Zelenski propone una reunión trilateral entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha insinuado la posibilidad de celebrar una posible reunión trilateral con Estados Unidos y Rusia para discutir la forma de poner fin a la guerra, que durante el próximo fin de semana experimentará un alto el fuego de 32 horas de cara a la Pascua ortodoxa.
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Ahí te lo dejo
y si de paso se van todos ellos al infierno, encantados de la vida.
Les he dejado un mensaje grabado a fuego y sangre a todos en el suelo, despues de haberlo pulido.
Hacerse una idea compañeros meneante.
- Putin’s GRU-linked Election Fixers Are Already in Budapest to Help Orbán
- Europe’s right-wing elite (and Netanyahu) endorse Orbán in Hungary election race
Es que si mete a EEUU admite que es un títere de la OTAN, y claro, nuestros otanazis no pueden estar equivocados.
Lo veo
En Julio Ucrania y Israel acordaron tarbajar juntos contra Iran
Corrupción de Zelenski destapa la pista israelí: dinero, poder y encubrimientos www.meneame.net/m/actualidad/corrupcion-zelenski-destapa-pista-israeli.
Zelensky ha instalado tropas en Libia, apoyando a EEUU y han atacado un petrolero ruso, www.meneame.net/m/actualidad/fuerzas-ucranianas-estan-operando-libia-a
Para Zelensky la guerra es un negocio, con la paz se le acaba el negocio y acabará juzgado:
Porque paga sin recibir nada a cambio.
Y luego pasa esto que se montan sus reuniones y la UE esta para pagar la factura pero no sale ni en la foto.
Pero seguid aplaudiendo palmeritos. Seguid aplaudiendo.