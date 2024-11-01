edición general
ZGZ:Caos institucional en el Parque Bruil: el Ayuntamiento ordena retirar los colchones de las personas sin hogar y la Policía se niega a ejecutarlo

El Parque Bruil de Zaragoza se ha convertido, una vez más, en el reflejo de la falta de rumbo del Ayuntamiento en materia social. Mientras los servicios de limpieza de FCC recibían órdenes de retirar colchones, mantas y enseres personales de las personas sin hogar que duermen en este espacio público, la Policía Local se negó a ejecutar la orden, al considerar que se trataba de pertenencias privadas y que no existía ningún derecho a quitárselas. El resultado fue una escena de confusión total: trabajadores sin instrucciones claras, responsables

2 comentarios
javibaz #1 javibaz *
El ayuntamiento tendría que dar una solución para toda esa gente. Robarles sus pertenencias y que se busquen la vida, no debería de ser una opción.
#2 Cincocuatrotres
Quizás deberíamos de evitar estos problemas antes de que se produzcan, el ir de salvador del mundo es lo que tiene
