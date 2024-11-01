Yolanda Díaz rechaza obligar a teletrabajar para recortar costes como propone Bruselas: "Creo que el criterio es la voluntariedad"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este jueves que no es partidaria de que se obligue a teletrabajar y que esta opción debe ser voluntaria. Así ha respondido Díaz en una entrevista en Onda Cero, al ser preguntada por un documento que baraja aprobar Bruselas próximamente en el que plantea implantar un día de teletrabajo obligatorio para recortar los costes energéticos derivados de la guerra en Irán.
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De verdad hay que explicar que cuando se habla de teletrabajo, es en referencia a aquellos sectores/profesiones, donde por la actividad desempeñada, el teletrabajo, es posible ?
Evidentemente nadie habla de fontaneros teletrabajando, ni camareros, ni conductores de taxi, ni dentistas, ni repartidores de correo, ni jardineros...
Amigo, de viejo no tengo nada. Y aunque lo fuera... que es esto, un insulto de mononeuronales?
Crees que tu no vas a envejecer ?
Lo que si tengo, a diferencia de ti, es pelos en los huevos.
Pero ya lo sabes, porque te acabo de restregar la chorra por toda la cara.
Parece que le has cogido gusto a lo de que te la restregue.
Esta tía es tonta del to.
El único problema es que los del PP son tan sumamente gilipollas que parece lista cuando lo comparas.
Porque no es cuestión de "voluntariedad", es cuestión de que no tenemos gasolina para que te muevas a la oficina y de vuelta cuando puedes quedarte en tu casa.
La escala de lo que está pasando...
Hace unas horas hablaba con un colega de USA y su familia dice que la producción de su campo va a ser casi nula porque no tienen fertilizantes, estaban tan caros que no salía rentable comprarlos...
Y si no empieza a ponerlos ahora, no va a poder ponerlos luego, no es algo que sirva si lo pone en 3 meses.
Esa es una consecuencia de Ormuz y, además, es una consecuencia que no veremos ahora, la veremos en… » ver todo el comentario
Si la labor se puede realizar desde casa, ya tienes un candidato a ese teletrabajo.
Si la labor requiere de presencialidad para su ejecución, queda excluida.
Si quieres te lo explico con dibujitos, pero es algo bastante obvio.
Así que los profesores se les obligaría con vuestro gran criterio a hacer teletrabajo un día. Con los niños por pantalla desde casa un día a la semana.
Sois unos genios. Porque desde luego posible es.
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El tema es que habrá gente para la que de verdad sea un problema si les obligan a teletrabajar.
Yo pondría otra solución: Hacer la jornada máxima de trabajo presencial una hora más corta que la de trabajo remoto. Sin alteración en el sueldo, claro.
Ya verás tú que pronto empiezan a no ver tan necesario ir a la oficina. El que vaya será porque de verdad hace falta.
El teletrabajo es genial. Hasta que la suegra se rompe la cadera y tiene que quedarse unos meses en casa.
Entonces el teletrabajo es el infierno.
Es distinto obligar al teletrabajo a obligar a ofrecer teletrabajo. Ojo.
Creo que todo lo más que he gastado al respecto fueron unos 60 euros para hacerme una mesa específica para el teletrabajo. A mayores, cuando el monitor… » ver todo el comentario
Illa, que vas a pasar a la hemeroteca como alguien que obligo (en varias ocasiones) a la patronal a pagar mas a los obreros.
Ahora en serio.
Obligad a las empresas a conceder teletrabajo (en general, no por motivos de crisis) y que termine de explotar la burbuja inmobiliaria por el lado de cerrar oficinas para hacerlas vivienda.
Tenemos que entender que los centros de trabajo no tienen tanta plasticidad como para decidir que en caso de crisis el 90% de la plantilla teletrabaje, porque se va a pagar igual de calefacción, alquiler, impuestos...
Yo por ejemplo esta semana estoy teletrabajando 100%, porque me he negado a hacer guardias sin teletrabajo (no las tenemos por contrato, eran voluntarias), claro, ya han tenido que tragar porque no había nadie para hacerlas
Es muy fácil, basta con obligar a dar teletrabajo siempre que el empleado lo solicite y el puesto esté catalogado como trabajo en remoto, solo es necesaria la voluntad política y no excusas baratas como pone Yolanda Díaz.
Es más sesolentarían muchos problemas de alquiler y vivienda, tienen la solucion en sus narices y pasan de aplicarla
Para mí sería lo ideal, primero ver si es plausible la obligatoriedad y sino la desgravación por cada teletrabajo, de forma que en épocas de crisis a la empresa le compense tener al trabajador fuera de la oficina. Debería empezar por la administración, pues hay muchos trabajos subcontratados a empresas que tienen que ir a las oficinas por simple decisión del Consejero, Diputado de turno.
Y si hablo de mí mismo, que me he vuelto a mi casa y son unos 150 kms, pues... a ver que te diga. Y no te digo ya en mi nuevo trabajo que alguno se fue de Madrid a la costa mediterránea, y no era la excepción.
Para mi habría que distinguir según el tipo de empresa, y en cierto tipo de empresas si se les podía obligar a ofrecer teletrabajo, y en otros casos se podría incentivar el ofrecerlo. Luego el acogerte a ello, dependerá del trabajador.
En mi anterior trabajo nos mandaron a virtualmente todos a casa en la pandemia. Sé de muy poquitos que querían después quedarse en la oficina. De hecho yo antes de ir para casa también quería seguir en la oficina. Una vez empecé a teletrabajar... no quiero cambiar. Se echa de menos a la gente pero lo demás son todo ventajas.
Si, pero teletrabajar no te impide quedar con ellos nunca para tomar algo... igual que la ciudad de los 15 minutos no te encierra en tu barrio, nadie te prohibe salir algun dia de tu barrio, pero no todos los dias para ir a hacer actividades cotidianas que podrias hacer en tu zona...
Y en especial cuando no se hace con la finalidad de mejorar la relación laboral, sino para recortar los costes energéticos derivados de la guerra en Irán.
Aunque claro, los hay que se quejan cuando nos obligan, pero que también se quejan cuando no nos obligan ????♂️
Sirviendote el cubata por remoto.
De verdad hay que explicar que cuando se habla de teletrabajo, es en referencia a aquellos sectores/profesiones, donde por la actividad desempeñada, el teletrabajo, es posible ?
Evidentemente nadie habla de fontaneros teletrabajando, ni camareros, ni conductores de taxi, ni dentistas, ni repartidores de correo, ni jardineros...
Cuantos años tienes tú?
ya que lo tienes tan claro, anciano con sabiduría, dime tú. Un profesor podría acogerse? y una enfermera? porque te rebato cualquier respuesta que des
Esto se puede convertir en una crisis parecida.
Los médicos hacen guardias. ¿Implantamos las guardias para todos los trabajos?
Porque es la misma lógica, las condiciones menos favorables, ¿las aplicamos a todos?
Cada trabajo tiene sus características, y en los que se puedan mejorar las condiciones, pues se debe avanzar en mejorarlas.
Fontaneros, albañiles, carpinteros, etc no tienen puesto fijo de trabajo: no van los 365 dias del año al mismo sitio u oficina a trabajar... N dias estan en la direccion A, X dias en la direccion B, W dias en la direccion C...
De hecho, pueden tener el taller en cualquier sitio, poruqe saben que si o si tienen que desplazarse a X direcciones a hacer el trabajo final o montaje...
De lo que se trata es de cientos de puestos teletrabajables, y en una ciudad como Madrid o Barcelona son… » ver todo el comentario