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¿Abogados Cristianos? La eutanasia y el sadismo desalmado del caso Noelia

¿Abogados Cristianos? La eutanasia y el sadismo desalmado del caso Noelia

El entorno social de Asociaciones como Abogados Cristianos reclaman un respeto a sus creencias del que carecen para las ajenas, en un ejercicio de total asimetría. Sus ideas deben prevaler al estar dictadas por una revelación de carácter divino, mientras que los consensos humanos no merecen crédito alguno cuando se oponen a las premisas de su doctrina

| etiquetas: noelia , eutanasia , abogados cristianos , religión , laicismo
17 3 1 K 239 religion
7 comentarios
17 3 1 K 239 religion
Spirito #2 Spirito *
Yo no sé qué pasa en éste país para que a esos hijos de la gran puta, psicópatas, no se les investigue.

Son una organización criminal.
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#3 guillersk
#2 cierto malditos podemitas!!!
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Spirito #5 Spirito *
#3 ¡Vuelve a la jaula! Tussso, tussso. xD

Los podemitas, y creo que lo sabes tú y también yo, resultan ser la salvación frente a esos criminales. :-*
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#7 guillersk
#5 te lo creerás y todo :palm:
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Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
En cualquier religión, consideran sus creencias de origen divino, de manera que les parece evidente que piden suer impuestas a todo el mundo, ccimparta o no sus creencias.

En una futura coalición PP y Vox, mucha gente con estas ideas nos gobernaran.
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 Entre las primeras medidas que tomarán será cargarse la ley de eutanasia. Cualquiera podría pensar que sus votantes, además de convertir este país en un estercolero, también aspiran a ver sufrir a sus parientes sin alternativa posible.
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santim123 #6 santim123
El abogado cristiano ese tiene las pintas que yo me esperaba.
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menéame