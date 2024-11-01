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Yolanda Díaz rechaza obligar a teletrabajar para recortar costes como propone Bruselas: "Creo que el criterio es la voluntariedad"

Yolanda Díaz rechaza obligar a teletrabajar para recortar costes como propone Bruselas: "Creo que el criterio es la voluntariedad"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este jueves que no es partidaria de que se obligue a teletrabajar y que esta opción debe ser voluntaria. Así ha respondido Díaz en una entrevista en Onda Cero, al ser preguntada por un documento que baraja aprobar Bruselas próximamente en el que plantea implantar un día de teletrabajo obligatorio para recortar los costes energéticos derivados de la guerra en Irán.

| etiquetas: yolanda , díaz , rechaza , obligar , teletrabajar , bruselas , voluntariedad
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60 comentarios
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Comentarios destacados:              
#5 #2 #3 Cuantos años tieneis ?
De verdad hay que explicar que cuando se habla de teletrabajo, es en referencia a aquellos sectores/profesiones, donde por la actividad desempeñada, el teletrabajo, es posible ?

Evidentemente nadie habla de fontaneros teletrabajando, ni camareros, ni conductores de taxi, ni dentistas, ni repartidores de correo, ni jardineros...
aPedirAlMetro #22 aPedirAlMetro *
#16 Viejo ?
Amigo, de viejo no tengo nada. Y aunque lo fuera... que es esto, un insulto de mononeuronales?
Crees que tu no vas a envejecer ? xD

Lo que si tengo, a diferencia de ti, es pelos en los huevos.
Pero ya lo sabes, porque te acabo de restregar la chorra por toda la cara.
7 K 74
Ludovicio #23 Ludovicio
#22 Y el cerebro desarrollado
2 K 33
#27 Mesopotámico
#22 Eso de restregar la chorra por cara a gente de 16 suena muy raro, viejo verde
3 K -20
aPedirAlMetro #42 aPedirAlMetro *
#27 Tú los únicos 16 años que tienes son los mentales, troll de poca monta
Parece que le has cogido gusto a lo de que te la restregue.
1 K 0
aPedirAlMetro #13 aPedirAlMetro
#6 Pues hijo mio, hasta un niño de 5 años lo entiende.
5 K 64
#16 Mesopotámico
#13 no te flipes, viejo
8 K -62
WcPC #1 WcPC
No me lo puedo creer...
Esta tía es tonta del to.
El único problema es que los del PP son tan sumamente gilipollas que parece lista cuando lo comparas.
3 K 57
#8 kaos_subversivo
#1 a mi no me gustaría que me obligarán a teletrabajar pero me encantaría que a mi empresa le obligaran a ofrecerme el teletrabajo (voluntariamente, se entiende)
8 K 98
WcPC #17 WcPC
#8 ¿El problemón que se viene con el bloqueo de combustible en Oriente Medio no te suena?
Porque no es cuestión de "voluntariedad", es cuestión de que no tenemos gasolina para que te muevas a la oficina y de vuelta cuando puedes quedarte en tu casa.
1 K 20
#52 MetalAgm
#17 Por mi como si no queda ni una gota de gasolina el mes que viene, ojala me caguen dios... por que aqui en este pais algunos solo aprenden a base de no hostias sino hostiones... no se aprendio nada de la pandemia, pues parece que necesitamos otra hostia mucho mas grande...
1 K 23
WcPC #56 WcPC *
#52 Lo que se viene puede dejar en bragas a la pandemia.
La escala de lo que está pasando...
Hace unas horas hablaba con un colega de USA y su familia dice que la producción de su campo va a ser casi nula porque no tienen fertilizantes, estaban tan caros que no salía rentable comprarlos...
Y si no empieza a ponerlos ahora, no va a poder ponerlos luego, no es algo que sirva si lo pone en 3 meses.
Esa es una consecuencia de Ormuz y, además, es una consecuencia que no veremos ahora, la veremos en…   » ver todo el comentario
0 K 12
mecheroconluz #47 mecheroconluz
#8 A mí sí me gustaría. Que gustazo sería ponerme a podar desde mi casa.
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Shuquel #58 Shuquel
#47 Tú es que eres de Podamos
0 K 11
aPedirAlMetro #15 aPedirAlMetro *
#12 La labor desempeñada, suele ser un buen criterio a la hora de evaluar, si es posible o no.

Si la labor se puede realizar desde casa, ya tienes un candidato a ese teletrabajo.
Si la labor requiere de presencialidad para su ejecución, queda excluida.
Si quieres te lo explico con dibujitos, pero es algo bastante obvio.
3 K 50
masde120 #21 masde120 *
#15 responde con los ejemplos que te he puesto y menos teoría. Te pongo más. ¿Una recepcionista de una empresa? un almacenero que haga pedidos? porque la gran mayoría de trabajos tienen un mix entre necesidad de presencialidad y poder hacerse desde casa, como cualquiera que viva en este mundo real y no en tu cabeza de dibujitos
0 K 10
#29 Tok_Tok
#21 Te ha dado la herramienta "mágica" para aplicarla a todas. Es mas, en condiciones especiales, la parte que requiere presencialidad se puede llegar a concentrar en otro dia, y ofrecer teletrabajo a labores que en principio quedarían excluidas. Incluso si quieres, de entrada, todo aquel que durante la pandemia hiciese teletrabajo es ahora candidato.
1 K 19
masde120 #32 masde120 *
#29 otro teórico. Ahí os he puesto los ejemplos.
Así que los profesores se les obligaría con vuestro gran criterio a hacer teletrabajo un día. Con los niños por pantalla desde casa un día a la semana.
Sois unos genios. Porque desde luego posible es.
2 K -8
#43 Tok_Tok
#32 Se hace lo que se puede, pero el listón de "genio" lo dejas muy alto
2 K 26
Bilardezz #54 Bilardezz
#43 imagimo que será el jefecillo mierdoso que quiere mirar en la nuca lo que hace hasta el botones, la recepcionista telefónica... si la gente teletrabaja su puesto es redundante.
0 K 7
#45 MetalAgm
#21 Asi a bote pronto:
????️ Gestión Pública y Fundaciones
Administrativos de gestión: Tramitación de expedientes, nóminas y contratos.

Técnicos de proyectos: Gestión de subvenciones y fondos europeos.

Gestores de comunicación: Redacción de contenidos, prensa y redes sociales.

Contables y financieros: Gestión de presupuestos, auditorías y facturación.

Secretariado y soporte: Gestión de agendas, correos y archivo digital.

{0x1f4bb} Servicios y Consultoría
Analistas de datos: Procesamiento…   » ver todo el comentario
0 K 11
masde120 #60 masde120 *
#45 A todos esos les "obligas por ley" a tener un día de teletrabajo? sin definir quien decide si el empleador o el trabajador? Nadie niega que el teletrabajo es posible, pero no se está hablando de eso. Se está hablando de obligar y por tanto definir con claridad quien si y quien no y quien lo decide
0 K 10
Harkon #31 Harkon
#15 Algunos necesitan algo más aparte de un dibujo, no te esfuerces que me da que necesita algo que sele cayó por ahí. xD
3 K 47
Dene #26 Dene *
Debería ser obligatorio para las empresas ofrecer teletrabajo para los puestos de trabajo que sean viables y opcional para el trabajador acogerse o no al teletrabajo
3 K 50
#49 MetalAgm
#26 El problema es que la ley del teletrabajo se pone muy bonito esa voluntariedad de ambas partes, pero en la realidad la voluntariedad se reduce a lo que diga el empresario, y va a ser que en muchos de los pùestos teletrabajables que hay en España se dice que no... y como mucho mucho mucho, 1 o 2 dias a la semana con suerte... eso no es voluntariedad, es obligatoriedad del empresario a sus normas...
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Ludovicio #59 Ludovicio
#26 #49 Es cierto que muchos derechos dejan de serlo si no son obligatorios porque puedes ser forzado a no ejercerlo.

El tema es que habrá gente para la que de verdad sea un problema si les obligan a teletrabajar.

Yo pondría otra solución: Hacer la jornada máxima de trabajo presencial una hora más corta que la de trabajo remoto. Sin alteración en el sueldo, claro.

Ya verás tú que pronto empiezan a no ver tan necesario ir a la oficina. El que vaya será porque de verdad hace falta.
0 K 11
Harkon #28 Harkon
#6 Yo diría de 2024
1 K 29
mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
Es lo lógico.

El teletrabajo es genial. Hasta que la suegra se rompe la cadera y tiene que quedarse unos meses en casa.
Entonces el teletrabajo es el infierno.
2 K 24
#51 MetalAgm
#10 Comparativa absurda para dar una excusa abrsurda...
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shinjikari #14 shinjikari *
Lógico. A mí me supondría más gasto teletrabajar que venir a la oficina. Pero mucho más. Así que el día que me obliguen, al partido que se le ocurriera semejante idea no lo voto jamás.

Es distinto obligar al teletrabajo a obligar a ofrecer teletrabajo. Ojo.
1 K 23
#36 Tensk
#14 Hummm, mi caso es particular pero, a ver, llevo teletrabajando desde la pandemia. Si no tienes que realizar desplazamientos, y asumiendo que es un trabajo "de oficina" que puedes realizar en casa y no estás de coña siendo, yo qué sé, fontanero por decir algo, ¿cómo te puede resultar más caro teletrabajar que ir a la oficina?

Creo que todo lo más que he gastado al respecto fueron unos 60 euros para hacerme una mesa específica para el teletrabajo. A mayores, cuando el monitor…   » ver todo el comentario
0 K 11
#37 Ominous
#14 ¿Qué gasto de más tienes teletrabajando? Si no recuerdo mal, si teletrabajas, la empresa te tiene que abonar un plus para gastos como sería la electricidad.
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qwertyTarantino #11 qwertyTarantino
"No soy partidaria de obligar a nadie a nada".
Illa, que vas a pasar a la hemeroteca como alguien que obligo (en varias ocasiones) a la patronal a pagar mas a los obreros.

Ahora en serio.
Obligad a las empresas a conceder teletrabajo (en general, no por motivos de crisis) y que termine de explotar la burbuja inmobiliaria por el lado de cerrar oficinas para hacerlas vivienda.
1 K 21
Paracelso #20 Paracelso
#11 Obligarlas pienso que sería difícil, como empresario te puedo decir que podemos poner mil excusas para que el puesto necesite presencialidad (todo mi personal administrativo teletrabaja salvo algún día que es necesario que estén en las clínicas para atender a los pacientes) pero es más factible que los empleados teletrabajadores desgraven o que incluso se equiparen en beneficios fiscales a los que poseen minusvalías o las ayudas por contratar determinados colectivos.
Tenemos que entender que los centros de trabajo no tienen tanta plasticidad como para decidir que en caso de crisis el 90% de la plantilla teletrabaje, porque se va a pagar igual de calefacción, alquiler, impuestos...
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#30 Tensk
#20 Igual corresponde hacer una reducción de inversión en oficina (con todo lo que eso conlleve) para que puedan teletrabajar.
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Paracelso #34 Paracelso
#30 Como indico no es tan fácil; se puede hacer cuando la empresa es eminentemente tecnológica o de un servicio determinado, donde sabes que puedes poner a teletrabajar a x cantidad de personas. Pero aquí se plantea el escenario de fomentar el teletrabajo cuando hay una crisis, casos como el mío es imposible recortar un hospital, o abrir más quirófanos de la noche a la mañana. Por eso tenemos todo el tema de contabilidad, administración, compras, físicos e incluso médicos teletrabajando, salvo en determinados periodos o días donde se sabe que hay más afluencia de pacientes, planes de contingencia y fechas concretas.
0 K 9
#41 Tensk
#34 Es que, evidentemente, no todo puesto es "teletrabajable". Y tampoco es fácil tener previsiones de cuánta gente vas a necesitar en cada momento si es un trabajo donde la "cantidad de clientes" (pacientes, lo que sea) es variable.
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#46 MetalAgm
#34 En España hay muchisisimos puestos teletrabajables (incluso al 100%) y no se esta dando ni 1 o 2 dias de teletrabajo a la semana... con suerte si tienes 2 dias al mes yporque tienes que ir al colegio del niño para algo... que a veces ni eso...
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Harkon #33 Harkon *
#20 En Iralnda es obligatorio si te lo solicita el empleado, si no le das el teletrabajo el empleado puede recurrir a la administracion para que sancione a la empresa si el puesto lo permite, y hay bastante gente teletrabajando por esto.

Yo por ejemplo esta semana estoy teletrabajando 100%, porque me he negado a hacer guardias sin teletrabajo (no las tenemos por contrato, eran voluntarias), claro, ya han tenido que tragar porque no había nadie para hacerlas xD
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Paracelso #38 Paracelso
#33 Pero es la empresa la que puede argumentar mil casos por los que se necesita presencialidad. Yo soy un firme partidario del teletrabajo, ya que empleados contentos sube la productividad y baja mucho, muchísimo el absentismo. En la cultura latina está muy asentado el cargo intermedio que se crece cuando tiene a su grupo de esbirros a los que lanzar improperios en persona. Si no fomentas el teletrabajo no creo que una gran masa de empresas lo haga.
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Harkon #44 Harkon *
#38 Puede argumentar lo que quiera, si eres administrador de sistemas (por poner un ejemplo) el puesto no necesita presencialidad, todo se puede hacer en remoto. En Irlanda esto sucede, yo trabajo con gente de allí precsamente y es lo que hacen cuando lo quieren.

Es muy fácil, basta con obligar a dar teletrabajo siempre que el empleado lo solicite y el puesto esté catalogado como trabajo en remoto, solo es necesaria la voluntad política y no excusas baratas como pone Yolanda Díaz.

Es más sesolentarían muchos problemas de alquiler y vivienda, tienen la solucion en sus narices y pasan de aplicarla
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Paracelso #9 Paracelso
Lo siento pero no estoy de acuerdo, o se obliga o se fomenta el teletrabajo, si a una empresa le va a costar dinero oficinas y material,¿ para qué va ofrecer teletrabajo?.
Para mí sería lo ideal, primero ver si es plausible la obligatoriedad y sino la desgravación por cada teletrabajo, de forma que en épocas de crisis a la empresa le compense tener al trabajador fuera de la oficina. Debería empezar por la administración, pues hay muchos trabajos subcontratados a empresas que tienen que ir a las oficinas por simple decisión del Consejero, Diputado de turno.
1 K 17
anonimo115 #35 anonimo115
#9 los propios funcionarios tenemos que ir al ministerio a tener videoconferencias y a estar en un despacho random con gente que no es del equipo
1 K 18
#57 Tensk
#48 Uys, eso depende. La gente con la que trabajaba entonces la había que vivía a diez minutos andando hasta alguna que era de la provincia de al lado, sólo que justo en la frontera y con autovía para llegar en media hora, tres cuartos. Pero luego había quien vivía a 30 kms o así por carretera convencional. Es decir, puede requerir un esfuerzo.

Y si hablo de mí mismo, que me he vuelto a mi casa y son unos 150 kms, pues... a ver que te diga. Y no te digo ya en mi nuevo trabajo que alguno se fue de Madrid a la costa mediterránea, y no era la excepción.
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hazardum #19 hazardum *
Creo que las grandes empresas digamos tienen fácil poder adaptar el teletrabajo y si no lo hacen es porque no les viene bien, pero hay pequeñas-medianas empresas que lo tienen mas complicado, básicamente porque hay que montar cierta infraestructura informática para ello también, no es algo inmediato.

Para mi habría que distinguir según el tipo de empresa, y en cierto tipo de empresas si se les podía obligar a ofrecer teletrabajo, y en otros casos se podría incentivar el ofrecerlo. Luego el acogerte a ello, dependerá del trabajador.
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#39 Tensk
#19 La infraestructura informática varía mucho según el tipo de empresa y el tipo de trabajo. El problema suele estar en la seguridad de las comunicaciones principalmente, y eso es complicado para pymes cuando tienen su sistema cerrado dentro de la oficina y de repente hay ordenadores ahí fuera conectados. Es un riesgo,.

En mi anterior trabajo nos mandaron a virtualmente todos a casa en la pandemia. Sé de muy poquitos que querían después quedarse en la oficina. De hecho yo antes de ir para casa también quería seguir en la oficina. Una vez empecé a teletrabajar... no quiero cambiar. Se echa de menos a la gente pero lo demás son todo ventajas.
1 K 19
#48 MetalAgm
#39 "Se echa de menos a la gente pero lo demás son todo ventajas."
Si, pero teletrabajar no te impide quedar con ellos nunca para tomar algo... igual que la ciudad de los 15 minutos no te encierra en tu barrio, nadie te prohibe salir algun dia de tu barrio, pero no todos los dias para ir a hacer actividades cotidianas que podrias hacer en tu zona...
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Yosemite #24 Yosemite
Una cosa es incentivar el teletrabajo en las empresas para lograr la conciliación laborao y otra es imponerlo por obligación.
Y en especial cuando no se hace con la finalidad de mejorar la relación laboral, sino para recortar los costes energéticos derivados de la guerra en Irán.

Aunque claro, los hay que se quejan cuando nos obligan, pero que también se quejan cuando no nos obligan ????♂️
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#40 Tensk
#24 Ten en cuenta que ese ahorro de costos es ya de buenas a primeras para el trabajador.
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DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
¿Cómo teletrabajan los camareros?
3 K -8
RoterHahn #4 RoterHahn
#3
Sirviendote el cubata por remoto. :shit:
1 K 25
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#2 #3 Cuantos años tieneis ?
De verdad hay que explicar que cuando se habla de teletrabajo, es en referencia a aquellos sectores/profesiones, donde por la actividad desempeñada, el teletrabajo, es posible ?

Evidentemente nadie habla de fontaneros teletrabajando, ni camareros, ni conductores de taxi, ni dentistas, ni repartidores de correo, ni jardineros...
26 K 290
#6 Mesopotámico
#5 Soy de 2010
3 K -25
Laro__ #18 Laro__
#6 Creo que #5 se refería a edad mental. :troll:
1 K 24
masde120 #12 masde120 *
#5 y quien lo decide si es posible o no? el empresario ? el jefe? el trabajador?
Cuantos años tienes tú?
ya que lo tienes tan claro, anciano con sabiduría, dime tú. Un profesor podría acogerse? y una enfermera? porque te rebato cualquier respuesta que des
1 K 22
Bilardezz #53 Bilardezz *
#5 nada de voluntario, obligatorio y poco me parece un día para los sectores donde el trabajador ya tiene los medios para trabajar lo mismo o con mas productivida desde casa (portatil + vpn) igual que se hizo en la pandemia.
Esto se puede convertir en una crisis parecida.
1 K 18
#55 MetalAgm
#53 Parece ser que si no viene una crisis gorda y muchos se lleven un hostion, parece que no se aprende nada... en pandemia no se aprendio de nada de nada... se ha vuelto a lo mismo de antes com si nada, reduciendo paulativamente el teletrabajo en España desde el pico de 21% en 2021 a los actuales 14%... siendo la media en Europa de 22% y paises como Suecia o Paises Bajos con un 45%-55% de teletrabajo...
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angelitoMagno #7 angelitoMagno *
#2 #3 Fontaneros y camareros no teletrabajarían. Obvio, ¿no?

Los médicos hacen guardias. ¿Implantamos las guardias para todos los trabajos?
Porque es la misma lógica, las condiciones menos favorables, ¿las aplicamos a todos?

Cada trabajo tiene sus características, y en los que se puedan mejorar las condiciones, pues se debe avanzar en mejorarlas.
4 K 51
#50 MetalAgm
#7 #2 #3
Fontaneros, albañiles, carpinteros, etc no tienen puesto fijo de trabajo: no van los 365 dias del año al mismo sitio u oficina a trabajar... N dias estan en la direccion A, X dias en la direccion B, W dias en la direccion C...

De hecho, pueden tener el taller en cualquier sitio, poruqe saben que si o si tienen que desplazarse a X direcciones a hacer el trabajo final o montaje...

De lo que se trata es de cientos de puestos teletrabajables, y en una ciudad como Madrid o Barcelona son…   » ver todo el comentario
1 K 24
Ludovicio #25 Ludovicio
#3 ¿De verdad crees que ganas algo fingiendo que no lo has entendido?
7 K 77
#2 Mesopotámico
El fontanero agredece esa voluntariedad
5 K -35

menéame