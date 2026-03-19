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Abdelilah, albañil marroquí que trabaja en España como autónomo: “En las reformas se gana más, te puedes sacar 10.000 euros limpios al mes”

Abdelilah, albañil marroquí que trabaja en España como autónomo: “En las reformas se gana más, te puedes sacar 10.000 euros limpios al mes”

Abdelilah confirma que las reformas permiten alcanzar ingresos elevados, aunque la regularidad no siempre está garantizada: “En las reformas se gana más; a veces te puedes sacar 8.000 o 9.000 euros, e incluso 10.000 euros limpios al mes. Y, aun así, Abdelilah insiste en que su motivación no ha sido la riqueza, sino la estabilidad y el reconocimiento profesional: “Tampoco me he hecho rico, pero sí gano para comer”.

| etiquetas: salarios , construcción
5 1 0 K 73 actualidad
16 comentarios
5 1 0 K 73 actualidad
powernergia #4 powernergia
En una reforma ganó 3000€ en una semana y eso ya lo extrapola al resto.
No veo yo que se hagan millonarios los que hacen reformas, aunque se puede vivir bien.
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#6 z1018
#4 pide presupuestos de reformas y luego me lo dices.
Un trabajo de una semana es reformar un cuarto de baño o cocina y de esos tienen todos los que quieran pero hay reformas de viviendas enteras donde se gana aún más dinero.
Un trabajo muy duro y que a veces se complica pero hoy en día muy buen pagado
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powernergia #11 powernergia *
#6 Conozco bastante bien el asunto.

No me parece un trabajo tan duro, aunque cada uno puede poner sus objetivos claro.
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strike5000 #5 strike5000 *
A mí me pedían 4.000€ por reformar dos cuartos de baño pequeños, sólo en mano de obra. Un trabajo que podían hacer en cuatro días. Ponles un día parados para que currase el fontanero y en una semana se levantaba eso una cuadrilla de máximo cuatro tíos. Incluso en menos tiempo porque al ser dos baños pequeños podrían trabajar un par de hombres en cada baño a la vez. Tampoco había espacio para más gente.
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#13 Feliberto
En 1990 mis padres reformaron cocina y baños por 500.000pts (3000€) y ganaban unas 100.000pts (600€) cada uno de auxiliares administrativos. Ahora los sueldos de auxiliar administrativo rondan los 1200€, el doble, pero para reformar lo mismo ahora me piden casi 30.000€, 10 veces más. ¿Que coño está pasando? ¿Quien se lo está llevando crudo?
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HeilHynkel #15 HeilHynkel *
#13

Entre otras cosas que hace 30 35 años ponías los materiales más baratos que había y no encimeras de 600 pavos el metro cuadrado, ni grifos de pescadería de 400 euros, ni abrías la cocina al salón ni ponías mil pijadas.

Y te lo dijo con conocimiento de causa por lo que he pagado yo por reformar la cocina y lo que pagó mi padre por una sosería de cocina que dejó.
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Uge1966 #2 Uge1966
Lo que refuerza la idea de que los precios están disparados... en la mano de obra, no en los materiales. Burbuja de reformas...
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aPedirAlMetro #12 aPedirAlMetro *
#2 Yo empecé a hacer una reforma en casa, hice lo básico e indispensable para poder vivir en ella.
Lo demas se hará cuando volvamos a tener precios que no sean una ptua locura.
Y lo que pueda, lo haré yo mismo con paciencia.

Lo que está claro es que no voy a pagar 9000 euros al mes por persona que trabaje en la reforma.
Que respeto mucho su trabajo, pero lo siento, no me lo puedo permitir.
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Rogue #1 Rogue
Estafadores abusones!
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#3 capitan.meneito
#1 9000 de paga y 1000 de subsidio :ffu: :ffu: :ffu:
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aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro
#3 @admin @Eirene incitacion al odio... (y racismo)
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MellamoMulo #14 MellamoMulo
#3 quítate el palillo de la boca no te vayas a atragantar cuñao
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Raziel_2 #10 Raziel_2
#1 Es el mercado, ¿te parece mucho?

Entra tu a competir y baja los precios...
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#7 harverto
¡Los extranjeros nos quitan el empleo que no queremos! ¡¡Y COBRANDO!!
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aPedirAlMetro #9 aPedirAlMetro
#7 Los extranjeros nos quitan el empleo que los locales no quieren hacer!
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Estoeslaostia #16 Estoeslaostia
Tu abuela 400, un albañil moro 10.000.
Aún no sabes a quien votar?
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menéame