFans tambien hay hombres, y parejas. Son tambien todos "putas" ?
Esto es lo mismo que las casas de apuestas. Son un cáncer para la sociedad, only fans tb. No todo el mundo entra por las risas y por dinero, muchas lo hacen como única salida y por necesidad.
No sé si prohibirlo, pero si estar pendientes de que no joda vidas a personas y familias enteras.
No se si only fans es la "única" salida por necesidad, pero es tan defendible decir eso como decir que vendo droga, pero "por necesidad"
Por lo que sea, la libertad de algunos siempre depende de la moralidad de un tercero.
Yo creo que como adultos, debemos ser ya responsable de nuestros actos, pero por lo visto tenemos una sociedad enferma de infantilidad extrema
Leo por ahí que una muchacha de 18 años ha ganado 1 millón/€ en un día con OnlyFans.
Y mi pregunta es. ¿Quién me garantiza que eso es verdad? ¿Me lo tengo que creer viendo una captura de pantalla y ya está?
¿Como se que no es una mentira pactada con Onlyfans para que otras chicas se registren engañadas por una falsa promesa de "mira, desnúdate ante la cámara durante una semana y ya no tendrás que trabajar el resto de tu
… » ver todo el comentario
Pero claro, eso es, COMUNISMO.
Pero bueno, tiempo al tiempo, con la IA se van a ir a la mierda un montón de trabajos y el capitalismo introducirá la RBU para evitar un colapso sistémico debido al bloqueo del consumo.
Pero el 90% de la prostitución, que en muchos casos son mujeres en situación de exclusión social, adicciones, deudas o invisibilidad legal y que se meten a la prostitución por no tener otro remedios, con una RBU dejarían estos trabajos.
Y con drogas me refiero sobre todo a la pandemia de uso de cocaína y anfetaminas (con lo que suele estar cortada la primera).
el capitalismo introducirá la RBU para evitar un colapso sistémico debido al bloqueo del consumo.
Si se ven al borde del precipicio, probablemente. Antes no lo veo.
Y dudo que solucionase el problema que enuncio.
No, prostitucion es lo que haceis vosotros con el idioma.
Equiparar OnlyFans a la prostitucion, es como equiparar el aborto al asesinato.
"ElBaity tiene un video interesante sobre el tema."
ElBaity es un canal de videojuegos, muy bueno, pero de videojuegos.
Es extraño. Amigos y amigas de mi edad critican a…
Y si una mujer adulta elige chupa genitales y sacarse muchos miles antes que limpiar culos por algunos cientos de euros, creo que habría que dejarla.
Y no, yo no quiero que mi hija chipe nada ni le limpie el culo a desconocidos.
Also feministas: "Hay que prohibir Onlyfans"
Una vez que la gente esté informada y sepa lo que hay, pues luego cada cual es libre de hacer lo que quiera, así que mientras sean adultos y de manera libre, pues ya es su decisión libre, lo de entrar en onlyfans o no, pero al menos que sepan lo que hay.
esto con el PSOE y un gobierno progresista de verdad no pasaría
Es el problema de querer ser el tutor de la sociedad, que luego resulta que hay gente que quiere hacer lo que le dé la gana con su cuerpo por un buen dinero y algunas mentes que están tan a la izquierda que han llegado a dar la vuelta y aterrizado en el extremo derecho de la censura, no lo entienden.
Si se cumplen esos dos requisitos, total libertad, y con conocimiento, la prostitución es tan legítima y honorable como puede ser ejercer la presidencia de un gobierno.
Es curioso: la PSOE lleva años empobreciendo a la juventud, subiendo impuestos y hundiendo salarios, pero ahora se escandaliza de que busquen ingresos fuera del “empoderamiento” oficial del Estado (ese que consiste en depender de una subvención y aplaudir al líder en TikTok).