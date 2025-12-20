Un yacimiento de Pompeya revela la receta del hormigón romano y contradice lo escrito por un famoso arquitecto

Junto con muchas otras innovaciones, el Imperio romano revolucionó la arquitectura con características nunca antes vistas, como arcos de gran escala y techos abovedados. Y muchas de estas estructuras todavía se mantienen en pie hoy, a pesar de tener más de 2.000 años de antigüedad. Nada de esto habría sido posible sin el material de construcción infalible de los romanos: el concreto autorreparable. Ahora, un antiguo sitio de construcción ha revelado la receta para crear esta resistente base.
