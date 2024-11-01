edición general
Zack Polanski (Partido Verde de UK): “Deberíamos revisar las bases estadounidenses en suelo del Reino Unido" (ING)

El líder de los Verdes británicos, Zack Polanski, pidió que UK reduzca su dependencia militar de EEUU, revise las bases estadounidenses en suelo británico y abandone la OTAN. “Creo que es bastante preocupante que nos hayamos vuelto tan dependientes de los intereses estadounidenses, y que mucho de esto dependa de si Donald Trump está de buen humor o no". También criticó la complicidad o la facilitación activa de Trump con Netanyahu y el genocidio en Gaza. Además defendió un impuesto del 1% sobre activos de £10 millones , y del 2% sobre £1.000 M.

