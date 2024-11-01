Los adventistas realizarán el examen MIR, EIR, FIR y PIR hoy a la puesta de sol tras su aislamiento

Estarán recluidos desde las 14h y terminarán alrededor de las 23.30h. La incomunicación será extrema. Son los médicos adventistas, profesionales que, amparados por la legislación vigente, postergan el inicio de la prueba para respetar el sábado bíblico. Fuente alternativa (muro de pago): www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/los-mir-que-haran-el-exame
Buff, imaginaroslos como médicos... no te accidentes en sábado...
Religión y ciencia no son compatibles, por mucho que algunos lo quieran forzar.
Si un adventista es médico —o enfermero, o cualquier profesional sanitario— sí puede y debe atender a una persona que lo necesite, sobre todo si hay urgencia, riesgo para la vida o sufrimiento serio. No solo no está prohibido, sino que se considera coherente con el espíritu del sábado. De hecho, se apoyan mucho en los pasajes bíblicos donde Jesús cura en sábado y responde que “es lícito hacer el bien en sábado”.
En la práctica, muchos sanitarios adventistas hacen… » ver todo el comentario
yo soy adventista y hoy no hago nada, solo escuchar la palabra poco más. Jesús en la biblia sanó en un día sábado y aclaró que en el día de reposo se puede hacer el bien. Los adventistas seguimos el miso ejemplo. Si un médico adventista no te sana en sábado será que no se sabe su doctrina.
otra cosa es examinarse, que eso se debe hacer de lunes a viernes, que son días lectivos y laborables.
a ver si ignoramos menos.
Eso no me extrañaría verlo no para las musulmanas, sino para todas las mujeres en general.
Respecto de lo de "so fascio", entiendo que es un problema tuyo que deberías guardarte para ti y tu psicólogo.