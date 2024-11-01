edición general
Agresión salvaje a una mujer de 71 años en Campanar por parte de dos jóvenes para robarle

Agresión salvaje en el barrio de Campanar de Valencia. A plena luz del día, dos individuos golpearon y patearon a una mujer de 71 años a la que asaltaron para robarle sus pertenencias. Al no conseguir su objetivo, cabreados, le dieron una brutal paliza que ha acabado con Josefina N. en una habitación del hospital La Fe de Valencia con heridas visibles, puntos de sutura y varios traumatismos.

#8 Nuisaint
Se saben impunes y que no habrá consecuencias. Para ellos no era una persona solo un objeto que saquear, cero empatía. Esta escoria no puede tener lugar en nuestra sociedad.
#37 burgerconqueso
#8 a esta escoria la deportaba, pero no en avion, en patera de vuelta... con un buen agujero en la barquita
Fedorito #2 Fedorito *
Magrebies y en patinete, eso es un combo irresistible en Meneame.
GeneWilder #10 GeneWilder
#2 No hace falta ser Sherlock Holmes para seducirlo solo con leer el titular.
ehizabai #23 ehizabai
#10 Los titulares, esas peligrosas seductoras...
GeneWilder #34 GeneWilder
#23 #31 Se pasó el tiempo de editar xD
ur_quan_master #31 ur_quan_master
#10 será un casanova más bien
Alakrán_ #36 Alakrán_
#2 ¿Donde pone que sean magrebíes? Me he leído la noticia, y no he encontrado nada.
Skiner #45 Skiner
#36 si lo pone "de origen magrebí"
No has leido bien.
Alakrán_ #48 Alakrán_
#45 Cierto, lo pone al final.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Estos dos angelitos, a la cárcel y expulsados de España. Punto. Sin medias tintas ni gilipolleces.
Tarod #7 Tarod
#1 o una buenasilla eléctrica de vez en cuando
GeneWilder #15 GeneWilder *
#1 Y a ser posible antes usar sus costillas para convertir en virutas una guía telefónica.
Fj_Bs #18 Fj_Bs
#1 Juicio rapido , al aterrorizar la pobre mujer, que sea por terrorismo callejero ?
cenutrios_unidos #19 cenutrios_unidos
#18 Lo peor de todo es que la izquierda política de este país tiene miedo de decir claramente que este tipo de situaciones son intolerables.

Y esto no va de izquierdas o derechas, con subseres de esta calaña solo hay un diálogo posible.
#41 Toponotomalasuerte
#19 jajajajaajs eso es en tu cabeza. Los delincuentes a la puta cárcel. Otra cosa es que los subnormales de la derecha usen a cuatro hijos de puta, que normalmente se les detiene y controla, para atacar a todo un colectivo de personas o una etnia. Esa es la realidad... El resto está solo en tu cabeza!
Skiner #25 Skiner *
#0 #1 Tufito extraño por parte de este periódico nada nuevo.
Falta contexto en la situación.
Se supone que asaltaron para robarle sus pertenencias y luego no le roban nada.
¿2 sujetos apalizando a una señora y no son capaces de robarle nada?
No tiene sentido alguno. :shit:
Y encima muro de pago.
Skiner #33 Skiner *
#0 #25 Para empezar la redacción de la noticia esta mal:
Campanar no es un pueblo=> es uno de los barrios más ricos de Valencia
La señora sale a comprar con el carrito y no lleva dinero, ni nada con que pagar, eso no se lo cree nadie.
#35 burgerconqueso
#1 expulsarlos? que va! si en nada les vamos a dar permiso de residencia! No ves que tienen que pagar las pensiones del futuro?
GeneWilder #42 GeneWilder
#35 Concretamente están trabajando en reducir el número de pensionistas.
Cehona #47 Cehona
#1 "...los testigos que vieron una brutal agresión"
Pero que le pasa a la gente que se queda inmovilizada sin ayudar, si son varios testigos, te digo yo que actuo, que no estaban en una residencia de la tercera edad y seguro que habia más de tres personas.
Quepasapollo #14 Quepasapollo
Otro caso aislado
hazardum #12 hazardum
Patear en la cabeza debe ser intento de asesinato, es una locura que hagan eso a cualquiera, pero mas a una persona mayor.

Este tipo de gente no puede vivir en sociedad, y dudo que gente con tanta maldad se puedan rehabilitar. Hasta que no se topen con alguien peor que ellos, seguirán haciendo este tipo de cosas y mas gente inocente tendrá que sufrir las consecuencias.
#28 DenisseJoel
#12 Me parece muy dudoso que gente tan peligrosa no sea detectable antes de cometer un crimen de esta gravedad. Son psicópatas sin escrúpulos, ¿de verdad hay que esperar a que actúen? Si se hicieran peritajes psicológicos en "delitos menores", igual no llegábamos a esto.
Bonzaitrax #20 Bonzaitrax
Como los dos moros sean menores de edad, ya puede Josefina irles pidiendo perdón por las molestias :palm:
Connect #9 Connect
Cuando golpeas a una mujer de 71 años de esa manera tan brutal, es que vienes de algún sitio donde a las mujeres y gente mayor no se le tiene el mínimo respeto o cuidado. Aquí cualquiera sabe que a ciertas edades ya se está delicado y no se te ocurre tirar a alguien con esas edad al suelo y menos patearle. Pero el aspecto de esa mujer de 71 años es el que tienen ya muchas mujeres en otros países con 50 años. Mal está pegar a nadie sea la edad que sea, pero a una persona mayor no le tiras ni al suelo. Por moralidad. EN una pelea, hasta pasas de ella y listos.
#11 Perrota
#9 Aquí en Galicia hay asaltos en zonas rurales de gente de aquí que asaltan a mayores, incluso curas. Todo por sacar algo para la droga.
Un_señor_de_Cuenca #27 Un_señor_de_Cuenca
#11 Alguno se llevará un tiro de escopeta y luego vendrán los lloros.
GeneWilder #16 GeneWilder
#9 Peor que esta escoria son los que les han permitido estar entre nosotros.
#17 PeloPene
Pinta a costumbre aislada. Disfruten de lo votado y circulen por favor
Noeschachi #6 Noeschachi
El suceso ha conmocionado al barrio de Campanar, un lugar en el que todos los vecinos se conocen, donde reina la armonía y que es un oasis todavía dentro de una gran ciudad como Valencia.

Esto es una salvajada que no pasa frecuentemente pero tampoco hace falta pinta Campanar de semejante utopía xD
paumal #13 paumal
#6 he pensado lo mismo, imagino que quiere decir el trozo este:  media
Skiner #46 Skiner
#6 Edulcorando el tema de un barrio rico de Valencia, faltaría más escriben para los ricos.
Pues tienen que frotarles el lomo. :troll:
joffer #21 joffer
A parte de lo triste del asunto son 100.000 votos más para VOX. Y esto no es broma. El odio es poderoso y rápido.
#24 DenisseJoel
#21 Pero solo porque otros partidos no asumen que esto existe. Pasa un poco como con lo de género.
Solo con reconocer la realidad, ya tendríamos un buen dique de contención contra la ultraderecha.
#26 javi618
#21 No es odio, es miedo.
Macnulti_reencarnado #32 Macnulti_reencarnado
#21 lo triste es que haya noticias de estas A DIARIO y no se haga NADA.
#38 burgerconqueso
#21 exacto, nunca votaria a Vox, pero joder.... se lo estan poniendo tan facil. No tienen que hacer nada, solo dejar "hacer" a la izquierda. Estos dos, en nada estaran regularizados, que te apuestas...
paumal #5 paumal
#4 qué relación hay?
#40 Icelandpeople
#5 Que cuando expulsas a profesionales y licenciados de las ciudades, te queda lo que te queda.

Y va a ir a más.
#22 DenisseJoel
Es la pobreza.

Todos los delitos en España pueden clasificarse en 4 tipologías, según sus causas: corrupción (PP), odio (ultraderecha), machismo y pobreza.
#29 javi618
#22 La mayoría de los pobres no roban ni patean cabezas de ancianas, no me sirve.
manbobi #3 manbobi
Sucesos
Macnulti_reencarnado #30 Macnulti_reencarnado
En los 80 era peor.
#39 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
#43 Samaritan *
HdGP
Expat_Guinea_Ecuatorial #44 Expat_Guinea_Ecuatorial
Eso que dices de broma bien podria decirlo algun podemita en serio
