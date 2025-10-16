17 años de prisión por grabar en los vestuarios de un club deportivo de Pamplona

Un hombre que realizó grabaciones en el interior de los vestuarios masculinos de un club deportivo de Pamplona ha aceptado este jueves una condena de 17 años y 8 meses de prisión tras reconocer que tomó imágenes íntimas sin su conocimiento a un total de 15 varones, uno de ellos menor de edad. Al acusado se le ha aplicado la atenuante muy cualificada de confesión. Las grabaciones se cometieron a partir de marzo de 2023, cuando el hombre comenzó a frecuentar los vestuarios masculinos próximos a la piscina del club deportivo.