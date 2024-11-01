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Zelensky firma una ley contra el antisemitismo en Ucrania: hasta 8 años de prisión (ENG)

Ucrania ha entrado en una nueva fase en su respuesta legal al antisemitismo. El 14 de abril de 2026, el presidente Volodymyr Zelensky firmó la Ley n.º 2037-IX, que introduce la responsabilidad penal por actos antisemitas y crea una escala gradual de castigos, desde multas y restricciones a la libertad hasta penas de prisión de hasta ocho años.

| etiquetas: zelensky , antisemitismo , prision , ley
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17 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Robe7064
¿Cómo queda el Batallón Azov?
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BundesPolizei #10 BundesPolizei
#1 Supongo que estarán bien alimentados, despues del golpe de estado para poner al titere de Zelenski en el gobierno
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devilinside #11 devilinside
#1 Tienen un justificante de sus madres
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#17 Maikimaik
#1 No creo que tengan problemas. Desde la ignorancia, especulo que esa ley se utilizará contra el antisionismo, más que contra el antisemitismo.
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Asimismov #4 Asimismov *
Que primero defina antisemitismo, porque creo que lo confunde con antisionismo, y por ser antisionista te pueden acusar y enchironar 8 años por antisemitismo.
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cosmonauta #5 cosmonauta
#4 Es un artículo de opinión de un periodo israelí. Tira para casa.
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alfon_sico #6 alfon_sico
#4 lo confunden los que quieren
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MiguelDeUnamano #16 MiguelDeUnamano
#6 Básicamente definen como "antisemitas" a todos los que no son tan hijoputas como ellos.
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HeilHynkel #8 HeilHynkel
¿Van a seguir sus pilotos poniendose nicknames como los de la LW de la SGM? ¿Va a seguir pidiendo aplausos en el parlamento de Canadá para nazis?

Y lo más importante ¿va a repudiar la memoria de Bandera cuya organización asesinó a más de 100.000 civiles, judíos incluidos?
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devilinside #12 devilinside
#8 Esos eran los otros ucranianos, los de antes
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cosmonauta #3 cosmonauta
Cuatro años lleva bloqueada esa ley.
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#9 M.Dick_Tadura
#3 No estaba bloqueada .La ley antiantisemitismo base ya había sido firmada por Zelensky en octubre de 2021 , pero las enmiendas al Código Penal que le daban dientes penales (el artículo 161) son las que acaban de firmarse ahora.
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Mltfrtk #15 Mltfrtk
Zelenski, enseña las actas.
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Ludovicio #13 Ludovicio
Solo recordar que los Palestinos son semitas. Los colonos venidos de todas partes del mundo a quedarse con las tierras de los palestinos probablemente no.
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#7 eipoc
Menuda pamplina y todo para hacerse pasar por luchadores de los derechos de las personas. Contra Israel no se está por semitas, se está por sionistas, pero ya lo saben, solo les hace falta para hacerse pasar por lo que no son.
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menéame