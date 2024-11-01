edición general
24 meneos
24 clics
Marcos, joven valenciano: '¿Cómo es posible que una persona esté trabajando 10, 12 horas al día y no pueda tener el derecho a una vivienda digna?

Marcos, joven valenciano: '¿Cómo es posible que una persona esté trabajando 10, 12 horas al día y no pueda tener el derecho a una vivienda digna?

La crisis de la vivienda ha dejado de ser una percepción generacional para convertirse en una fotografía estadística difícil de ignorar. Un análisis abordado en el seno del Consejo Europeo sobre la situación habitacional en distintos países ha situado a Madrid y Barcelona entre las ciudades más inaccesibles del continente para quienes viven de su salario. Solo Lisboa presenta un esfuerzo económico mayor para afrontar un alquiler

| etiquetas: vivienda , valencia , españa
20 4 1 K 165 actualidad
21 comentarios
20 4 1 K 165 actualidad
Comentarios destacados:    
NPCMeneaMePersigue #10 NPCMeneaMePersigue
#8 Poco has trabajao
10 K 115
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Porque somos sustituidos por guiris y gobierna la secta de pederastas, solo hay que ver que ni Vox, ni PSOE, ni PP han criticado a los pederastas que se comen a los niños
5 K 59
#8 danifart *
#1 pensaba que solo se puede trabajar 8 h en España, no 10 ni 12
2 K 16
SeñorPresunciones #17 SeñorPresunciones
#8 Danipedos, ya sé que te pasas el día oliendote tus propios pedos, pero si separas tu cabeza de tu ojete un poco , verás que la realidad laboral de España es que se hacen muchas horas extra que no se pagan ni se cambian por descansos.
0 K 12
Sinyu #12 Sinyu
#1 Los sueldos que bajan en poder adquisitivo cada año algo tendrá que ver.
1 K 28
#14 Perrota
Que voten a Vox, que seguro se lo arreglan. 12 horas será media jornada.
2 K 38
Macnulti_reencarnado #20 Macnulti_reencarnado
#14 mejor que sigan votando a la coalición de izquierdas, que lo están haciendo muy bien.
0 K 8
Tarod #5 Tarod
No es cuestión de horas. Menos horas y más sueldo.
Para mas sueldo, más estudios y más movilidad.
1 K 22
Narmer #2 Narmer
Porque las leyes las hacen los zorros que cuidan del gallinero.

Se puede regular y poner cordura a esta situación, pero los que mandan son parte beneficiaria de esta crisis de vivienda, así que toca esperar a la próxima crisis gorda para intentar rascar algo.
1 K 17
mmlv #15 mmlv
Se llama lucha de clases y estás (estamos) en el bando que va perdiendo por goleada
0 K 17
DayOfTheTentacle #16 DayOfTheTentacle
10 - 12 horas? wow... eso tienen que ser mínimo 2000 euros al mes. Y pisos hay si ganas eso.
0 K 11
Kleshk #4 Kleshk
Porque vives en el libre mercado
0 K 11
Sinyu #13 Sinyu
#4 Y rige la ley de la oferta y la demanda de bienes y servicios, es decir en precios de las casas y los sueldos
0 K 9
#11 Nastar
es un problema con muchas aristas, pero al gobierno le interesa destacar solamente la especulacion.

- los salarios de inicio, e incluso en muchos sectores los senior, son una autentica verguenza, nivel de hace 20 años
- el incremento de población no se ha acompañado de un incremento de construccion en las zonas de mas demanda
- se mantiene la concentración de trabajos en unos pocos grandes nucleos urbanos, condenando al ostracismo a la "españa vaciada"
- Dificultad de acceso al…   » ver todo el comentario
1 K 11
#19 MetalAgm
#11 El problema, sobre todo en España, es que el problema nació hace 60 años, con las migraciones masivas del campo a la ciudad, que en otros paises fue mas lento, porque su industria estaba repartida por el pais.
Luego con la transicion y la democracia, no se ha hecho nada mas que seguir esa tendencia: concnetracion de economia y trabajos en dos o tres ciudades lideradas por Madrid, con Barcelona detrás por competeción de a ver quien la tiene mas grande y quien mete mas gente hacinadas en…   » ver todo el comentario
1 K 24
andran #9 andran
El derecho lo tiene él y cualquier ciudadano, lo que no se tiene es el dinero para comprarla.
0 K 9
#21 colemur
No se debe trabajar más de ocho horas al día o 40 a la semana.
0 K 8
#18 cocococo
Haber nacido príncipe.
0 K 7
#3 pascuaI
Porque aunque a ti eso te parezca un problema, a la mayoría del resto de ciudadanos que también tiene derecho a voto, no.
1 K 0
#7 Icelandpeople
#3 Cuestión de tiempo.
2 K 38

menéame