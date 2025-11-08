edición general
Un alcalde de Vox en Jaén edita un calendario con una imagen de Franco y la bandera inconstitucional del águila

El alcalde puenteño ha utilizado sus redes sociales personales para el lanzamiento y difusión del calendario, y son muchas las peticiones de reserva que ha recibido desde este jueves. García ha elegido como diseño del almanaque una fotografía del caudillo que complementa con la bandera inconstitucional del águila.

#2 inquietto
Leyes y artículos posiblemente vulnerados:

Ley 20/2022, de Memoria Democrática

Art. 35: actos de exaltación del franquismo.

Art. 38: sanciones por exaltación o humillación a las víctimas (multas de hasta 150.000 €).


Constitución Española

Art. 10 y 14: dignidad y no discriminación.

Art. 16.3: neutralidad de los poderes públicos en materia ideológica.


Código Penal (posible aplicación)

Art. 510: delitos de odio (si hay humillación o incitación).


Ley 39/2015 y 40/2015 (régimen sancionador administrativo)

Base jurídica para la apertura de expediente disciplinario o sancionador a autoridades públicas.
#5 mecha
#2 se entiende que respondes a #1. No creo que un calendario con la cara de Franco sea inconstitucional, o siquiera ilegal, y la bandera será en todo caso pre-constitucional (que así es como se suele llamar, el periodista debería estar más fino). Hay muchos artículos así a la venta y son perfectamente legales.

Ahora bien, un organismo público no puede hacerlo, un alcalde, aunque lo haga a título personal tengo mis dudas, y, lo más importante, si lo hace que luego nadie se queje si a los de VOX los llaman fachas.
#7 maxxcan
Siempre se agarran a la ley de Libertad de Expresión cuando les interesa y como el 90% de los jueces son franquistas pues es lo que hay. He conocido situaciones similares. Luego no menciones a Carrero Blanco
#8 groucha
#7 Anda que este también con 'el 90% de los jueces son franquistas' :roll:
#6 kosako
Menudo retraso
#10 torkato
#6 Pero luego se enfadan si les llamas fascistas...
#9 Magog
Debería ser cesado inmediatamente por conductas totalmente antidemocráticas
#1 sorrillo
¿Es inconstitucional? ¿O preconstitucional?

¿Qué artículo constitucional específicamente vulnera?
#12 alfre2
Eligen a un alcalde de Cox y luego se asombran cuando da Coxes
#13 Igoroink
Ya está la derecha otra vez sacando la carta de Franco. Es que no paran oye.
#3 _3605
¿No quisieron “reforma”?
#11 nutwision_nutworks
Denuncia y p'alante. ¿O es que en Alemania hacen calendarios con la cara de Adolfito? Y sí, alguien que le gusta Franco es un franquista, y por ende fascista/falangista.
#4 Quillotro
Si el gobierno dictador de Sánchez hace algo será un clarísimo ataque a la libertad de expresión, una censura propia de países comunistas. Otra cosa es que fuera la bandera republicana, contra la que habría que actuar claramente y sentar a los responsables en el banquillo, ante el juez, ipso facto. O mejor, condenarlos a cadena perpetua sin juicio. PD: Please. nótese el sarcasrmo antes de coser a negativos.
