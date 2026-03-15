Yolanda Díaz viaja a Estados Unidos para asistir a la ceremonia de los Oscar

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, viaja este domingo a Estados Unidos, donde se reunirá con varios nominados a los Óscar, entre ellos el cineasta gallego Oliver Laxe, y donde asistirá a la entrega de los citados premios, para los que está nominada la película española 'Sirat'. Por la noche, asistirá a la 98ª edición de la gala de entrega de los premios.
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Agenda para hoy (15 de marzo)
Viaje a Estados Unidos: Yolanda Díaz inicia hoy su desplazamiento oficial al país norteamericano.
Gala de los Premios Oscar 2026: La vicepresidenta asistirá esta noche a la 98.ª edición de la ceremonia de los Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Su presencia tiene como objetivo apoyar al cine español en la gala más importante del sector.
Próximos 5 días (16 al 20 de marzo)
Aunque los detalles específicos de cada hora se publican diariamente… » ver todo el comentario
Ja! ja! ja! ja!
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pringaos......
No se va a Estados Unidos a reunirse con el alcalde Sevilla para ver flamenco.
Editado para corregir al corrector.
Directa a Alligator Alcatraz.
Ni representante ni mierdas, no pinta ná, una más entre el público.
Ya sabemos quien es, sin decir su nombre ya lo estáis pensando.