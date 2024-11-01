Zardoz (1974): ¡Pistolas sí, penes no!

En 2024 se cumplieron 50 años del estreno de Zardoz, la película más grotesca en la filmografía del director John Boorman. Por extensión, también de Sean Connery y de Charlotte Rampling, principales protagonistas. En 1973, John Boorman venía del gran éxito reciente de Deliverance (Defensa, 1972). Además, contaba ya en su haber con un puñado de filmes previos que habían dado buenos resultados en taquilla, con lo que había alcanzado cierto estatus de niño mimado de Hollywood.