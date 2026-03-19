Abdelilah, albañil marroquí que trabaja en España como autónomo: “En las reformas se gana más, te puedes sacar 10.000 euros limpios al mes”

Abdelilah confirma que las reformas permiten alcanzar ingresos elevados, aunque la regularidad no siempre está garantizada: “En las reformas se gana más; a veces te puedes sacar 8.000 o 9.000 euros, e incluso 10.000 euros limpios al mes. Y, aun así, Abdelilah insiste en que su motivación no ha sido la riqueza, sino la estabilidad y el reconocimiento profesional: “Tampoco me he hecho rico, pero sí gano para comer”.
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No veo yo que se hagan millonarios los que hacen reformas, aunque se puede vivir bien.
Un trabajo de una semana es reformar un cuarto de baño o cocina y de esos tienen todos los que quieran pero hay reformas de viviendas enteras donde se gana aún más dinero.
Un trabajo muy duro y que a veces se complica pero hoy en día muy buen pagado
No me parece un trabajo tan duro, aunque cada uno puede poner sus objetivos claro.
Entre otras cosas que hace 30 35 años ponías los materiales más baratos que había y no encimeras de 600 pavos el metro cuadrado, ni grifos de pescadería de 400 euros, ni abrías la cocina al salón ni ponías mil pijadas.
Y te lo dijo con conocimiento de causa por lo que he pagado yo por reformar la cocina y lo que pagó mi padre por una sosería de cocina que dejó.
Lo demas se hará cuando volvamos a tener precios que no sean una ptua locura.
Y lo que pueda, lo haré yo mismo con paciencia.
Lo que está claro es que no voy a pagar 9000 euros al mes por persona que trabaje en la reforma.
Que respeto mucho su trabajo, pero lo siento, no me lo puedo permitir.
Entra tu a competir y baja los precios...
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