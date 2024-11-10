28 empresas cierran por día desde que asumió Milei. El país atraviesa una “glaciación productiva”

Un estudio del Grupo Atenas, dirigido por los economistas Martín Pollera y Mariano Macchioli, advierte que entre diciembre de 2023 y junio de 2025 cerraron más de 16.300 empresas, con una pérdida asociada de 236.000 empleos formales. Construcción e industria encabezan la caída, mientras el país enfrenta lo que definen como una “desintegración progresiva del entramado productivo”.
Y aun así, el “loco” logra que la pobreza baje 12 puntos, la economía crezca 5,7 %, y hasta consigue vender empresas estatales quebradas que solo servían para colocar amigos del partido.
Pero no, mejor sigamos escuchando a la izquierda rancia, esa que te arruina el país mientras te habla de justicia social con un iPhone en la mano y un ministerio bajo el brazo.
Los datos que manejas no son correctos. Milei primero subió la pobreza y deprimió la economía. Desde ahí bajó la pobreza y se recuperó la economía. Sin embargo, lo hizo de forma desigual. La economía ha subido especialmente gracias a industrias extractivas (minería y petróleo), y un comportamiento especialmente bueno de las cosechas de este año, que en Argentina tienen mucho peso, y que dependen en buena parte de las cambiantes
Y ahora la pobreza ha bajado, por debajo incluso del nivel pre-Milei cuando la pobreza estaba escondida bajo la alfombra.
Acaba de abrir otro taller mecánico argentino en mi barrio, y van 2 entre finales el 24 y este año... y aun abriendo 2, tienen semanas de espera, ósea que hay margen para que venga mas gente a montar negocios.
También están comprando y alquilando pisos en este barrio, y estamos