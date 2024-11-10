edición general
28 empresas cierran por día desde que asumió Milei. El país atraviesa una “glaciación productiva”

28 empresas cierran por día desde que asumió Milei. El país atraviesa una “glaciación productiva”

Un estudio del Grupo Atenas, dirigido por los economistas Martín Pollera y Mariano Macchioli, advierte que entre diciembre de 2023 y junio de 2025 cerraron más de 16.300 empresas, con una pérdida asociada de 236.000 empleos formales. Construcción e industria encabezan la caída, mientras el país enfrenta lo que definen como una “desintegración progresiva del entramado productivo”.

#1 Leon_Bocanegra
Esto es falso porque...

Ahora nos lo cuenta findenton.
wildseven23 #3 wildseven23
#1 Venía a poner algo similar. Si sabemos que Findenton por estas noticias ni aparece.
#15 unocualquierax
#1 #3 #5
Poniendo como 'ignorados' a este tipo de gente, evitas leer estupideces y se respira mejor cuando entras en Menéame.
Findeton #22 Findeton
#3 El PIB ha crecido. Menos empresas pero producen más. ¿O ahora el rol del estado tiene que ser sostener empresas deficitarias?
StuartMcNight #5 StuartMcNight
#1 A mi desde que me contó que los rescates esponsorizados por los impuestos de ciudadanos de otros países eran libertarios porque peronismo bad… solo entro aquí para ver las risas de la siguiente acrobacia mental.
#6 flixter
#1 @Findeton, manifiestate!! :troll:
#8 tromperri
#6 no le verás aparecer por aquí.
Es un cobarde.
Bloquea a todo el que le rebate.
Findeton #17 Findeton
#6 Se desintegran empresas y aumenta el PIB, pues no lo veo tan mal. Los que no saben adaptarse, se quedan atrás. Los que saben adaptarse, producen de sobra como para suplir a los anteriores. ¿Problem?

¿O es que ahora es trabajo del estado sostener a empresas deficitarias?
Findeton #23 Findeton
#6 Curiosamente no salen en portada ni el apoyo económico del gobierno de Trump, ni los 25.000 millones de inversión de OpenAI/Chatgpt en un centro de datos en Argentina, ni los 30.000 millones de inversiones en gas natural...
Findeton #20 Findeton
#1 Raro que me nombres pero no me cites.
Arzak_ #2 Arzak_
Pero tienen Libertá 8-D
#4 IsraelEstadoGenocida *
#2 Y motosierras
Findeton #18 Findeton
#2 Y un PIB en aumento.
bronco1890 #10 bronco1890
Bastante menos que en España, con una población similar:
financialfood.es/cada-dia-cierran-38-comercios-en-espana-un-total-de-1
El truco está en la diferencia de las que cierran y las que abren.
#12 AdreimEdSatsinois
#10 Aunque la noticia no lo indica con claridad, hablan de cierres netos (los que abren menos los que cierran). Tienes el informe completo aquí: www.grupoatenas.org/public/uploads/SERVICIOS-1-6f5822530-20251006.pdf Sólo durante la pandemia se destruyeron más empresas.
Findeton #19 Findeton
#12 Da igual, el PIB ha crecido. Menos empresas pero producen más.
#24 Marisadoro
#12 Del documento en cuestión  media
Kmisetas #7 Kmisetas
Ah, claro, ahora resulta que Milei es el loco peligroso… pero el país llevaba décadas gobernado por “los cuerdos” que dejaron medio país en ruinas y la otra mitad dependiendo de subsidios para sobrevivir.
Y aun así, el “loco” logra que la pobreza baje 12 puntos, la economía crezca 5,7 %, y hasta consigue vender empresas estatales quebradas que solo servían para colocar amigos del partido.

Pero no, mejor sigamos escuchando a la izquierda rancia, esa que te arruina el país mientras te habla de justicia social con un iPhone en la mano y un ministerio bajo el brazo.
Tito_Keith #14 Tito_Keith
#7 Que Milei es un loco peligroso lo podía ver cualquiera a los cinco minutos de escucharlo hablar. El problema no es él, que es un idiota que han encontrado Toto Caputo (ministro de economía de Macri) y los Menem (sí, los hijos de Menem) para volver a hacer lo mismo que ya hicieron con terribles consecuencias. La probreza no ha bajado, lo que pasa es que la cuentan diferente, igual que la inflación, a la que le sacan los combustibles, la vivienda, la canasta básica y lo que queda más o menos se mantiene pero la gente se está cagando de hambre.
#21 AdreimEdSatsinois
#7 Que los otros fueran malos no hace bueno a este.

Los datos que manejas no son correctos. Milei primero subió la pobreza y deprimió la economía. Desde ahí bajó la pobreza y se recuperó la economía. Sin embargo, lo hizo de forma desigual. La economía ha subido especialmente gracias a industrias extractivas (minería y petróleo), y un comportamiento especialmente bueno de las cosechas de este año, que en Argentina tienen mucho peso, y que dependen en buena parte de las cambiantes…   » ver todo el comentario
Findeton #25 Findeton *
#21 Milei no subió la pobreza, la destapó. Antes había un dólar blue a 1000 y un dólar "oficial" a 400 pesos. Milei dejó que el dólar oficial se acercara al dólar de libre mercado y entonces la pobreza subió, pero eso es un efecto estadístico de cómo se mide la pobreza, el dólar ya estaba a 1000, el real me refiero, el de libre mercado.

Y ahora la pobreza ha bajado, por debajo incluso del nivel pre-Milei cuando la pobreza estaba escondida bajo la alfombra.
#9 AdreimEdSatsinois
No le tengo especial cariño a Pedro Sánchez, pero me da pena que no haya una oposición mejor que le empuje a crear un mejor gobierno. Por ejemplo, me encantaría ver una administración pública mucho más eficiente de lo que tenemos a día de hoy; con más personal técnico con conocimiento, y menos político infiltrado; con unos objetivos claros que redunden en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y con más exigencia de responsabilidades a todos sus componentes en el caso de que no se…   » ver todo el comentario
kastanedowski #13 kastanedowski *
En Espana hasta Octubre 2025 se cierran 164 empresas diarias

consultado INE y Ministerio de Trabajo
SMaSeR #16 SMaSeR
Es una putada por los argentinos y ojala puedan arreglarlo. Pero si nos ponemos a mirarlo de forma inhumana...., esto nos beneficia enormemente. Para una PYME argentina ahora España es una de las mejores opciones.

Acaba de abrir otro taller mecánico argentino en mi barrio, y van 2 entre finales el 24 y este año... y aun abriendo 2, tienen semanas de espera, ósea que hay margen para que venga mas gente a montar negocios.

También están comprando y alquilando pisos en este barrio, y estamos…   » ver todo el comentario
