Agresión salvaje a una mujer de 71 años en Campanar por parte de dos jóvenes para robarle

Agresión salvaje en el barrio de Campanar de Valencia. A plena luz del día, dos individuos golpearon y patearon a una mujer de 71 años a la que asaltaron para robarle sus pertenencias. Al no conseguir su objetivo, cabreados, le dieron una brutal paliza que ha acabado con Josefina N. en una habitación del hospital La Fe de Valencia con heridas visibles, puntos de sutura y varios traumatismos.