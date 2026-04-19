Alemania envía millones en armamento a Israel mientras impone recortes masivos en sanidad

Alemania aprobó exportaciones de armamento a Israel por 7,8 millones de dólares solo en las primeras semanas de la campaña de bombardeos contra Irán. Simultáneamente, el gobierno alemán anunció recortes en el seguro médico público para evitar un déficit de 15.000 millones de euros en 2027. Estos recortes incluyen aumentos en los costos de medicamentos, cirugías y la eliminación de pagos extrapresupuestarios a médicos.