Los adventistas realizarán el examen MIR, EIR, FIR y PIR hoy a la puesta de sol tras su aislamiento

Estarán recluidos desde las 14h y terminarán alrededor de las 23.30h. La incomunicación será extrema. Son los médicos adventistas, profesionales que, amparados por la legislación vigente, postergan el inicio de la prueba para respetar el sábado bíblico. Fuente alternativa (muro de pago): www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/los-mir-que-haran-el-exame

#2 pirat
¿ Es esto verdad ? Estoy flipando.
Buff, imaginaroslos como médicos... no te accidentes en sábado...
Religión y ciencia no son compatibles, por mucho que algunos lo quieran forzar.
#6 imaginateca *
#2 Internet es tu amiga:

Si un adventista es médico —o enfermero, o cualquier profesional sanitario— sí puede y debe atender a una persona que lo necesite, sobre todo si hay urgencia, riesgo para la vida o sufrimiento serio. No solo no está prohibido, sino que se considera coherente con el espíritu del sábado. De hecho, se apoyan mucho en los pasajes bíblicos donde Jesús cura en sábado y responde que “es lícito hacer el bien en sábado”.

#9 Feliberto
#6 A mi eso no me importa lo mas minimo. Pero si una persona que despues de realizar unos estudios que se supone que son exigentes y requieren una capacidad intelectual alta sigue creyendo fervientemente en que personajes de ficción con superpoderes son totalmente reales, no me da absolutamente ninguna confianza.
#12 diablos_maiq *
#9 pues me parece que buena parte de los médicos que se niegan a practicar interrupciones del embarazo creen en ese primo de zumosol...
llom #19 llom
#12 Pero solo en los hospitales públicos. En sus clínicas privadas, si les pagan, dejar de creer milagrosamente.
sotillo #17 sotillo
#9 Siempre se puede culpar a la voluntad divina por un error o fracaso
starwars_attacks #25 starwars_attacks
#9 viva la ignorancia, eh.
starwars_attacks #23 starwars_attacks
#6 por fin una persona en meneame que se ha documentado antes de opinar.
starwars_attacks #20 starwars_attacks
#2 hablas desde la ignonrancia.

yo soy adventista y hoy no hago nada, solo escuchar la palabra poco más. Jesús en la biblia sanó en un día sábado y aclaró que en el día de reposo se puede hacer el bien. Los adventistas seguimos el miso ejemplo. Si un médico adventista no te sana en sábado será que no se sabe su doctrina.

otra cosa es examinarse, que eso se debe hacer de lunes a viernes, que son días lectivos y laborables.

a ver si ignoramos menos.
#1 Feliberto
Espero que no me toque nunca uno de esos.
#5 diablos_maiq
#1 lleva ajos en el bolsillo por si acaso
sotillo #16 sotillo
#1 Cada vez son más y más fanáticos, estás perdido
Elbaronrojo #7 Elbaronrojo
Entiendo que los judíos serán tratados igual pues en el sabat no se puede ni encender la cocina. Y también supongo que un médico musulmán podrá negarse a atender una mujer y una mujer musulmana podrá exigir que solo mujeres puedan atenderla. Y ya puestos espero que durante la cuaresma los hospitales tenga en cuenta que los cristianos no pueden comer carne los viernes y adapten la comida.
#15 DenisseJoel
#7 > una mujer musulmana podrá exigir que solo mujeres puedan atenderla

Eso no me extrañaría verlo no para las musulmanas, sino para todas las mujeres en general.
starwars_attacks #24 starwars_attacks
#7 pedazo de ignorantes.
#4 ayarin
Esto debería ser estrictamente ilegal, hasta el punto de que quién lo ha permitido debería ir la la cárcel.
#14 guillersk
#4 ) te recuerdo quien está en el gobierno, so fascio?
#18 ayarin
#14 Ninguna excusa basada en la religión debe ser válida nunca en ningún sitio.

Respecto de lo de "so fascio", entiendo que es un problema tuyo que deberías guardarte para ti y tu psicólogo.
starwars_attacks #22 starwars_attacks
#4 la libertad de culto es legal y ampara la religión personal, los adventistas legalmente podemos rechazar examinarnos los sábados.
#26 ayarin
#22 Esa ley está mal hecha. La libertad de culto da derecho a creese la estupidez que escojas y a hacer rituales de magia, pero no debe dar derecho a excepciones en otras cosas no relacionadas.
fofito #10 fofito
Cuñadismo hecho hilo xD
#11 javi618
Buenismo mal.
Jaime131 #21 Jaime131
¿No había algo en la constitución sobre no hacer diferencias por motivos religiosos?
#27 solojavi
Si su religión les impide hacer exámenes un sábado, ¿les permitirá trabajar? Si les permite trabajar, les permite examinarse, si no les permite trabajar no deberían poder acceder a trabajos relacionados con la medicina.
#13 DonaldBlake
No veo la noticia, si fuese por el Ramadán, sí que sería para incendiarlo todo.
YSiguesLeyendo #8 YSiguesLeyendo
cuando les pongan a trabajar (bueno, a vivir de nuestros impuestos, no son trabajadores sino aprobadores), van también a exigir no dar un palo al agua los sábados? también dejan de pagar impuestos los sábados? esto cómo va? por cierto, qué hay que hacer para ser adventista, declararse adventista y ya está? porque entonces yo me apunto al club de los cara duras!
#3 diablos_maiq
¿Estos son los que comen un bombón cada día?
