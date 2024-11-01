Aldama dice que pagó de golpe 250.000 euros a Ábalos en el ministerio y que parte de las mordidas eran "para financiación" del PSOE

El comisionista Víctor de Aldama ha asegurado este miércoles ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo que llegó a entregar "250.000 euros" de una tacada al exministro José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. A lo largo de su declaración, el acusado ha asegurado que las mordidas de 10.000 euros localizadas por la UCO eran algo "simbólico", y que hubo comisiones en efectivo mucho más cuantiosas. Además, Aldama ha dicho que Koldo García le aseguró que parte de las mordidas, que provenían de pagos de constructoras...