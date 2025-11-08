Un alcalde de Vox en Jaén edita un calendario con una imagen de Franco y la bandera inconstitucional del águila  

El alcalde puenteño ha utilizado sus redes sociales personales para el lanzamiento y difusión del calendario, y son muchas las peticiones de reserva que ha recibido desde este jueves. García ha elegido como diseño del almanaque una fotografía del caudillo que complementa con la bandera inconstitucional del águila.
| etiquetas: alcalde , vox , jaén , puente de génave , franco , calendario
Ley 20/2022, de Memoria Democrática
Art. 35: actos de exaltación del franquismo.
Art. 38: sanciones por exaltación o humillación a las víctimas (multas de hasta 150.000 €).
Constitución Española
Art. 10 y 14: dignidad y no discriminación.
Art. 16.3: neutralidad de los poderes públicos en materia ideológica.
Código Penal (posible aplicación)
Art. 510: delitos de odio (si hay humillación o incitación).
Ley 39/2015 y 40/2015 (régimen sancionador administrativo)
Base jurídica para la apertura de expediente disciplinario o sancionador a autoridades públicas.
Ahora bien, un organismo público no puede hacerlo, un alcalde, aunque lo haga a título personal tengo mis dudas, y, lo más importante, si lo hace que luego nadie se queje si a los de VOX los llaman fachas.
¿Qué artículo constitucional específicamente vulnera?