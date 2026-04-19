Alemania envía millones en armamento a Israel mientras impone recortes masivos en sanidad

Alemania aprobó exportaciones de armamento a Israel por 7,8 millones de dólares solo en las primeras semanas de la campaña de bombardeos contra Irán. Simultáneamente, el gobierno alemán anunció recortes en el seguro médico público para evitar un déficit de 15.000 millones de euros en 2027. Estos recortes incluyen aumentos en los costos de medicamentos, cirugías y la eliminación de pagos extrapresupuestarios a médicos.
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Por que entonces habla de recortes?
Que pena de Alemania y que orgullo de ser español. Estamos a años luz de ellos. Y encima con energía más barata!
Autorizan la exportación de armas (Supongamos que es verdad) o sea que genera ingresos, que pagan impuestos.
Y como generan ingresos vamos a recortar la sanidad.
El caso que Alemania es más dramático que EE.UU., porque Alemania no tiene muchos recursos, no tiene petróleo ni tiene gas, cosa que EE.UU. si. Además Alemania tiene una economía que desde el año 2022 no ha crecido, ha dejado de ser la locomotora de Europa, se está convirtiendo en un enfermo y eso afecta a toda Europa, por lo que nos tiene que preocupar.
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