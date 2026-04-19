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Alemania envía millones en armamento a Israel mientras impone recortes masivos en sanidad

Alemania envía millones en armamento a Israel mientras impone recortes masivos en sanidad

Alemania aprobó exportaciones de armamento a Israel por 7,8 millones de dólares solo en las primeras semanas de la campaña de bombardeos contra Irán. Simultáneamente, el gobierno alemán anunció recortes en el seguro médico público para evitar un déficit de 15.000 millones de euros en 2027. Estos recortes incluyen aumentos en los costos de medicamentos, cirugías y la eliminación de pagos extrapresupuestarios a médicos.

| etiquetas: israel , alemania , belicismo , recortes sociales
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28 comentarios
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Comentarios destacados:        
#3 rogerillu
Votar a oa derecha tiene estas cosas. Pero por lo menos no gobiernan los comunistas.
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rogerius #23 rogerius *
#3 Eso, eso… que nos roben los fascistas que tienen experiencia y saben robar como dios manda. No como esos putos comonistas… siempre obsesionados con la redistribución de la riqueza, la libertad de costumbres, los derechos sociales, la educación, la sanidad públicas… menudos pazguatos, los comonistas. Con lo bien que se vive chupando del bote, recibiendo comisiones de Quirón y ya tal.
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fofito #2 fofito
La gente que tiene claras las prioridades siempre es confiable.
5 K 75
#5 soberao
Y dinero de los trabajadores, que no han puesto un impuesto a las empresas de armamento para recaudar dinero para el genocidio, que te roban dos veces, cuando usan el dinero de tus impuestos para mantener a genocidas y recortan servicios públicos para mandarlo a genocidas. Y encima se rien en tu cara y te llaman vago y mantenido cuando estás en paro.
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JuanCarVen #17 JuanCarVen
#12 Son unas exportaciones aprobadas, ni siquiera tienen relación con los presupuestos. Salvo que vayan gratis, que todo es posible.
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zentropia #10 zentropia
Aprovar exportaciones == vende.

Por que entonces habla de recortes?
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#6 HangTheRich
Por lo menos no gobierna la izquierda y sube los impuestos. Zurrrrdos
2 K 39
Connect #13 Connect
Ya se puede decir claramente que son nazis, ¿no? Apoyar un genocidio y de forma activa, es complicidad explícita.
Que pena de Alemania y que orgullo de ser español. Estamos a años luz de ellos. Y encima con energía más barata!
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JuanCarVen #4 JuanCarVen
No son cifras ni comparables, y ni salen del mismo presupuesto.
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#11 chavi
#4 Salen de los mlsmos impuestos
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cosmonauta #18 cosmonauta
#11 Las ventas de armas generan ingresos :clap:
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Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#4 salen de los presupuestos generales no?
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Jointhouse_Blues #15 Jointhouse_Blues
#4 La verdad es que importa poco de qué presupuesto salgan, lo importante es que esas armas van destinadas a cometer un genocidio. Y ahora no podrán alegar que no lo sabían.
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JuanCarVen #19 JuanCarVen
#15 Ese si es un motivo de peso para no aprobar la exportación.
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rogerius #16 rogerius
#4 Es que andamos muy errados… pensábamos que el negocio de las armas era un chollo. Pero no. Dedicarse a vender armas es una ruina total… al final te ves en la obligación de quitarle derechos al pueblo, recortar las pensiones, subir los precios de las necesidades básicas… no es que uno quiera, es que la crisis no perdona… ¡qué malos son los ayatolas!
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cosmonauta #20 cosmonauta *
#16 Pero tú has leído la noticia que envias?

Autorizan la exportación de armas (Supongamos que es verdad) o sea que genera ingresos, que pagan impuestos.
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rogerius #24 rogerius
#20 ¿Pero tú entiendes lo que lees? xD xD xD

Y como generan ingresos vamos a recortar la sanidad.
1 K 29
cosmonauta #27 cosmonauta *
#24 igual eso nos daría la pista de por qué el artículillo no es verdad
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rogerius #28 rogerius
#27 Pero ¿lo entiendes o no lo entiendes?
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Jagkorunha #1 Jagkorunha
Sin comentarios
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oceanon3d #7 oceanon3d
El mandatario peor valorado del mundo ... sabe que este es su único mandato y a llenarse los bolsillos de favores debidos que eso cotiza mucho hoy en día.
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Mauro_Nacho #26 Mauro_Nacho
Alemania copia a EE.UU., hacen lo mismo, recortan las ayudas sociales para mandar armamento a Israel y con más bombas y guerras Israel no tiene futuro.
El caso que Alemania es más dramático que EE.UU., porque Alemania no tiene muchos recursos, no tiene petróleo ni tiene gas, cosa que EE.UU. si. Además Alemania tiene una economía que desde el año 2022 no ha crecido, ha dejado de ser la locomotora de Europa, se está convirtiendo en un enfermo y eso afecta a toda Europa, por lo que nos tiene que preocupar.
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XtrMnIO #22 XtrMnIO *
Israel, esa colonia que parasita occidente.
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tricionide #25 tricionide
como echan de menos el nazismo a esta gente
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#14 Horkid *
En ESpaña: www.meneame.net/m/actualidad/record-853-000-pacientes-lista-espera-mie
Récord de 853.000 pacientes en lista de espera mientras el Gobierno duplica el gasto militar
www.meneame.net/m/actualidad/gobierno-espanol-subvenciona-filial-armam El Gobierno español subvenciona a una filial armamentística israelí.
www.meneame.net/m/actualidad/nuevo-informe-denuncia-espana-no-ha-puest Un nuevo informe denuncia que España no ha puesto fin a sus relaciones armamentísticas con Israel
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#21 Feliberto
El del bigote diciendo "os lo dije" desde el más allá xD xD xD
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#8 Horkid *
Denuncian al canciller alemán Friedrich Merz por complicidad en el genocidio de Gaza www.meneame.net/m/actualidad/denuncian-canciller-aleman-friedrich-merz
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menéame