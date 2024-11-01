edición general
11 meneos
12 clics
Aldama dice que pagó de golpe 250.000 euros a Ábalos en el ministerio y que parte de las mordidas eran "para financiación" del PSOE

Aldama dice que pagó de golpe 250.000 euros a Ábalos en el ministerio y que parte de las mordidas eran "para financiación" del PSOE

El comisionista Víctor de Aldama ha asegurado este miércoles ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo que llegó a entregar "250.000 euros" de una tacada al exministro José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. A lo largo de su declaración, el acusado ha asegurado que las mordidas de 10.000 euros localizadas por la UCO eran algo "simbólico", y que hubo comisiones en efectivo mucho más cuantiosas. Además, Aldama ha dicho que Koldo García le aseguró que parte de las mordidas, que provenían de pagos de constructoras...

| etiquetas: aldama , corrupcion , politica , juicio
10 1 1 K 45 Tribunales
22 comentarios
10 1 1 K 45 Tribunales
Comentarios destacados:    
Elrosquasard #2 Elrosquasard
Fuente:  media
3 K 52
#1 poxemita
Que inventada.......
2 K 43
txillo #5 txillo *
#1 Lo he leido antes y este señor está diciendo justo lo que quiere el PP que diga presentando cero pruebas. Además de que se ha comprobado de que también estaba en nómina del PP.

Aldama dice que Koldo le dijo a él, que Ábalos le dijo, que Pedro Sánchez sabía todo y que usaba las mordidas para financiar ilegalmente al PSOE. Supuestas mordidas de 250.000 euros de las que tampoco aporta prueba alguna.

Y aun así, si todo eso fuera cierto, que como digo no ha presentado ni una sola prueba, solo…   » ver todo el comentario
7 K 97
#9 tpm1
#5 Pues lo mismo se puede decir de Bárcenas
3 K 43
#12 Eukherio *
#9 Con la salvedad de que Bárcenas tenía papeles y papeles con la contabilidad B del PP durante años, y que era el tesorero oficial del partido. Aldama de momento no ha presentado una mierda, y ya se intuye que lo van a intentar salvar cuando los que lo investigan declaran cosas como que él era el cabecilla pero el que ejecutaba era Ábalos.

El exgerente de Podemos también declaró que tenía constancia de la contabilidad B del partido. Después en juicio en vez de sacar papeles insistió en que se lo habían dicho y que era un secreto a voces.
3 K 43
#13 tpm1
#12 Bárcenas ha salido que tenía conversaciones grabadas, pero que el pero se las comió.
0 K 10
#15 Eukherio
#13 Conviene recordar que asaltaron su casa a punta de pistola, lo cual le llevó a retirar unas cuantas acusaciones.
0 K 8
#20 concentrado
#5 Y un dato más: creo que la probabilidad de que comparezcan en juicio el mismo día y a la misma hora aquel que más trapos sucios puede sacar contra el PP (Kitchen) y el que puede sacarlos contra el PSOE (Aldama) es similar a la de que se estrellen dos asteroides a la vez sobre la Tierra. Pero la justicia española consigue que p = 1 sin pestañear :troll:
1 K 30
#17 lawerka
#1 es mentira, pero si hablase del PP sería verdad
0 K 13
D303 #22 D303 *
#17 No es eso, es que aparte de pasarle pantallazos a su amiga Quintana y una servilla que escribió el no ha presentado nada más y el PSOE no se ha dedicado a entrar en su casa con un falso cura y destruir discos duros a martillazos. Y estos dos hechos dan validez a la frase Excusatio non petita, accusatio manifesta.
Pero que te digo que el bipartito en España son una fuente de corrupción que vertebra la política española, pero se necesitan pruebas.
0 K 10
angelitoMagno #4 angelitoMagno
¿Por qué a este no le creemos pero si alguien dice que M.Rajoy cobraba en negro tenemos que creerle?
4 K 36
#7 exeware *
#4 por que de koldo y abalos hay miles de mensajes y en ninguno hablan de nada de todo eso aunque si de muchas cosas q los incriminan. Así que o para eso se callaban ....por si acaso o es q nunca paso.
1 K 17
angelitoMagno #18 angelitoMagno
#7 ¿Hay mensajes de Mariano Rajoy diciendo que gracias por los sobres o algo así?
0 K 13
#8 Tensk
#4 Pues como se te ocurra preguntar sobre si había que creer a ciertos periodistas (todos de la misma línea editorial) pero a este no... te juegas aún más kama fijo.
1 K 24
RoterHahn #10 RoterHahn
#4
Porque el M. Rajoy del cual nadie sabe quien es, aparece en los papeles del Barcenas.
Escrito a boli y en papel, para mas señas.
0 K 12
angelitoMagno #16 angelitoMagno
#10 M. Rajoy es Mariano Rajoy. Y Aldama también presentó un listado de operaciones en papel y a boli.
0 K 13
mente_en_desarrollo #11 mente_en_desarrollo *
#4 Pura estadística.

Si el 95% de un grupo tiene la particularidad A demostrada (en este caso, cobrar en negro), un 5% no se sabe, y alguien dice que ese 5% tiene esa característica, es razonable pensar que ese 5% también lo tenga. Por supuesto, hay que comprobarlo.

Si en otro grupo, hay un 0% de que tengan la particularidad B demostrada (en este caso, que financien ilegalmente a su partido), y alguien dice que hay un 1% que si que tiene esa particularidad, lo razonable es pensar que es un sesgo o error de valoración.

Sobre todo, si quien lo dice, tiene interés en que se demuestre que hay elementos con esa particularidad.
1 K 19
angelitoMagno #19 angelitoMagno
Vaya, negativo de Mangione a #4 por hacer una pregunta. ¿Esto no es un mal uso de los negativos?

Porque yo ni he insultado, ni he sido racista, ni he hecho spam. He preguntado.
0 K 13
Supercinexin #21 Supercinexin
#4 Es sencillo: porque de todo lo de M.Rajoy hay pruebas y hechos comprobados y de lo que dice el sinvergüenza este pues te lo tienes que creer porque lo dice él y ya está, ni hay movimiento de dinero detectado, ni hay ni una sola frase de los acusados de todo lo que grabó la policía con sus móviles pinchados relacionada, ni hay nada más que lo dice él y ya está.

Con eso, en un juicio normal, a ti y a mí nos mandarían a casa el primer día totalmente absueltos por falta de pruebas, pero un ex-ministro del PSOE es demasiado jugoso como para que la Derecha lo deje pasar, más aún cuando los suyos están de mierda hasta las cejas por gravísimos crímenes de Estado, crímenes fiscales y de todo.
0 K 20
Nómada_sedentario #3 Nómada_sedentario
Pues si lo dice Aldama, ya estaría
1 K 30
#6 Suleiman
Está generando lo que le han pagado. Hay que distraerse del.caso kitchen y para ello hay que soltarla lo más gorda posible, eso sí, sin pruebas y que tape el otro caso de corrupción.
1 K 20
DrEvil #14 DrEvil
Bueno, a ver si van saliendo más pruebas de que la mano derecha de un dirigente no hace las cosas a sus espaldas...
0 K 8

menéame