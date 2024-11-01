edición general
Zardoz (1974): ¡Pistolas sí, penes no!

En 2024 se cumplieron 50 años del estreno de Zardoz, la película más grotesca en la filmografía del director John Boorman. Por extensión, también de Sean Connery y de Charlotte Rampling, principales protagonistas. En 1973, John Boorman venía del gran éxito reciente de Deliverance (Defensa, 1972). Además, contaba ya en su haber con un puñado de filmes previos que habían dado buenos resultados en taquilla, con lo que había alcanzado cierto estatus de niño mimado de Hollywood.

zardoz , ciencia ficción , boorman , connery , rampling
2 comentarios
Pacman #2 Pacman
Pedazo de análisis.
Centrado en la película, en su rodaje, en las circunstancias de la época y su contexto.

De diez. Mi enhorabuena al redactor del artículo :clap: :clap: :clap:

Ah y sin poner "bizarro" ni una sola vez! Con adjetivos de la lengua española correctamente usados! Mis 11!
1 K 28
wata #1 wata
Recuerdo haberla visto en su estreno...y siendo adolescente no entendí absolutamente nada, salvo el final.
1 K 25

