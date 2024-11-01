Aldama dice que pagó de golpe 250.000 euros a Ábalos en el ministerio y que parte de las mordidas eran "para financiación" del PSOE

El comisionista Víctor de Aldama ha asegurado este miércoles ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo que llegó a entregar "250.000 euros" de una tacada al exministro José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. A lo largo de su declaración, el acusado ha asegurado que las mordidas de 10.000 euros localizadas por la UCO eran algo "simbólico", y que hubo comisiones en efectivo mucho más cuantiosas. Además, Aldama ha dicho que Koldo García le aseguró que parte de las mordidas, que provenían de pagos de constructoras...
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Aldama dice que Koldo le dijo a él, que Ábalos le dijo, que Pedro Sánchez sabía todo y que usaba las mordidas para financiar ilegalmente al PSOE. Supuestas mordidas de 250.000 euros de las que tampoco aporta prueba alguna.
Y aun así, si todo eso fuera cierto, que como digo no ha presentado ni una sola prueba, solo… » ver todo el comentario
El exgerente de Podemos también declaró que tenía constancia de la contabilidad B del partido. Después en juicio en vez de sacar papeles insistió en que se lo habían dicho y que era un secreto a voces.
Pero que te digo que el bipartito en España son una fuente de corrupción que vertebra la política española, pero se necesitan pruebas.
Porque el M. Rajoy del cual nadie sabe quien es, aparece en los papeles del Barcenas.
Escrito a boli y en papel, para mas señas.
Si el 95% de un grupo tiene la particularidad A demostrada (en este caso, cobrar en negro), un 5% no se sabe, y alguien dice que ese 5% tiene esa característica, es razonable pensar que ese 5% también lo tenga. Por supuesto, hay que comprobarlo.
Si en otro grupo, hay un 0% de que tengan la particularidad B demostrada (en este caso, que financien ilegalmente a su partido), y alguien dice que hay un 1% que si que tiene esa particularidad, lo razonable es pensar que es un sesgo o error de valoración.
Sobre todo, si quien lo dice, tiene interés en que se demuestre que hay elementos con esa particularidad.
Porque yo ni he insultado, ni he sido racista, ni he hecho spam. He preguntado.
Con eso, en un juicio normal, a ti y a mí nos mandarían a casa el primer día totalmente absueltos por falta de pruebas, pero un ex-ministro del PSOE es demasiado jugoso como para que la Derecha lo deje pasar, más aún cuando los suyos están de mierda hasta las cejas por gravísimos crímenes de Estado, crímenes fiscales y de todo.