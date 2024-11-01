Zelensky firma una ley contra el antisemitismo en Ucrania: hasta 8 años de prisión (ENG)

Ucrania ha entrado en una nueva fase en su respuesta legal al antisemitismo. El 14 de abril de 2026, el presidente Volodymyr Zelensky firmó la Ley n.º 2037-IX, que introduce la responsabilidad penal por actos antisemitas y crea una escala gradual de castigos, desde multas y restricciones a la libertad hasta penas de prisión de hasta ocho años.