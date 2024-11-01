Marcos, joven valenciano: '¿Cómo es posible que una persona esté trabajando 10, 12 horas al día y no pueda tener el derecho a una vivienda digna?

La crisis de la vivienda ha dejado de ser una percepción generacional para convertirse en una fotografía estadística difícil de ignorar. Un análisis abordado en el seno del Consejo Europeo sobre la situación habitacional en distintos países ha situado a Madrid y Barcelona entre las ciudades más inaccesibles del continente para quienes viven de su salario. Solo Lisboa presenta un esfuerzo económico mayor para afrontar un alquiler