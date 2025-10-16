17 años de prisión por grabar en los vestuarios de un club deportivo de Pamplona

Un hombre que realizó grabaciones en el interior de los vestuarios masculinos de un club deportivo de Pamplona ha aceptado este jueves una condena de 17 años y 8 meses de prisión tras reconocer que tomó imágenes íntimas sin su conocimiento a un total de 15 varones, uno de ellos menor de edad. Al acusado se le ha aplicado la atenuante muy cualificada de confesión. Las grabaciones se cometieron a partir de marzo de 2023, cuando el hombre comenzó a frecuentar los vestuarios masculinos próximos a la piscina del club deportivo.
| etiquetas: vestuario , grabaciones , pamplona , iruña , pervertido
Pero le meten 17 años por esto y luego por asesinar te meten de 10 o 15 y por robar millones de euros a lo mejor ni entras?
Como no va a ir empalmando condenas y la más larga será 2 años o menos y sin antecedentes habrá negociado quedarse en multa.
Eso sin leer la noticia, que igual ni viene y total estamos en Menéame
Edito: pone En nueve casos fue una sola grabación, en cinco fueron varios (se le condenó por delitos continuados) y en otro se trató de un delito contra la intimidad agravado por tratarse de un menor. Y lo que no sale era cuánto corresponde a cada uno de los 3 supuestos
[...] el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido.
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
Creo que la mayor condena ronda entre los 6 meses y el año de prisión.