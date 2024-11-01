Algo siniestro está sucediendo en la economía de la IA - The Atlantic [EN]

Una empresa de la que la mayoría de la gente desconoce es una de las tecnológicas con mejor rendimiento del año y un símbolo de las complejas, interconectadas y potencialmente catastróficas formas en que las empresas de IA operan hoy en día. La salida a bolsa de CoreWeave en marzo fue la mayor de cualquier startup tecnológica desde 2021, y el precio de sus acciones se ha más que duplicado desde entonces, superando incluso a las acciones tecnológicas de los "Siete Magníficos".