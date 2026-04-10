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Zelenski propone una reunión trilateral entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania

Zelenski propone una reunión trilateral entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha insinuado la posibilidad de celebrar una posible reunión trilateral con Estados Unidos y Rusia para discutir la forma de poner fin a la guerra, que durante el próximo fin de semana experimentará un alto el fuego de 32 horas de cara a la Pascua ortodoxa.

| etiquetas: rusia , ucrania , zelenski , acuerdo
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25 comentarios
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Comentarios destacados:    
sorrillo #1 sorrillo
Yo creo que también debería estar Israel.
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#3 Dav3n
#1 Se te cayó el :troll: :troll: :troll:

Ahí te lo dejo xD
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Deviance #17 Deviance
#1 #3
y si de paso se van todos ellos al infierno, encantados de la vida.
Les he dejado un mensaje grabado a fuego y sangre a todos en el suelo, despues de haberlo pulido.
Hacerse una idea compañeros meneante.
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rogerius #6 rogerius *
#1 Y el ayuntamiento de Albacete. Que tienen navajas muy buenas. xD :troll:
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Kasterot #22 Kasterot
#1 y von der leyen (A.K.A U.E). No vaya a ser que haya que hacer genuflexiones y no haya nadie dispuesto
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HeilHynkel #7 HeilHynkel *
Zelenskii está tonto, si según los OTANazis de meneame EEUU y OTAN no tienen nada que ver en esta guerra, es solo una lucha del pueblo ucraniano contra el agresor ...

Es que si mete a EEUU admite que es un títere de la OTAN, y claro, nuestros otanazis no pueden estar equivocados. xD
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johel #19 johel *
#7 Riete, pero uno de los acuerdos que tenian redactados incluia que ucrania pactase con eeuu y eeuu pactase con rusia. Ucrania no pactaba nada con rusia.
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ur_quan_master #2 ur_quan_master
Bueno, pues que deje pedir dinero a los europeos, no?
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jonolulu #14 jonolulu *
Y Von der Leyen vestida de putilla barata poniendo las copas y encendiendo los puros.

Lo veo
1 K 29
#4 DotorMaster
Y EEUU en calidad de qué?
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Stathamdepueblo #5 Stathamdepueblo
#4 instigador
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Jointhouse_Blues #8 Jointhouse_Blues
#4 Beneficiario.
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Pacman #9 Pacman
#4 palmero
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MJDeLarra #11 MJDeLarra
#4 Perdedor de werras
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Verdaderofalso #15 Verdaderofalso
#4 de nada, eeuu está demostrando que no es ningún socio fiable ni mediador en nada. Su palabra vale menos que la de los rusos
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makinavaja #18 makinavaja
#4 Amo supremo
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#24 tierramar *
www.meneame.net/m/Hemeroteca/ucrania-israel-acordaron-trabajar-juntos-
En Julio Ucrania y Israel acordaron tarbajar juntos contra Iran
Corrupción de Zelenski destapa la pista israelí: dinero, poder y encubrimientos www.meneame.net/m/actualidad/corrupcion-zelenski-destapa-pista-israeli.
Zelensky ha instalado tropas en Libia, apoyando a EEUU y han atacado un petrolero ruso, www.meneame.net/m/actualidad/fuerzas-ucranianas-estan-operando-libia-a
Para Zelensky la guerra es un negocio, con la paz se le acaba el negocio y acabará juzgado:
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#12 xuanra2002
Europa es el sugar daddy cornudo de Ucrania visto lo visto.
Porque paga sin recibir nada a cambio.
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FlautaDeCaña #10 FlautaDeCaña
Que les cierren la puerta y no salgan de ahí
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SeñorPresunciones #25 SeñorPresunciones
Pues espero que Trump no vaya con el bidón de gasolina y el mechero...
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johel #16 johel *
Que invite tambien a Iran y Libano, si iSSrael deja de intentar exterminar a todos sus vecinos igual queda algo libre que venderle a ucrania.
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StuartMcNight #20 StuartMcNight
Que curioso... yo creo que esta guerra era muy importante y mucho importante para la UE porque es una guerra en Europa. Nuestro area de influencia. Nuestros vecinos. Los muy mucho importantes.

Y luego pasa esto que se montan sus reuniones y la UE esta para pagar la factura pero no sale ni en la foto. xD

Pero seguid aplaudiendo palmeritos. Seguid aplaudiendo.
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Magankie #13 Magankie
No es mala idea. De esa forma podrá enfrentar directamente a ambos, que están en su contra.
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suppiluliuma #23 suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío: la ofensiva de primavera rusa sigue yendo como el culo, al contrario que la campaña de bombardeo estatégico ucraniana.
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menéame