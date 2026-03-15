Yolanda Díaz viaja a Estados Unidos para asistir a la ceremonia de los Oscar

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, viaja este domingo a Estados Unidos, donde se reunirá con varios nominados a los Óscar, entre ellos el cineasta gallego Oliver Laxe, y donde asistirá a la entrega de los citados premios, para los que está nominada la película española 'Sirat'. Por la noche, asistirá a la 98ª edición de la gala de entrega de los premios.