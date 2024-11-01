Agresión salvaje a una mujer de 71 años en Campanar por parte de dos jóvenes para robarle

Agresión salvaje en el barrio de Campanar de Valencia. A plena luz del día, dos individuos golpearon y patearon a una mujer de 71 años a la que asaltaron para robarle sus pertenencias. Al no conseguir su objetivo, cabreados, le dieron una brutal paliza que ha acabado con Josefina N. en una habitación del hospital La Fe de Valencia con heridas visibles, puntos de sutura y varios traumatismos.
| etiquetas: barrio de campanar de valencia , agresion , jovenes
No has leido bien.
Y esto no va de izquierdas o derechas, con subseres de esta calaña solo hay un diálogo posible.
Falta contexto en la situación.
Se supone que asaltaron para robarle sus pertenencias y luego no le roban nada.
¿2 sujetos apalizando a una señora y no son capaces de robarle nada?
No tiene sentido alguno.
Y encima muro de pago.
Campanar no es un pueblo=> es uno de los barrios más ricos de Valencia
La señora sale a comprar con el carrito y no lleva dinero, ni nada con que pagar, eso no se lo cree nadie.
Pero que le pasa a la gente que se queda inmovilizada sin ayudar, si son varios testigos, te digo yo que actuo, que no estaban en una residencia de la tercera edad y seguro que habia más de tres personas.
Este tipo de gente no puede vivir en sociedad, y dudo que gente con tanta maldad se puedan rehabilitar. Hasta que no se topen con alguien peor que ellos, seguirán haciendo este tipo de cosas y mas gente inocente tendrá que sufrir las consecuencias.
Esto es una salvajada que no pasa frecuentemente pero tampoco hace falta pinta Campanar de semejante utopía
Pues tienen que frotarles el lomo.
Solo con reconocer la realidad, ya tendríamos un buen dique de contención contra la ultraderecha.
Y va a ir a más.
Todos los delitos en España pueden clasificarse en 4 tipologías, según sus causas: corrupción (PP), odio (ultraderecha), machismo y pobreza.