Mi amigo alemán dice que USA no es el mejor país del mundo. ¿Cómo puedo convencerle de lo contrario?

--respuesta de Kevin Dolgin, empresario estadounidense:

No hay problema. No soy alemán; soy estadounidense, pero puedo ayudar. Además he pasado mucho tiempo en Alemania (de hecho, estaré allí la semana que viene). La cultura alemana es bastante racional así que, si quieres tener éxito, tendrás que ser sistemático y proporcionar datos concretos. Aquí expondré algunos.

En primer lugar tenemos que establecer qué es exactamente lo que queremos decir con "el mejor". De lo contrario no sabremos qué datos proporcionar. Tal como yo lo veo, nuestra idea como estadounidenses, ha tendido a ser que somos el país más rico; más poderoso y más libre del mundo; el mejor lugar para vivir. Concentrémonos en esto.

Directo al grano: somos los más ricos. En los Estados Unidos tenemos el PIB más alto del planeta con más de 20 billones de dólares anuales. China está en segundo lugar.

Sin embargo puede que eso, para empezar esta comparativa, no no sea lo mejor. Quizás debería ser una cuestión de PIB per capita. Desafortunadamente, los EE.UU. sólo están en el puesto 19º en esta métrica. Los primeros lugares los ocupan países como Noruega o Suiza... hasta Irlanda está por encima de EEUU [1: fuente: la C.I.A.]

- Pero esto no va sólo sobre riqueza. También cuenta la capacidad de mejorar tu situación personal...

Al fin y al cabo, en los Estados Unidos, siempre tenemos el "sueño americano" a nuestra disposición. Esto es: la habilidad de uno para crecer por sus propios medios; lo que se conoce como movilidad social y, obviamente, Estados Unidos está a la cabeza, ¿verdad?

Pues me temo que no. De hecho, salimos en el puesto 8º, detrás de Argentina. China, Sudáfrica, Gran Bretaña, Italia o Brasil ofrecen mejores condiciones para salir de la nada [2: fuente: Universidad de Stanford].

-Bueno pero, ciertamente, no es sólo eso, también se trata de no ser pobre...

Así que consideremos el porcentaje de personas que viven en la pobreza.

Por desgracia, en el porcentaje de pobres EE.UU. ocupa el puesto 42º, justo por detrás de Marruecos.

- Pero hay libertad. ¡Los Estados Unidos son definitivamente el número uno en libertad!...

...excepto que eso tampoco es cierto: Según el Instituto Cato, ocupa el puesto 15 empatado con Estonia. [4: fuente: CATO Institute. Washington, DC].

-¡Ah!, pero está la tan cacareada libertad económica. Los Estados Unidos no regulan las empresas hasta la muerte, como hacen otros en muchas otras naciones.

Bueno, ahí entramos en el puesto 5º, por detrás de Suiza o de Nueva Zelanda [5: fuente: FRASER Institute - Canadá].

- ¡Pero estamos sanos! Tenemos acceso a la mejor atención médica del mundo, ¿verdad?

En realidad, EE.UU. va a la zaga en casi todos los indicadores de salud, incluyendo la esperanza de vida (puesto 45º) [fuente 6: World Population Review - California] detrás de Líbano o casi todo Europa y si nos referimos a mortalidad infantil ocupamos el puesto 55º, [fuente 7: CIA] justo por detrás de Bosnia (54º) y por detrás de Cuba (43º), de Bielorusia (26º). Muy por detrás de casi toda Europa.

Pero por supuesto podemos estar orgullosos de nuestra historia.

- Estados Unidos hizo el mayor sacrificio a principios del siglo XX y salvó al mundo de la tiranía en la segunda guerra mundial ¿no?

Más de 420.000 estadounidenses dieron sus vidas en esa guerra. Su valor, honestamente, nunca será olvidado. Sin embargo, hay que ponerlo en contexto... la URSS perdió entre 20 y 27 millones de personas en esa guerra, China perdió entre 15 y 20 millones. De hecho, entre las naciones aliadas, los Estados Unidos ocuparon el 12º lugar en número de bajas. Tanto el Reino Unido, como Francia perdieron más personas y, por supuesto, porcentajes muchísimo más altos de sus poblaciones.

- De acuerdo, pero y la felicidad. La felicidad en la tierra: ¿Qué lugar mejor para vivir que EEUU?

Resulta que el primero es Finlandia. Estados Unidos ocupa el puesto 19º por detrás de Alemania (17º), Irlanda (16º), Australia (11º), Canadá (9º), o Dinamarca (2º). [fuente 9: Universidad de Columbia].

Hay una medida, sin embargo, en la que Estados Unidos lidera a todos los demás países: armas per capita con 1,2 armas por habitante. El segundo, Islas Feroe, ni se le acerca con 0,6 armas por habitante. El tercero es Yemen y se aleja más aún con 0,52 armas por habitante. Así que, si tu amigo alemán está interesado en las armas, esto sí podría influir en él.

O tal vez puedas entender que los Estados Unidos son un gran país, pero solo para la gente a la que le gusta esa cultura americana.

Algunas personas sólo se sentirían cómodas allí; en ningún otro lugar.

Sin embargo, la mayoría de las personas que no se criaron allí y vienen de países desarrollados, encontrarán muy pocas medidas objetivas por las cuales calificar a los EEUU como mejor que el suyo; por lo tanto, por definición EEUU no puede ser "el mejor país" utilizando cualquier métrica objetiva.

Me gustaría señalar que casi todas esas medidas muestran que los países escandinavos, muy ridiculizados y "socialistas", superan a Estados Unidos. Curiosamente, Irlanda también lo hace. Así que si eres americano de origen irlandés o escandinavo, tal vez puedas consolarte con eso...

--- traducido y actualizado desde un artículo de Kevin Dolgin, Empresario franco-americano, escritor, músico y humanista. Originalmente publicado en Quora y reproducido aquí bajo su licencia, cumpliendo sus Terms of Service