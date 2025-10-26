edición general
Ana Redondo, ministra de igualdad: "Hay que combatir Only Fans, las jóvenes entran falsamente empoderadas y pueden acabar en la prostitución"

"Todo lo que supone ese mundo es peligrosísimo. Muchas mujeres, sobre todo las jóvenes, entran en esas páginas bajo la falsa sensación de que ‘yo hago con mi cuerpo lo que considero y estoy empoderada’ y me parece tremendamente perjudicial, porque pueden terminar en prostitución y en esclavitud. A veces simplemente para tener dinero extra. No lo podemos consentir, y en eso estamos, con las dificultades de una industria muy potente y poderosa, que maneja muchísimo dinero y que lleva instalada, lamentablemente en Europa y España siglos"

#1 vGeeSiz
a mi only fans no me gusta, pero si alguien quiere lucrarse con ello...

pero esto es muy y mucho feminismo moderno, eres libre de hacer lo que quieras...pero solo lo que yo te diga
cenutrios_unidos #14 cenutrios_unidos
#1 A mi lo del Onlyfans me la pela.
aPedirAlMetro #22 aPedirAlMetro *
#1 Primero el feminismo dice :
- No permitas que ningun hombre te vuelva a llamar jamas "puta", por hacer con tu ciuerpo y te sexualidad lo que mas te plazca!

Las mujeres empiezan a eliminar el sentimiento de culpa alrededor de su sexualidad, y empiezan a hacer uso de su poder sexual, mientras los hombre poco a poco empiezan a aceptarlo, y en el fondo descubriendo que es algo que es positivo para todo el mundo.

Luego el feminismo llama a esas mujeres "putas!"
Alucinante

Por cierto en OnlyFans tambien hay hombres, y parejas. Son tambien todos "putas" ?
#31 Toponotomalasuerte
#1 tú libertad termina donde empieza la mía o mi salud.

Esto es lo mismo que las casas de apuestas. Son un cáncer para la sociedad, only fans tb. No todo el mundo entra por las risas y por dinero, muchas lo hacen como única salida y por necesidad.
No sé si prohibirlo, pero si estar pendientes de que no joda vidas a personas y familias enteras.
#34 vGeeSiz
#31 "tú libertad termina donde empieza la mía o mi salud." No se a que te refieres con esto, cuando hablamos de los creadores de contenidos de only fans. No se donde entrás tu o tu salud

No se si only fans es la "única" salida por necesidad, pero es tan defendible decir eso como decir que vendo droga, pero "por necesidad"

Por lo que sea, la libertad de algunos siempre depende de la moralidad de un tercero.

Yo creo que como adultos, debemos ser ya responsable de nuestros actos, pero por lo visto tenemos una sociedad enferma de infantilidad extrema
angelitoMagno #9 angelitoMagno
Copio una nota mía:
www.meneame.net/notame/3694071

Leo por ahí que una muchacha de 18 años ha ganado 1 millón/€ en un día con OnlyFans.

Y mi pregunta es. ¿Quién me garantiza que eso es verdad? ¿Me lo tengo que creer viendo una captura de pantalla y ya está?

¿Como se que no es una mentira pactada con Onlyfans para que otras chicas se registren engañadas por una falsa promesa de "mira, desnúdate ante la cámara durante una semana y ya no tendrás que trabajar el resto de tu

…   » ver todo el comentario
#29 theMooche
#9 Es un buen punto, pero hay una gran diferencia y es que en OF no veo estafa piramidal, que es lo que te fuerza a decir que estás montado en el dólar y animar al resto de bros a seguir tus pasos. Aún así, no descarto lo que comentas.
angelitoMagno #4 angelitoMagno
La mejor forma para eliminar de un plumazo la mayor parte de la prostitución y de la industria sexual es una renta básica universal.

Pero claro, eso es, COMUNISMO.

Pero bueno, tiempo al tiempo, con la IA se van a ir a la mierda un montón de trabajos y el capitalismo introducirá la RBU para evitar un colapso sistémico debido al bloqueo del consumo.
tollendo #10 tollendo
#4 ¿crees que los/las que están en OF se conformarían con la RBU?
angelitoMagno #13 angelitoMagno
#10 ¿Crees que la mayoría de las que están en OF ganan mas que la RBU?
tollendo #20 tollendo
#13 No lo sé. Supongo que solo algunas.
angelitoMagno #25 angelitoMagno
#20 Pues a eso me refiero. Siguiendo la analogía con la prostitución, pues si, hay "escorts" que pueden llegar a cobrar el equivalente al SMI en una sola noche, pues ellas no creo que vayan a dejar el trabajo sexual de existir una RBU.

Pero el 90% de la prostitución, que en muchos casos son mujeres en situación de exclusión social, adicciones, deudas o invisibilidad legal y que se meten a la prostitución por no tener otro remedios, con una RBU dejarían estos trabajos.
#26 theMooche
#4 ¿Y mirar de frente al problema de las drogas, el gran elefante en la habitación de la prostitución?
Y con drogas me refiero sobre todo a la pandemia de uso de cocaína y anfetaminas (con lo que suele estar cortada la primera).

el capitalismo introducirá la RBU para evitar un colapso sistémico debido al bloqueo del consumo.
Si se ven al borde del precipicio, probablemente. Antes no lo veo.
Y dudo que solucionase el problema que enuncio.
#8 pozz
El problema de OnlyFans, es que muchas chicas entran, y no son nada conscientes de las posibles consecuencias, ven dinero muy facil y muy rapido, y eso es muy goloso.
Esku #3 Esku
Onlyfans ya es una forma de prostitucion y me preocupa que cada vez haya mas gente viendolo como una forma de ganarse la vida, porque esta muy blanqueado y cada vez tenemos una sociedad mas individual e hipersexualizada. Aunque tengo discrepancias con el ministerio, tiene razon. ElBaity tiene un video interesante sobre el tema.
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#3 "Onlyfans ya es una forma de prostitucion"
No, prostitucion es lo que haceis vosotros con el idioma.

Equiparar OnlyFans a la prostitucion, es como equiparar el aborto al asesinato.

"ElBaity tiene un video interesante sobre el tema."
ElBaity es un canal de videojuegos, muy bueno, pero de videojuegos.
Esku #17 Esku
#5 Si, me confundi, como dije en #15.
angelitoMagno #6 angelitoMagno
#3 A El Baity llegas por los jueguitos y te quedas por las críticas al sistema capitalista.
angelitoMagno #11 angelitoMagno
#3 También está bien el vídeo Lord Draugr www.youtube.com/watch?v=tyAL9y29Qas
Esku #15 Esku
#11 Ay, se me fue, queria decir Draugr, es que estaba justo viendo un video del Baity xD
strike5000 #30 strike5000
#3 Las webcams eróticas llevan funcionando desde que internet tuvo suficiente ancho de banda, y nadie se ha quejado nunca de ellas.
#12 Dexton *
Tratan a las mujeres como a niños incapaces de conducir su vida. Y que conste que a mí no me gustan ese tipo de plataformas.
#18 theMooche
#12 No huyas de la obligación de elegir entre 2 extremos.
GeneWilder #19 GeneWilder
Mi cuerpo, su decisión.
Fj_Bs #7 Fj_Bs *
¡¡¡¡¡ Ana Redondo, ministra de igualdad !!!! deberia preocuparle , y mucho mas la IGUALDAD DE SALARIOS , DE OPORTUNIDADES, la Sanidad , la Educacion , pero claro eso cuesta dinero,,,
#36 XXguiriXX
En general, la prostitución casual de las jovencitas se ha disparado. Yo me quedé ojiplático cuando conocí a una de 27 que tenía pedazo de TikTok e Instagram, y además hacía “trabajitos” un par de veces al mes. Y otra de 18 a la que pregunté si tenía novio y decía que no, que buscaba alguien que “resolviera” :shit:. La última de 20, pedazo de Facebook, y me sale con que ella cobra no como sus amigas que por una cena lo hacen en Tinder :shit:

Es extraño. Amigos y amigas de mi edad critican a
#24 daniMate
Si son capaces explicar porque es más indigno trabajar en OnlyFans por varios miles e incluso decenas de miles euros al mes, que trabajar limpiando mierda de otros por menos de 1200 € a lo mejor lo entiendo.

Y si una mujer adulta elige chupa genitales y sacarse muchos miles antes que limpiar culos por algunos cientos de euros, creo que habría que dejarla.
Y no, yo no quiero que mi hija chipe nada ni le limpie el culo a desconocidos.
madeagle #37 madeagle
Feministas: "Onlyfans ha permitido a las mujeres empoderarse y liberarse sexualmente, ganandose la vida sin necesidad de depender de los hombres"
Also feministas: "Hay que prohibir Onlyfans"
#39 kobofen
#37 ¿Cómo que no dependen de los hombres?
#32 Borgiano
Si por algo al nuevo feminismo lo llaman "la nueva inquisición"
#38 kobofen
Puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, con la condición de que coincida con lo que yo mando y ordeno.
#35 roca
Si tienes 18 haz lo que quieras, para eso eres mayor de edad.
hazardum #28 hazardum *
Si con combatir se refiere a informar, para que la gente sepa lo que es actualmente ese tipo de páginas y no se lleve a engaño y sepa lo que hay antes de entrar y hacer cosas que quizás luego se arrepientan, pues me parece bien, puede que haya jóvenes que entren pensando que es jauja y luego se arrepientan.

Una vez que la gente esté informada y sepa lo que hay, pues luego cada cual es libre de hacer lo que quiera, así que mientras sean adultos y de manera libre, pues ya es su decisión libre, lo de entrar en onlyfans o no, pero al menos que sepan lo que hay.
#27 Nastar
a ver si estos fachas de mierda se enteran que es su cuerpo y su decision, malditos beatos meapilas santurrones
esto con el PSOE y un gobierno progresista de verdad no pasaría
#21 bizcobollo *
Si se quiere legislar habrá que definir claramente qué es prostitución porque podríamos encontrarnos que prostitución es un abanico enorme que engloba mucho más de lo que pensamos.
Es el problema de querer ser el tutor de la sociedad, que luego resulta que hay gente que quiere hacer lo que le dé la gana con su cuerpo por un buen dinero y algunas mentes que están tan a la izquierda que han llegado a dar la vuelta y aterrizado en el extremo derecho de la censura, no lo entienden.
Olepoint #23 Olepoint *
Y dale con atacar la prostitución. La prostitución no tiene nada de malo, siempre y cuando la persona que de el servicio lo haga con total libertad y conocimiento. Para lo primero, total libertad, la persona debe tener garantizadas todas sus necesidades básicas (Estado del bienestar) y para lo segundo, conocimiento, una buena educación.

Si se cumplen esos dos requisitos, total libertad, y con conocimiento, la prostitución es tan legítima y honorable como puede ser ejercer la presidencia de un gobierno.
#40 kobofen
#23 Casi nadie tiene cosas garantizadas sin trabajar para ganar dinero.
Kmisetas #33 Kmisetas
Claro, la ministra de Igualdad descubriendo en 2025 que la gente entra en OnlyFans por dinero. Revolucionario. Mientras tanto, su partido ha convertido España en un país donde no puedes permitirte un piso, pero sí dar lecciones morales sobre cómo ganarte la vida.

Es curioso: la PSOE lleva años empobreciendo a la juventud, subiendo impuestos y hundiendo salarios, pero ahora se escandaliza de que busquen ingresos fuera del “empoderamiento” oficial del Estado (ese que consiste en depender de una subvención y aplaudir al líder en TikTok).
#16 VFR
Y por eso hay que combatir a todos los que entran sabiendo a lo que entran :palm:
