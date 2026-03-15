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Yolanda Díaz viaja a Estados Unidos para asistir a la ceremonia de los Oscar

Yolanda Díaz viaja a Estados Unidos para asistir a la ceremonia de los Oscar

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, viaja este domingo a Estados Unidos, donde se reunirá con varios nominados a los Óscar, entre ellos el cineasta gallego Oliver Laxe, y donde asistirá a la entrega de los citados premios, para los que está nominada la película española 'Sirat'. Por la noche, asistirá a la 98ª edición de la gala de entrega de los premios.

| etiquetas: yolanda díaz , estados unidos , ceremonia , gala , oscar
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23 comentarios
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Comentarios destacados:      
JackNorte #7 JackNorte
Siendo de izquierdas yo no se si pasaria ya los controles.
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
lo de mearnos en la cara y decir que llueve...se queda corto.
3 K 42
Atusateelpelo #16 Atusateelpelo *
#1
Agenda para hoy (15 de marzo)
Viaje a Estados Unidos: Yolanda Díaz inicia hoy su desplazamiento oficial al país norteamericano.
Gala de los Premios Oscar 2026: La vicepresidenta asistirá esta noche a la 98.ª edición de la ceremonia de los Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Su presencia tiene como objetivo apoyar al cine español en la gala más importante del sector.

Próximos 5 días (16 al 20 de marzo)
Aunque los detalles específicos de cada hora se publican diariamente…   » ver todo el comentario
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Cabre13 #18 Cabre13
#3 ¿Qué tiene esta noticia para ponerse así?
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ingenierodepalillos #19 ingenierodepalillos
#18 Que Sirat es una mierda sobrevaloradísima con personajes que toman decisiones absurdas que nadie tomaría, tan ridículo como mandar a los Óscar a la ministra de trabajo, si no más.
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Cabre13 #20 Cabre13
#19 Ok, pero yo lo de "nos mean y dicen que llueve" lo suelo ver en noticias que niegan crisis o que te venden como positivas medidas que son negativas para la población, no en noticias de "una película va a un festival y no va el ministro adecuado".
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angelitoMagno #11 angelitoMagno
No me parece mal que vaya una representación institucional, pero lo mismo tendría que haber ido el ministro de cultura.
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Gadfly #1 Gadfly
Adivina quién se lo paga!
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Dakaira #5 Dakaira
#1 ayuso con los puntos de vuelo que tiene de tanto ir?
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chewy #13 chewy
#5 teniendo en cuenta que estuvo en Los Ángeles también de periplo hace nada, quizás tenga más puntos que ayuso
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Dakaira #14 Dakaira
#13 pues que compartan viajes...
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Estoeslaostia #8 Estoeslaostia *
#1 Yo no. vivo en Handorra.
Ja! ja! ja! ja!
.

pringaos......
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mund4y4 #9 mund4y4 *
#1 al menos ella va en representación del país porque hay una película española nominada.
No se va a Estados Unidos a reunirse con el alcalde Sevilla para ver flamenco.

Editado para corregir al corrector.
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angelitoMagno #12 angelitoMagno *
Tu verás cuando la paren en la frontera, le pidan sus redes sociales para ver si es anti-Trump y diga "yo es que no uso X, solo Bluesky".

Directa a Alligator Alcatraz.
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#10 Suleiman
Está no vuelve... La retienen y la meten en Guantánamo...
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YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo *
que se la queden!! como si fuera una deportación!!! venga, Naranjito, tómala de rehén en represalia por lo de Pedro, xfa xfa xfaaa!
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Harkon #17 Harkon
Como le gusta un sarao a esta señora, no se pierde uno, máxime si es en el paraíso del capitralismo trumpista.
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Macnulti_reencarnado #23 Macnulti_reencarnado
Para sanidad y educación.
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#2 Arcadiano
La traidora a Palestina, a irán, a Irene montero y la izquierda...
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Andreham #22 Andreham
A mi me sobra, sinceramente.

Ni representante ni mierdas, no pinta ná, una más entre el público.
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#21 Arcadiano
Solo queda una líder confiable en Europa. Una líder que hace temblar a Trump y Musk.
Ya sabemos quien es, sin decir su nombre ya lo estáis pensando.
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#4 Saitama
para la fotico si no hay remilgos.
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Bilardezz #15 Bilardezz
y se lo paga de su bolsillo claro...
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menéame