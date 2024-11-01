¿Abogados Cristianos? La eutanasia y el sadismo desalmado del caso Noelia

El entorno social de Asociaciones como Abogados Cristianos reclaman un respeto a sus creencias del que carecen para las ajenas, en un ejercicio de total asimetría. Sus ideas deben prevaler al estar dictadas por una revelación de carácter divino, mientras que los consensos humanos no merecen crédito alguno cuando se oponen a las premisas de su doctrina
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Son una organización criminal.
Los podemitas, y creo que lo sabes tú y también yo, resultan ser la salvación frente a esos criminales.
En una futura coalición PP y Vox, mucha gente con estas ideas nos gobernaran.