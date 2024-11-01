Marcos, joven valenciano: '¿Cómo es posible que una persona esté trabajando 10, 12 horas al día y no pueda tener el derecho a una vivienda digna?

La crisis de la vivienda ha dejado de ser una percepción generacional para convertirse en una fotografía estadística difícil de ignorar. Un análisis abordado en el seno del Consejo Europeo sobre la situación habitacional en distintos países ha situado a Madrid y Barcelona entre las ciudades más inaccesibles del continente para quienes viven de su salario. Solo Lisboa presenta un esfuerzo económico mayor para afrontar un alquiler
| etiquetas: vivienda , valencia , españa
Para mas sueldo, más estudios y más movilidad.
Se puede regular y poner cordura a esta situación, pero los que mandan son parte beneficiaria de esta crisis de vivienda, así que toca esperar a la próxima crisis gorda para intentar rascar algo.
- los salarios de inicio, e incluso en muchos sectores los senior, son una autentica verguenza, nivel de hace 20 años
- el incremento de población no se ha acompañado de un incremento de construccion en las zonas de mas demanda
- se mantiene la concentración de trabajos en unos pocos grandes nucleos urbanos, condenando al ostracismo a la "españa vaciada"
- Dificultad de acceso al
Luego con la transicion y la democracia, no se ha hecho nada mas que seguir esa tendencia: concnetracion de economia y trabajos en dos o tres ciudades lideradas por Madrid, con Barcelona detrás por competeción de a ver quien la tiene mas grande y quien mete mas gente hacinadas en