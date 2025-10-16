edición general
17 años de prisión por grabar en los vestuarios de un club deportivo de Pamplona

Un hombre que realizó grabaciones en el interior de los vestuarios masculinos de un club deportivo de Pamplona ha aceptado este jueves una condena de 17 años y 8 meses de prisión tras reconocer que tomó imágenes íntimas sin su conocimiento a un total de 15 varones, uno de ellos menor de edad. Al acusado se le ha aplicado la atenuante muy cualificada de confesión. Las grabaciones se cometieron a partir de marzo de 2023, cuando el hombre comenzó a frecuentar los vestuarios masculinos próximos a la piscina del club deportivo.

Comentarios destacados:    
Andreham #2 Andreham
Me parece correcta una condena sobretodo habiendo un menor implicado.

Pero le meten 17 años por esto y luego por asesinar te meten de 10 o 15 y por robar millones de euros a lo mejor ni entras?
Pertinax #4 Pertinax *
#2 ...y sin entrar en prisión. 17 años de condena y no entra en prisión. No me cuadra.
#7 carlosjpc
#4 ni a mi.
#13 EISev *
#4 serán 1 año por cada uno de los 14 adultos + 2 por el menor + 1 por la cámara o algo así

Como no va a ir empalmando condenas y la más larga será 2 años o menos y sin antecedentes habrá negociado quedarse en multa.

Eso sin leer la noticia, que igual ni viene y total estamos en Menéame

Edito: pone En nueve casos fue una sola grabación, en cinco fueron varios (se le condenó por delitos continuados) y en otro se trató de un delito contra la intimidad agravado por tratarse de un menor. Y lo que no sale era cuánto corresponde a cada uno de los 3 supuestos
Feindesland #14 Feindesland
#4 15 condenas de trece meses?
carademalo #16 carademalo
#2 #3 #4 #10 Artículo 76 del Código Penal:

[...] el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido.

www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444

Creo que la mayor condena ronda entre los 6 meses y el año de prisión.
Pertinax #17 Pertinax
#16 Gracias.
#5 carlosjpc
#2 si, y aplicandole la atenuante muy cualificada de confesión. Si no ya estaban desembalando el garrote. Me recuerda el caso de hace poco de la mataviejas, condenada a 144 años por asesinar a 3 abuelas en 2009 y que había matado a otra recientemente en un permiso penitenciario. Veías la foto de la tipa y la verdad es que se conservaba bien para haber estado 144 años en el talego.
#6 intotheflow
#2 Acepta 17 años pero: "No entrará en prisión con la condición de que no cometa ningún otro delito en los próximos cuatro años, no acuda a estas instalaciones deportivas durante este periodo y abone 4.848 euros de multa."
themarquesito #11 themarquesito
#2 Es que los 17 años proceden de sumar las penas de un montón de delitos, no es por un delito solo.
makinavaja #15 makinavaja
#2 La justicia es para los robagallinas... siempre se ha dicho.... el rico nunca entra....
#3 javi618
17 años es una puta barbaridad por sacar fotos de gente en bolas sin su consentimiento. Luego hay gente que roba con intimidación, que viola en manada o que mata "sin querer" como los borrachos que se estampan con el coche y esos ni pisan la cárcel.
placeres #12 placeres
#3 #8 Son 17 años teóricos, ya que tampoco este va a pisar la cárcel, se sumaron por cada uno de las personas grabadas.. dando una cifra completamente desproporcionada y por eso razonablemente suspendida. (Detalle importante es que no publico en ningún sitio la grabación)
mande #1 mande *
Me imagino la escena, oye tú, pero que coño haces?
#8 lordban
17 años así sueltos no me dice mucho, pero comparando con otras penas Españolas y Europeas por asesinatos, violaciones, abusos y demás es totalmente exageradísimo. Hay violadores en grupo que se han ido con meses.
BastardWolf #10 BastardWolf
#8 a mi tb me parece exageradisimo. No tendra algo que ver el numero de personas a las que ha grabado? Osea que se haya multiplicado lo que seria la pena de ese delito por x personas?
La_Duquesa #9 La_Duquesa
El hombre tendría que estar enfermo porque ánimo a la policía a registrar su casa.
