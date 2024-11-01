Yolanda Díaz rechaza obligar a teletrabajar para recortar costes como propone Bruselas: "Creo que el criterio es la voluntariedad"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este jueves que no es partidaria de que se obligue a teletrabajar y que esta opción debe ser voluntaria. Así ha respondido Díaz en una entrevista en Onda Cero, al ser preguntada por un documento que baraja aprobar Bruselas próximamente en el que plantea implantar un día de teletrabajo obligatorio para recortar los costes energéticos derivados de la guerra en Irán.